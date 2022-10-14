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12 человек поделились ошеломляющими фактами, от которых у них глаза на лоб полезли

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В детстве у нас были толстенные энциклопедии обо всем на свете. Кто-то их жадно листал, узнавая много занятных фактов. А когда прочитаешь что-то ошеломительное, так хочется с кем-то поделиться своим открытием. К счастью, сейчас есть интернет. И пользователи сети активно рассказывают друг другу о том, что заставило их разинуть рот.

«Если бы автомобили могли двигаться прямо вверх, то при скорости около 95 км/час путь до космоса занимал бы всего час»

«Оказывается, гора Эверест моложе динозавров»

«В древнеегипетской гробнице нашли банку с медом. Ему больше 2 000 лет, и он до сих пор съедобен»

«Наверняка у вас бывало, что голова начинает кружиться, когда резко встаете? Оказывается, головокружение можно остановить, если сжать ягодицы, ноги или кулаки»

«Я итальянец. И хочу наконец-то открыть глаза на то, что в Италии колбаса — это не пепперони, это слово означает «болгарский перец»

«Галактика Млечный Путь мчится в космосе со скоростью 2,1 млн км/ч. Это означает, что к тому времени, когда вы закончите читать это, вы преодолеете примерно 8 700 км»

«Арахис — это не орех. Он относится к бобовым»

В группе из 23 случайных людей вероятность того, что у двух из них день рождения совпадает, составляет более 50 %

«Когда жир сжигается, он, оказывается, выходит из организма не когда мы в туалете, а главным образом через дыхание»

Когда у человека в организме мало жира, на теле могут начать расти густые волосы

Книга рекордов Гиннесса была создана для посетителей кафе, чтобы разрешать их постоянные споры о рекордах

В ушах тоже есть кости. Они самые маленькие в нашем теле

Какие факты, от которых мозг взрывается, знаете вы?

Фото на превью Elena Shashkina / Shutterstock.com
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AdMe/Наука/12 человек поделились ошеломляющими фактами, от которых у них глаза на лоб полезли
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