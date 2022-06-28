15+ тещ и свекровей, которые устанавливают свои правила игры

Для матерей мы всегда остаемся детьми, даже если нам уже перевалило за третий десяток и у нас появились собственные карапузы. Но иногда чрезмерная любовь и опека не помогают, а только мешают в жизни молодым. И тогда на свет появляются истории о несносных тещах и свекровях, которые и шагу ступить не дают.

Мы в ADME обратились к историям пользователей сети, у которых не сложились отношения с матерями своих вторых половинок. А в бонусе в конце статьи вы найдете нехитрое средство, которое поможет вам отвлечься и на время забыть о непростых отношениях с родственниками.

Познакомилась с классным парнем — такой заботливый, милый, просто чудо, а не мужчина. Как можно было первой жене потерять такого? Однажды он сказал, что на речку поедем с мамой. Подъезжаем к ее дому, и тут он в момент меняется в лице и сухо мне командует: «Назад». Своими сильными руками маленькую меня снимает с переднего сиденья, отодвигает кресло и буквально вкидывает на заднее. В тесноту, к сумкам и удочкам, шезлонгам и зонтикам, без возможности вытянуть ногу. © HelgaMax / Pikabu

Мать моего первого мужа всегда говорила мне, что он мог бы добиться большего, что я просто неподходящая девушка для него. © Linda Wilson / Quora

Перл от моей свекрови: «Во всех делах нужен компромисс. Вы мне уступите и сделайте так, как я хочу, — это и будет компромисс». А еще она предлагала, чтобы я одна жила в квартире, которую мы с мужем снимали, а моего мужа она будет ко мне отпускать, когда захочет. © Ирина ТТ / ADME

Моя свекровь звонила нам домой по субботам очень рано утром. Она хорошо знала, что накануне мы не спим допоздна. Она звонила и спрашивала, что я приготовила ее сыну на завтрак, или говорила что-то вроде: «Его рубашки не выглядят чистыми. Чем ты их стираешь?» В конце концов я попросила мужа сказать матери, чтобы она перестала звонить так рано утром и оставила меня в покое. © Rob Williams / Quora

Свекровь заявила на одном из праздников, что я что-то вроде временного варианта для ее сына. Просто бедненькому не встретилась еще достойная. Живем 10 лет в браке, 2 детей, но я все равно для нее временный вариант. © Soloha38 / Pikabu

Моя свекровь говорила что-нибудь обидное о моих родителях каждый раз, когда я ее видела. Она была властной, говорила мне, что делать, и злилась, когда я отказывалась. Я регулярно напоминала ей, что вышла замуж за ее сына, а не нанялась работать на ее семью. И я буду продолжать вести домашнее хозяйство, воспитывать своих детей и т. п. так, как я этого хочу. © Maggie-Ph / Quora

Она плачет, дуется и закатывает истерики, как 2-летний ребенок. По какой-то странной причине она всегда не любила меня и говорила моему мужу со мной развестись. Стало еще хуже после того, как у меня родился мальчик. Она постоянно ворчала, если я не разрешала ей к нам прийти. © Samantha Young / Quora

Вот что она сказала по телефону своему сыну: «Я вызову полицию, если ты когда-нибудь еще раз приведешь эту девушку в наш дом, она с тобой только ради денег». А совсем недавно заявила, что не придет на нашу свадьбу, потому что считает, что я недостаточно хороша для ее сына. © External_Slice6682 / Reddit

Выбирали как-то теще подарок на день рождения. Решили с супругой, что это будет термос. Перебрали кучу вариантов, взяли самый хороший по отзывам и достаточно дорогой, немецкий. Для нас, бедных студентов, это было ой как дорого. И навсегда запомнился комментарий тещи: «Купил какую-то дрянь дешевую». © prepod2000 / Pikabu

Свекровь очень тяжело переживает наш брак с ее сыном. Мы только что вернулись домой из поездки, а она устроила истерику, потому что мой муж не пошел сразу к ней домой, чтобы проверить, как у нее дела. А ведь он несколько раз писал ей по дороге домой, чтобы узнать, не нужно ли ей что-нибудь, на что она ему отвечала: «Нет». © WorryFew9371 / Reddit

Построили дом 300 кв. м на 2 семьи: жена, дочка, я и родители жены. Последнее время теща просто достала — свободы действий нет, лезет даже в мужские дела. Чаша терпения переполнилась. © Подслушано / VK

Она ненавидела меня с тех пор, как мы начали встречаться с ее сыном, мы вместе уже 19 лет, из них женаты 15. Она отказалась приехать на нашу свадьбу, хотя мы предложили купить ей билет на самолет. После того как у нас родились близнецы, она велела моему мужу развестись со мной — она будет жить с ним и помогать растить их. Еще свекровь хранит фотографии моего мужа и его бывшей жены, с которой они были женаты менее 2 лет. © Tiffany Herrera / Quora

Свекрови плевать на мое мнение. Зная о том, что я буду против ее приезда, она выпрашивает разрешение у своего сына и наведывается, когда захочет. Она слишком часто у нас бывает, и сначала меня все устраивало, но теперь она как будто пристрастилась к этому. В последний раз она приезжала около 4 недель назад и оставалась на 3 дня. При этом сказала, что приедет всего на 2 дня, но приехала на день раньше, чтобы подольше погостить. © chrisha20 / Reddit

Я не ругалась со свекровью, просто перестала ее навещать. Она была груба со мной и говорила много гадостей о моих родителях, с которыми виделась всего пару раз. Тогда я сказала мужу, что теперь навещать ее — это только его работа. © Maggie-Ph / Quora

Муж взял на себя все работы на даче. Каждый раз, как только он что-то затевал строить или переделывать, моя мама тут же начинала вокруг ходить с кислой физиономией, вздыхать. Вроде ничего такого не говорит осуждающего, но вскользь постоянно замечания типа: «Ах, ты еще не доделал новую дверь в бане? Жаль, я в это время обычно всегда иду мыться». © Тревожное Пирожное / ADME

Моя теща — человек амбициозный в финансовом плане. Деньги тратит так, будто в спальне стоит печатный станок. Соответственно, на оплату ЖКУ и помощь детям не хватает. Тут выручаем мы с супругой. Причем жена просто берет и отдает всю зарплату теще, а на мою живем. Естественно, не хватает уже на 2 семьи. © Подслушано / VK

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