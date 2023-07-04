Очень странные дела на Юпитере

Приближается ураган! Все в укрытие — скорость ветра больше ста двадцати километров в час! Ничего себе. Но этот ветер движется со скоростью шестьсот сорок пять километров в час... стоп, а такое вообще возможно? Да. Но чтобы это увидеть, вам придется отправиться на Юпитер. Так что в путь! Юпитер огромен — в нем могли бы поместиться тысяча триста таких планет, как Земля. Здесь очень жарко, температура ядра планеты достигает почти двадцати четырех тысяч градусов. К сожалению, на Юпитер попасть невозможно — это газовый гигант, на котором нет твердой поверхности. Но можно попасть глубже, в атмосферу Юпитера. Взгляните на эти плотные коричневые, желтые, красные и белые облака! Именно благодаря им планета выглядит такой цветной и полосатой. Если мы спустимся к центру планеты, можно увидеть, как ее атмосфера, состоящая из водорода и газообразного гелия, становится жидкой. Все благодаря огромному атмосферному давлению. Вокруг ядра Юпитера витает множество тайн. Ученые до сих пор не выяснили, что это: расплавленный шар, густая жидкость или твердый камень, в четырнадцать или восемнадцать раз больше Земли.

В любом случае, главная цель нашего путешествия совсем не исследование Юпитера. Мы прибыли сюда, чтобы увидеть Большое Красное Пятно. Это огромный атмосферный вихрь, бушующий в Южном Полушарии газового гиганта. Он почти на восемь километров выше окружающих его облаков и почти в полотора раза шире нашей планеты! В две тысячи семнадцатом году космический зонд НАСА «Юнона» собрал много информации о Красном Пятне. Оказалось, что эта чудовищная буря уходит на триста двадцать два километра вглубь атмосферы планеты. Это в тридцать-сто раз глубже любого океана на Земле. Но, возможно, эти данные неточные, и «истоки» вихря могут находиться еще глубже! Большое Красное Пятно холоднее остальной атмосферы. Кстати, температура на Юпитере в верхних слоях облаков составляет минус сто сорок восемь градусов! С другой стороны, чем ближе к ядру, тем жарче. Странно, что высокие температуры, зарегистрированные на Юпитере, наблюдались в атмосфере прямо над Большим Красным Пятном! Там этот показатель достиг тысячи трехсот градусов — выше, чем у лавы на нашей планете. Астрономы считают, что турбулентность, вызванная вихрем, может привести к гравитационным и звуковым волнам, которые могут быть причиной перегрева. Но внизу вихрь теплее, чем наверху. Люди наблюдают за вихрем на Юпитере уже больше ста пятидесяти лет. Когда-то астрономы предсказали, что он постепенно будет замедляться, становиться меньше или полностью исчезнет. Но это оказалось не так!

Проанализировав все данные, полученные с помощью космического телескопа Хаббла, ученые растерялись, когда выяснили, что ветры на внешних границах вихря набрали скорость! Изменение составило не больше двух с половиной километров в час в течение одного земного года. Это очень мало, но несмотря на это, все-таки имеет огромное значение. Скорость ветра на краях вихря может достигать невероятных шестисот сорока пяти километров в час. Это быстрее, чем торнадо на Земле! Но, оказывается, если бы вы оказались в центре Большого Красного Пятна, зрелище вас бы не впечатлило, ведь там скорость ветра намного ниже. Ученые столкнулись со множеством проблем, когда пытались разгадать тайну Большого Красного Пятна. Неизвестно, чем «питается» этот вихрь. Может быть, дело в самой планете? Будучи газовым гигантом, Юпитер не имеет твердой почвы. Поэтому отсутствует трение — единственное явление, способное ослабить вихрь. Горячие газы в атмосфере планеты всегда находятся в движении: поднимаются, опускаются, кружатся... Как и на Земле, где более холодный и теплый воздух смешиваются и соединяются друг с другом, образуя гигантские бури.

Астрономы считают, что однажды несколько огромных штормов могли соединиться и создать Большое Красное Пятно. И теперь оно постоянно поглощает холодные газы снизу и горячие сверху. К тому же, вихрь может поглощать вихри поменьше. Из-за этого Большое Красное Пятно становится еще сильнее. К сожалению, из-за густых облаков на Юпитере астрономы не могут увидеть, что происходит в нижних слоях атмосферы планеты. Ученые долго думали о том, что может скрываться под Большим Красным Пятном. Огромный вулкан? Вряд ли. Юпитер в основном состоит из газов, и у него нет коры, которая могла бы треснуть, позволяя лаве вырваться. Есть несколько теорий о том, почему у вихря такой цвет: он варьируется от беловатого и бледно-розового до ярко-оранжевого и кирпично-красного. Ученые считают, что ответ находится глубоко под Большим Красным Пятном, ближе к «поверхности» планеты. Бесцветный слой газа может реагировать на ультрафиолетовое излучение Солнца. Скорее всего, это и придает вихрю красный цвет. Но пока это только теория. Эй, вы ведь тоже об этом подумали? Юпитер не единственный, кто может похвастаться гигантским вихрем. Еще один, размером с нашу Землю, бушует на Сатурне. Его называют Большим Белым Пятном. Как оригинально! У вихря есть хвост из белых облаков, окружающих всю планету! Это происходит примерно каждые тридцать лет.

Этот вихрь действительно начинается как пятно. Но потом оно растягивается все больше... Астрономы выяснили, что Большое Белое Пятно — это огромная система гроз. В самый разгар грозы молния может сверкать больше десяти раз в секунду! Но главная тайна Большого Белого Пятна заключается в том, откуда оно черпает энергию. Некоторые ученые считают, что оно может питаться от Солнца. Другие утверждают, что структура грозовых облаков имеет смысл только в том случае, когда есть внутренний источник тепла, питающий ветры. Как бы то ни было, сильные вихри на разных планетах Солнечной системы не единственная космическая загадка, из-за которой астрономы ломают голову. Давайте переместимся на Плутон — самую большую из известных карликовых планет Солнечной системы, и исследуем его атмосферу. Она высоко возвышается над поверхностью планеты и в ней больше двадцати слоев, ледяных и очень плотных. Кстати, у Луны тоже есть атмосфера, которая называется экзосферой и состоит из гелия, неона и аргона. Она в десять триллионов раз тоньше, чем атмосфера Земли. Берегитесь черных дыр, когда путешествуете в космосе! Ух! Черная дыра — это место, где гравитация настолько сильная, что даже свет не может оттуда выйти. Но иногда они могут вести себя как огромный галактический вулкан — черные дыры воспламеняются. Прямо как я. Но вместо того, чтобы извергать лаву, они вырабатывают огромное количество энергии. Из-за этого в окружающем материале и газе остаются огромные дыры.