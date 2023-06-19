Что, если бы в Луну врезался большой метеорит?

Однажды почти восемь миллиардов жителей планеты Земля узнают страшную новость. Кто-то в этот момент смотрит телевизор. Другие листают социальные сети или слушают музыку. Кто-то спит и видит сны. И тут на всех языках мира сообщают: «Народ, у меня для вас есть новости: хорошие и плохие. Начнем с плохих. Все вы — персонажи видео на YouTube. Вы живете на Земле, и Луна вдруг раскалывается пополам. Конечно, для зрителей история будет вымышленной. Но для вас эти события станут реальностью. Хорошая новость... Шучу, ее нет. Но не волнуйтесь, апокалипсиса не будет. Разве что крошечный. Всем хорошего дня».

Люди начинают паниковать, но через несколько дней успокаиваются. Может, это были массовые галлюцинации и с Луной ничего не случится? Но тут ученые обнаруживают опасность. Из далеких глубин космоса к нам мчится огромный метеорит. Он очень быстрый и плоский, но с острыми краями. К счастью, он пролетит мимо Земли, в нескольких тысячах километров. А вот Луне повезет меньше. Метеорит пролетит прямо посередине естественного спутника Земли. Итак, он промчится мимо нашей планеты через Луну и отправится далеко в космос. Люди неотрывно наблюдают за Луной в этот момент — метеорит разрезает ее на две равные половины. Мягко, ровно и безболезненно. Так что же нам теперь делать? Выдержит ли это Земля?

Спутник распадается на две половины, которые, к счастью, не улетают друг от друга. Сильная гравитация Луны, словно магнит, притягивает их обратно. Ученые уверены, что через пару миллиардов лет половинки соединятся и Луна снова станет целой. И, что самое главное, люди не почувствуют никаких изменений. Весь мир готовится праздновать эту радостную новость. Голос ошибался! Но появляется другая проблема. Далеко из космоса к нам летит огромный метеорит, который похож на башмак. Он входит в Солнечную систему и приближается к Земле на большой скорости. Башмак из космоса врезается в одну из половин Луны и улетает. Теперь Луна действительно распалась на две части. Первая половина остается на своем месте, а вторая летит к нам.

Из-за падающих осколков Луны на Земле начинается мелкий метеоритный дождь. В этом нет ничего страшного. Большая часть камней сгорает в атмосфере. Но почти вся отколовшаяся половина Луны разваливается рядом с нашей планетой, формируя каменный пояс. Теперь Земля похожа на Сатурн. Осколки вращаются, уничтожая часть наших искусственных спутников. Связь и интернет работают с перебоями. Чтобы всё починить, потребуется несколько лет. Международной космической станции больше не существует. К счастью, все космонавты успели вернуться на Землю до того, как туда добралась половина Луны. Итак, вокруг планеты летают лунные камни, а в небе видна только половина Луны. Сначала жизнь почти не меняется. Но не для тех, кто живет на побережье морей и океанов.

Раньше Луна влияла на приливы и заставляла океаны принимать овальную форму. С той стороны, где Луна была ближе, случались приливы, а на противоположной стороне — отливы. Но всё изменилось. Половина Луны притягивает меньше воды. Луна уменьшилась и начала приближаться к Земле, но ее гравитационная сила ослабла. Морские птицы, многие виды рыб, черепахи и другие животные могут не пережить этих изменений. Их природные инстинкты были связаны с Луной и помогали им определять время для добычи пищи, размножения и полета на юг. Утром крошечные черепашки ждут сильного прилива. Они бегут к воде, но не успевают в ней скрыться и из-за этого рискуют стать обедом для чаек. Крабы не могут отложить яйца, потому что прилив начался раньше, чем обычно. В лесу с ума сходят волки. Каждую ночь они громко воют и не могут остановиться. Природа не может понять, что происходит. Люди тоже испытывают дискомфорт. У многих понижается или повышается давление, а некоторые страдают от сильных головных болей. Половина Луны меняет всю экосистему планеты. На адаптацию к новым условиям уйдут десятки, а то и сотни лет. Через несколько недель люди замечают, что дни стали короче. Луна всегда замедляла вращение Земли, и сутки длились двадцать четыре часа. Теперь Земля движется быстрее. Ночь и утро наступают раньше. Скорость вращения Земли увеличилась, а количество часов в сутках сократилось до пятнадцати. Люди страдают от бессонницы или спят слишком долго. Организму нужно время, чтобы привыкнуть.

Во всем мире меняется график работы. Раньше люди приходили в офис в девять утра и уходили в шесть вечера. Теперь они приходят в семь и уходят в два. Времени на сон стало меньше, и люди очень грустят из-за этого. Из-за короткого рабочего времени замедлился прогресс. Технологии будущего опаздывают на двадцать-тридцать лет. Почасовая оплата не изменилась, и теперь начальники платят меньше за меньшее количество рабочих часов. Целая Луна уравновешивала погоду и климат на планете. Посмотрите на Марс! У него два маленьких спутника, которые быстро вращаются вокруг него и разбалтывают планету. Из-за этого там часто бывают сильные ветры, песчаные бури и грозы. Половина Луны рядом с Землей нарушает ее стабильное вращение. Это влияет на сезонные изменения температуры в мире. В жарких местах становится еще жарче, а в холодных бушуют метели. Сильные ливни заменили солнечную погоду. Обычный ветер может превратиться в ураган, а небольшие волны — в цунами. Времена года меняются быстрее. Зима стала холоднее, а лето — жарче.