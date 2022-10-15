12 фактов о времени, которые могут вскружить голову кому угодно

Возраст нашей планеты составляет более 4,5 млрд лет, и за весь период ее существования произошло так много событий, что порой мы плохо воспринимаем временные рамки. Например, некоторым может показаться, что мамонты вымерли где-то во времена пещерных людей, а обычная домашняя хлебопечка — это очень старое изобретение. Однако достаточно сопоставить разные события между собой, как все становится на свои места.

Сальвадор Дали и Майкл Джексон — современники

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Американский певец и танцор, которого прозвали королем поп-музыки, — Майкл Джексон — родился в 1958 году. Примерно в это же время знаменитый испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали женился. Поэтому 2 эти легенды по праву могут считаться современниками.

Клеопатра жила ближе к моменту основания компании Microsoft, чем к строительству Великой пирамиды в Гизе

Может показаться, что, поскольку Клеопатра была царицей Египта, она приложила руку к строительству легендарных пирамид. Однако Великая пирамида Гизы, которая является самой большой сохранившейся египетской пирамидой, была построена приблизительно в 2570 году до н. э. Клеопатра же родилась в 69 году до н. э., то есть через 2 501 год. А компания Microsoft была создана в 1975-м — через 2 044 года после рождения царицы.

Лондон был основан за 1 100 лет до рождения Чингисхана

HOLLIE ADAMS / AFP / East News

Первое документальное упоминание о столице Англии Лондоне относится к 65–80 годам н. э. А датой его основания считают 47 год н. э. Рождение императора Монгольской империи Чингисхана датируется 1162 годом. Таким образом, между 2 этими событиями прошло около 1 100 лет.

Кинокомпания Paramount Pictures была основана еще во времена существования Османской империи

Всем известная кинокомпания Paramount Pictures была основана в 1912 году, но под названием Famous Players Film Company. В это время Османская империя еще существовала, а ее население насчитывало около 24 млн человек.

Большому сфинксу уже было более 500 лет, прежде чем мамонты полностью вымерли

Shrooq El-Sayed / apaimag / SIPA / SIPA / East News

Принято считать, что мамонты вымерли приблизительно 10 тыс. лет назад. Однако небольшая популяция дожила до 2000 года до н. э. на острове Врангеля. К этому времени на территории Египта Большой сфинкс уже отметил свое 500-летие. Предполагается, что он был возведен примерно в 2550 году до н. э.

Между появлением первой в мире фотографии и созданием программы Photoshop прошло 160 лет

Первой фотографией, сохранившейся до наших дней, считается «Вид из окна в Ле Гра». Французский изобретатель Нисефор Ньепс в 1827 году на протяжении 8 часов засвечивал битумную пластину, чтобы получить изображение. Спустя 160 лет, в 1987 году, была разработана первая версия легендарной компьютерной программы Photoshop.

Чемодан на колесиках изобрели позже, чем состоялся первый полет человека в космос

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. В этот день Юрий Гагарин совершил 1 оборот вокруг земного шара, что, несомненно, стало гигантским технологическим прорывом для человечества. Однако такая простая вещь, как чемодан на колесиках, была придумана лишь спустя 11 лет, в 1972 году, Бернардом Садоу.

Михаил Ломоносов был известным ученым, но еще ничего не знал о существовании динозавров

Знаменитый ученый-естествоиспытатель, физик и химик Михаил Ломоносов родился в 1711 году. За всю свою жизнь он ни разу не слышал о том, что на Земле когда-то господствовали динозавры. И вовсе не потому, что энциклопедию об огромных рептилиях было сложно достать в библиотеке. Просто динозавров еще не «открыли», а точнее, не существовало самого термина. Различные окаменелости находили по всему миру, но природы их происхождения никто не знал. И лишь в 1841 году один английский палеонтолог впервые ввел в обиход слово «динозавр».

На момент открытия Гарвардского университета никто даже не слышал о математическом анализе, потому что он еще не был изобретен

Гарвардский университет был основан в 1636 году и по сей день является одним из самых престижных учебных заведений в мире. Несмотря на это, в первое время никто из учеников и преподавателей не знал, что такое математический анализ. Все потому, что Исаак Ньютон и Готфрид Лейбниц разработали этот метод независимо друг от друга лишь к концу XVII века.

С момента, когда в продаже впервые появился нарезной хлеб, население планеты увеличилось практически в 4 раза

В 1928 году впервые был изготовлен и продан хлеб в виде нарезанных ломтиков. Этот день запомнился как «величайший прорыв в хлебопекарной промышленности». Приблизительно в это время население планеты составляло 2 млрд человек. С того момента население увеличилось почти в 4 раза и сейчас составляет практически 8 млрд человек.

Космический зонд «Вояджер-2» уже пролетел дальше Сатурна, когда изобрели домашнюю хлебопечку

Первая автоматическая хлебопечка для домашнего использования была выпущена в Японии в 1986 году. В этом же году космический зонд «Вояджер-2», запущенный в космос на 9 лет раньше, уже подлетал к 7-й планете Солнечной системы — Урану.

Знаменитая ювелирная компания Tiffany существует дольше, чем современная Италия

Вряд ли найдется хоть одна женщина, которая не слышала о бренде Tiffany. Компания специализируется на роскошных ювелирных украшениях. Она была основана в 1837 году Чарльзом Льюисом Тиффани. Годом основания, а точнее провозглашения Королевства Италии, принято считать 1861 год.

А какие события оказались для вас настоящим открытием?