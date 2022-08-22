19 историй про пап, которые знают про ответственное отцовство все
Все вокруг привыкли, что быть матерью — это счастье, но почему-то забыли, что в семье есть еще и отец. Он с такой же любовью может относиться к своему ребенку, заботиться о нем и быть рядом с самых первых дней. Мужчины, как правило, не проявляют свои эмоции открыто, однако, поверьте, они на многое способны.
Мы в ADME твердо убеждены, что пап, которые получают истинное удовольствие от отцовства, с каждым днем становится все больше. А в конце статьи вас ждет небольшой бонус, который покажет, что для тех, кто очень ждет и верит, судьба всегда преподносит сюрприз.
- Когда мне было 8 лет, папа дал мне денежку со словами: «Купи что хочешь». Не дойдя до магазина, я их потеряла и вернулась к отцу в слезах. Пошли вместе искать, и он якобы нашел эту красненькую купюрку, да вот только совсем не там, куда я ходила. До сих пор вспоминаю с благодарностью и умилением, а прошло уже больше 60 лет. © Nadezhda Anosowa
- Моя 5-летняя дочь осталась с мужем на неделю, когда я улетела в командировку. Нормально жили не тужили, а когда я вернулась, воспитатели в садике встретили меня просто одами папе: «До чего же молодец: одевал аккуратно, хвосты завязывал, ужин готовил, бабушке не отвез даже». Даже обидно стало немного. Я это делаю каждый день, но не молодец вовсе, это же само собой разумеется. © Mintcacao / Pikabu
- Ха, у меня мама выдала однажды. Ребенку было 2 года, я пошла на спектакль с подругами, а муж приглядывал за малышом. Мама звонила на сотовый постоянно, хоть телефон и на беззвучном стоял, но я не брала трубку. Но после 10-го пропущенного пришлось-таки ответить, а в трубку: «Ты где? Чего не отвечаешь? Где ребенок?» И после того как я сказала, что за ним папа смотрит, услышала ее коронное: «Как ты могла оставить ребенка одного? Быстро домой!» © TatyKey / Pikabu
- Мой друг — деловой человек, строгий, но так кажется, потому что у него усы и борода. Он остался один с годовалой дочерью на руках. В голове серьезные мысли, в деловом портфеле важные документы, а еще журналы о детской моде, книги о воспитании малыша и о пользе правильного питания. В багажнике сумка, в которой есть все на все случаи жизни. На работе он уважаемый человек, руководитель и наставник, а вот в садике на празднике он балерина. © Виктория Романова
- В 40 лет я стал отцом. Хоть и в 3-й раз, но неожиданно. Боялся, что буду как дед рядом с сыном, а когда мне будет 50, то не смогу играть с ним и быть на одной волне. Да и друзья удивленно смотрели на нас с женой, мол, как же так. Сейчас мне 45, и я самый счастливый папа на свете! Во мне как будто открылось второе дыхание, пришла вторая молодость, я снова изучаю и помогаю изучать этот мир маленькому существу. Никогда бы не подумал, что позднее отцовство может так омолодить меня. © Подслушано / Ideer
- Мой папа даже брал уроки кулинарии, пока мы с сестрой учились в школе, чтобы мы ели изысканные блюда каждый вечер. Он сам занимался нашим воспитанием и никогда не позволял просиживать время дома. Когда он забирал нас из школы, то часто подвозил и других детей, чьи родители не смогли сами приехать. Он часто возил нас и кучу детей на какую-нибудь тренировку, а потом развозил всех домой. Главное, что он сделал для нас с сестрой, — обращал на нас внимание и делал это своим приоритетом. © Tricia Fuller / Quora
- Однажды папа заметил, что настроение у меня было на нуле, поэтому он вошел в комнату, резко схватил попавшиеся под руку парик и очки для плавания, надел их и начал ходить по пятам целых 10 минут, чтобы заставить меня смеяться. Только представьте крупного мужика в бирюзовом парике с косичками и в старых коричневых очках, который делает себе бутерброд на кухне. © Unknown author / Reddit
- У меня было волшебное детство. Мой папа всегда встречал на работе «зайчика», который передавал мне вкусняшки. Каждый раз в день зарплаты у нас был поход по магазинам, где мне покупались все сладости, какие я только захочу. Еще были поездки на дачу, где мы как-то нарвали маме вместо петрушки молодой морковки, неплохо так уменьшив урожай. Я у папы была сыном: мы ездили на рыбалку, он делал мне рогатки и плевалки. Научил кататься на велосипеде со сломанным тормозом, поэтому в первый же день папа похудел на пару килограммов. Он был моим волшебником, моим надежным тылом. Не могу привыкнуть к слову «был». Всегда буду любить и скучать. © Катерина Кайед
