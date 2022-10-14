12 человек поделились ошеломляющими фактами, от которых у них глаза на лоб полезли
В детстве у нас были толстенные энциклопедии обо всем на свете. Кто-то их жадно листал, узнавая много занятных фактов. А когда прочитаешь что-то ошеломительное, так хочется с кем-то поделиться своим открытием. К счастью, сейчас есть интернет. И пользователи сети активно рассказывают друг другу о том, что заставило их разинуть рот.
«Если бы автомобили могли двигаться прямо вверх, то при скорости около 95 км/час путь до космоса занимал бы всего час»
«Оказывается, гора Эверест моложе динозавров»
«Наверняка у вас бывало, что голова начинает кружиться, когда резко встаете? Оказывается, головокружение можно остановить, если сжать ягодицы, ноги или кулаки»
«Я итальянец. И хочу наконец-то открыть глаза на то, что в Италии колбаса — это не пепперони, это слово означает «болгарский перец»
«Галактика Млечный Путь мчится в космосе со скоростью 2,1 млн км/ч. Это означает, что к тому времени, когда вы закончите читать это, вы преодолеете примерно 8 700 км»
- Оказывается, и банан — это ягода. © ZenPaperclips / Reddit
В группе из 23 случайных людей вероятность того, что у двух из них день рождения совпадает, составляет более 50 %
«Когда жир сжигается, он, оказывается, выходит из организма не когда мы в туалете, а главным образом через дыхание»
Книга рекордов Гиннесса была создана для посетителей кафе, чтобы разрешать их постоянные споры о рекордах
Какие факты, от которых мозг взрывается, знаете вы?
Фото на превью Elena Shashkina / Shutterstock.com
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