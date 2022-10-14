12 человек поделились ошеломляющими фактами, от которых у них глаза на лоб полезли

В детстве у нас были толстенные энциклопедии обо всем на свете. Кто-то их жадно листал, узнавая много занятных фактов. А когда прочитаешь что-то ошеломительное, так хочется с кем-то поделиться своим открытием. К счастью, сейчас есть интернет. И пользователи сети активно рассказывают друг другу о том, что заставило их разинуть рот.