Как сложились судьбы актеров из сериала «Санта-Барбара», которому скоро исполняется 40 лет

В 1984 году на экраны телевизоров вышла мыльная опера, которая транслировалась более чем в 40 странах мира. По сюжету события разворачивались вокруг богатой семьи Кэпвелл, живущей в Санта-Барбаре — солнечном городке штата Калифорния. Телешоу мгновенно стало настолько популярным, что многие зрители с нетерпением ждали новых выпусков и искренне переживали за героев, как за родных. Наверняка многим читателям будет любопытно узнать, как же выглядят полюбившиеся актеры и актрисы спустя почти 40 лет и как сложилась их судьба.

Эй Мартинес (Круз Кастильо)

Актер с выразительной внешностью после культовой мыльной оперы продолжил радовать зрителей и участвовать в съемках различных телесериалов и фильмов. Эй Мартинес сыграл шерифа Майо в сериале «Королева Юга» и эпизодично появлялся в сериале «Темные ветра» 2023 года в роли шерифа Гордо.

Робин Райт (Келли Кэпвелл)

Актриса стала популярной благодаря «Санта-Барбаре», но уже через несколько лет ушла из проекта ради роли в большом кино. Вероятнее всего, решение было оправданным, ведь Робин Райт приняла участие в большом количестве известных фильмов. А в 2016 году ее даже назвали одной из самых высокооплачиваемых актрис. В 2020 году она снялась в фильме «Чудо-женщина 1984», а в 2024 году появится в кинокартине «Здесь».

Джед Аллан (Си Си Кэпвелл)

Роль главы семейства Кепвеллов в телесаге принесла актеру большую популярность, хотя прежде он много снимался в других проектах. После «Санта-Барбары» Джеда Аллана можно было увидеть в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Бухта». К сожалению, в 2019 году, спустя всего 8 дней после своего 84-летия, актера не стало.

Марси Уокер (Иден Кэпвелл)

Иден Кэпвелл и Круз Кастильо стали одной из самых популярных суперпар во время съемок телесаги. За эту роль актриса получила 3 номинации «Дневной премии Эмми». Еще она участвовала в съемках сериала «Все мои дети», а в 2005 году решила уйти из кино.

Нэнси Ли Гран (Джулия Уэйнрайт Кэпвелл)

После «Санта-Барбары» актриса неоднократно появлялась на телеэкранах в различных сериалах, таких как «Главный госпиталь» и «Касл». В 2019 году Ненси Ли Гранд объявила о помолвке с гитаристом Ричардом Смитом. Сейчас она активно занимается благотворительностью.

Джудит Макконнелл (София Кэпвелл)

Свою актерскую карьеру Джудит начала еще задолго до «Санта-Барбары» и по сей день продолжает радовать телезрителей своими ролями в основном в сериалах. Из последних — «Мне очень жаль» и «Бухта». Однако были роли и в большом кино, например, в кинокартинах «Синоптик» и «Темнота».

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Лейн Дэвис (Мэйсон Кэпвелл)

После «Санта-Барбары» актер продолжил свою телевизионную карьеру, снимаясь в таких телесериалах, как «Дерзкие и красивые», «Сайнфелд», «Клиника» и «Сверхъестественное». Сейчас Лейн продолжает играть в спектаклях, в основном по пьесам Уильяма Шекспира.

Луиза Сорель (Августа Локридж)

Актриса начала выступать на сцене с 15 лет, поэтому всю жизнь посвятила актерской деятельности. Известна благодаря своим ролям в мыльных операх и телесериалах. На ее счету такие проекты, как «Одна жизнь, чтобы жить», «Все мои дети», «Страсти», а из последнего — «Дни нашей жизни».

Ли МакКлоски (Зак Келтон)

В «Санта-Барбаре» актер запомнился зрителям по роли гинеколога Зака Келтона. После съемок его многократно приглашали в различные телешоу и сериалы не только в качестве актера, но и «гостем». В настоящее время актер вместе со своей супругой проводит регулярные семинары и общественные мероприятия у себя дома на тему философии и психологии. Кстати, в 2018 году из-за пожара чуть не пострадал его дом, но благодаря помощи Эй Мартинеса, о котором мы писали выше, удалось избежать серьезных последствий.

Стейси Эдвардс (Хейли Бенсон Кэпвелл)

© Santa Barbara / New World Television and co-producers , Freestyle Releasing / Courtesy Everett Collection / East News Freestyle Releasing / Courtesy Everett Collection / East News

После культовой мыльной оперы актриса участвовала в большом количестве телевизионных сериалов и фильмов. Из наиболее известных — «Доктор Хаус», «Анатомия страсти», «Касл».

Леонардо ДиКаприо (Мэйсон Кепвелл в детстве)

© Santa Barbara / New World Television and co-producers , Vianney Le Caer / Invision / East News Vianney Le Caer / Invision / East News

Наверняка не найдется человека, который бы не знал Лео. Оказывается, в «Санта-Барбаре» он сыграл Мэйсона Кепвелла в детстве. На счету актера внушительный список из сериалов и фильмов. В 2021 году он сыграл доктора Рэндалл Минди в фильме «Не смотрите наверх», а в 2023 году — Эрнеста Беркхарта в кинокартине «Убийцы цветочной луны».

Эйлин Дэвидсон (Келли Кэпвелл)

Как и Робин Райт, Эйлин сыграла роль Келли Кэпвелл. Актриса была замужем трижды, причем первые два раза за коллегами по сериалу «Санта-Барбара». После съемок Эйлин Дэвидсон продолжила участвовать как в телевизионных проектах, так и на большом экране. Сейчас актриса снимается в сериале «Молодые и дерзкие».

Винсент Айризарри (Скотт Кларк)

, © Exposed / Hey Klein and co-producers New World Releasing / Courtesy Everett Collection / Everett Collecti / East News

Актер запомнился зрителям по роли доктора Скотта Кларка в «Санта-Барбаре», а позже сыграл доктора Дэвида Хейворда в мыльной опере «Все мои дети». В 2017 году он был номинирован на дневную премию «Эмми» за лучшую мужскую роль. К 2021 году снялся в 165 эпизодах сериала «Дни нашей жизни».