- Мне 32, есть жена и ребенок 2,5 года. Отправил жену с тещей в отпуск на 10 дней, соответственно, остался с ребенком я. Когда говорил знакомым, что жена едет в отпуск без ребенка, то реакция у всех одна: «А как ты справишься? Есть бабушки или дедушки, кто поможет?» После первых трех таких замечаний начало дико бомбить. Люди, вы чего? Вы выросли в таком мире, где ребенком может заниматься только мама? Папа — это так: денег принес — и спать? Я только рад этому опыту, у меня есть время побыть с сыном не только вечером после работы, но и целую неделю. Будить его по утрам, готовить кашу, гулять, учить рыбачить и кататься на велосипеде! И зачем мне здесь помощь? Каждой женщине, которая спрашивала, как я справляюсь, задавал вопрос: «А как поступал ваш муж с ребенком? Оставался ли?» И в ответ было: «Максимум полдня». © O9YBAH / Pikabu
- Меня папа однажды забыл в саду. Он думал, что сестра забрала и увела гулять. Через полчаса после закрытия сада воспитательница повела меня домой сама. Папа был в шоке! При этом он у меня замечательный и ответственный человек. © Мама Дорогая / ADME
- Как-то раз мой серьезный и невозмутимый папа подсунул мне под дверь написанную от руки записку в День святого Валентина. Это был лист бумаги для принтера, сложенный пополам. Снаружи было сердце с нарисованными руками и ногами, а внутрь он приклеил записку: «Ты самое прекрасное, что я когда-либо создавал, и я так горжусь тобой. Я люблю тебя, с Днем святого Валентина». © Unknown author / Reddit
- Я дочь чрезмерно заботливого отца. Когда я была подростком, безумного любила чеснок, поэтому папа часто готовил всякие блюда, ну просто напичканные им. Спустя годы я поняла, что запах чеснока сопровождал меня на всех дискотеках! Я рассказала отцу об этом, а он засмеялся и сказал: «Мне просто было интересно, когда же ты сама это поймешь». © ladyanneboleyn / Reddit
- Меня отец успокаивал по телефону перед экзаменом. А когда я его завалила, то снова пытался успокоить, находясь за 9 000 км от меня. © Дарья / ADME
- Перешагнув 18-летний рубеж, я заявила папе: «Вот когда буду замуж выходить и придут меня выкупать, ты попроси за меня миллион!» Но ответ был эпичным: «Доча, да я сам им дам миллион, пусть только заберут». © Irina Ragulina
- Мой папа научил меня любить чтение и в частности энциклопедии. Лучшим подарком от него для меня была книга. А еще он научил меня кататься на велосипеде и на лыжах. Его нет уже 35 лет, но я вспоминаю его с любовью и благодарностью почти каждый день. © C est La Vie Lily / ADME
- Я, по ходу, молодец: с первого дня с дочками на руках. Кормление было целиком на мне с самого начала, грудью не кормили. Кормил сам трубкой и шприцем. Попы мыть — на мне. К врачу — вместе. Если надо, то всегда на подстраховке. И не считал никогда это чем-то особенным, такое нормой должно быть. © Uwe2000 / Pikabu
- Надеюсь быть таким же хорошим для моей дочери, каким мой отец был для меня. Оказывается, секрет в том, что я просто должен быть рядом. Мой папа работал на 2 работах, но всякий раз, когда я нуждался в нем, он был тут как тут. Если я смогу быть хотя бы наполовину таким же чудесным, как он, я буду счастлив. © Steve Black / Quora
- Отец всегда шутил над моей сестрой. Она привела своего парня знакомиться. После недолгого общения парень поинтересовался: «Во сколько мне вернуть ее домой?» На что папа ответил: «Хм, верни-ка ее лучше к воскресенью». © Seikho_M / Reddit
- Папа работает на заводе уже около 30 лет, на работу выходит в 5:15 утра. Перед уходом он всегда целовал меня спящую в лоб. Уже 9 лет живу в другом городе. Но когда приезжаю к родителям пару-тройку раз в год, то он все так же чмокает свою 26-летнюю «доцю» на рассвете. Недавно гостили у них снова, но уже вдвоем с мужем. Так вот, нет теперь папиных поцелуйчиков, даже в комнату не заходит. Грустно. © Подслушано / Ideer
Бонус: «Целых 7 лет печальных попыток, и вот наконец-то я папа. Я никогда в жизни не был таким уставшим, но и полным сил»
А как вы считаете, должны ли отцы участвовать в воспитании ребенка с самого раннего возраста?
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