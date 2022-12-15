История Стефани Майер, которая написала «Сумерки» и назло критикам стала любимицей миллионов

Чужие истории успеха зачастую кажутся нам удачным стечением обстоятельств, но если разобраться, то каждая такая история — это бег с препятствиями по каменистой тропке. Стефани Майер, в девичестве Морган, выросла в строгой набожной семье. Она была 2-й из 6 детей, и на ее плечи легла забота о младших. В доме царила система жестких ограничений: просмотр телевизора был разрешен только по воскресеньям, развлекательной литературы не было вовсе. Спасением стала школьная библиотека. Втайне от родителей Стефани зачитывалась художественными произведениями, став страстной поклонницей Джейн Остин, сестер Бронте и Уильяма Шекспира.

Стефани вышла замуж в 21 год за прихожанина той же церкви Кристиана Майера. После окончания университета она родила своего первого сына и решила посвятить себя дому и семье. Обычная жизнь скромной домохозяйки, которая по-прежнему любила много читать. Какое-то время Стефани размышляла, не пойти ли учиться на юриста, ведь после получения степени бакалавра английской литературы она потеряла надежду стать писателем. Несколько начатых историй так и остались незаконченными черновиками.

AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News

Она не писала 6 лет, с момента рождения первого сына вплоть до 2 июня 2003 года. Эту дату Стефани вряд ли сможет забыть, потому что той ночью ей приснился сон о юноше и девушке на цветочном лугу в лесу. Он — сверкающий на солнце вампир, она — обычная смертная, и они любят друг друга. В тот день у Стефани было много дел, начинались уроки плавания у ее детей, всех нужно было накормить, собрать, поменять подгузники самому младшему и найти купальные костюмы, которые никто, конечно же, не положил на место. Сон никак не шел из головы. Стефани быстро справилась с неотложными делами и села за компьютер срочно записывать все подробности, которые ей удалось запомнить. История настолько увлекла ее, что она не могла перестать думать о ней. Писала она в основном по ночам, после того как засыпали дети и появлялась возможность сосредоточиться без того, чтобы ее дергали каждые 5 минут (к тому времени она уже стала мамой 3 сыновей). Дошло до того, что рядом с кроватью она оставляла блокнот и ручку, а наутро с трудом разбирала то, что нацарапала в темноте.

Через 3 месяца рукопись из 500 страниц была готова. Стефани вспоминает, как наивна она была, когда думала, что опубликовать книгу просто. Ей казалось, что стоит просто напечатать рукопись, завернуть в оберточную бумагу и отослать в издательство. Как бы не так. Столкнувшись с поистине пугающей системой из необходимых писем-запросов, синопсисов, эксклюзивной подачи материала, литературных агентов, она почти сдалась. «Двигаться дальше меня заставила вовсе не вера в свой потрясающий талант. Думаю, я так сильно полюбила своих персонажей и они стали настолько реальны, что мне захотелось познакомить с ними и других людей», — призналась писательница.

Стефани разослала около 15 запросов и получила 7 или 8 отказов. Она хранит их до сих пор. Некоторые из них оказались действительно болезненными, с жесткой критикой в грубой форме. Один из отказов пришел от мелкого агента — она прочла первую главу и буквально разнесла рукопись в пух и прах. Еще один гадкий отказ поступил, когда Стефани уже подписала контракт на 3 книги. Она подумывала, не отправить ли копию отказа обратно со статьей из журнала о ее сделке на $ 750 тыс., но сочла, что все-таки выше этого. В итоге Стефани Майер стала кумиром целого поколения девочек.

С критикой Стефани Майер сталкивалась и дальше. После публикации каждого нового романа, который расходился миллионными тиражами, наравне с восторгами фанатов ширились и разгромные отзывы от тех, кого раздражала шумиха вокруг любовной истории Эдварда и Беллы. Отмечался скудный язык повествования, штампы, примитивные сюжетные линии, отсутствие итоговой морали и какой-либо художественной ценности произведения.

Была ли огорчена Стефани Майер подобными многочисленными выпадами в ее сторону? Безусловно, да. Решила ли она, что ей следует перестать писать и вернуться к домашним делам? Однозначно, нет. После того как «сумеречная сага» была окончена, Стефани выпустила научно-фантастический роман «Гостья» для более взрослой аудитории, который также был экранизирован. К сожалению, «Гостья» не повторила кассового успеха «Сумерек» в прокате, и автор винит в этом все тех же критиков. Многие зрители, посетившие кинозал, с недоумением писали на форумах о том, что фильм хорош, в отличие от рецензий о нем.

Среди тех, кто крайне нелестно отзывался о писательских способностях Майер, были и ее именитые коллеги, многие из которых сравнивали ее с Джоан Роулинг. С абсолютно безжалостной критикой выступил сам маэстро Стивен Кинг: «Обе — и Роулинг, и Майер — обращаются напрямую к молодой аудитории. Настоящая разница между ними заключается в том, что Роулинг — отличная писательница, а Стефани Майер не в состоянии написать ничего мало-мальски стоящего. Она в этом не слишком хороша».

Evan Agostini/Invision/AP/East News

Нападки обывателей и коллег по цеху лишь закалили Стефани, она не опустила руки и не отказалась от любимого дела. Вместе с партнерами основала продюсерскую компанию Fickle Fish Films, основной деятельностью которой стала экранизация литературных произведений. Выпустила шпионский роман «Химик» , отойдя от вампирской и научно-фантастической тематики, и поделилась мыслями о том, что хотела бы поработать над мистической историей о призраках и русалках. Стефани твердо убеждена, что лучшим показателем ее литературных способностей являются неизменные поклонники и количество проданных книг. А что касается недовольных — недовольные будут всегда.