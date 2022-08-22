19 историй про пап, которые знают про ответственное отцовство все

Все вокруг привыкли, что быть матерью — это счастье, но почему-то забыли, что в семье есть еще и отец. Он с такой же любовью может относиться к своему ребенку, заботиться о нем и быть рядом с самых первых дней. Мужчины, как правило, не проявляют свои эмоции открыто, однако, поверьте, они на многое способны.