19 человек, которые получили такие подарки, что предпочли бы вместо них обычную открытку

Вряд ли найдется человек, который не любит получать подарки. Даже взрослые люди с нетерпением ждут праздников, чтобы открыть коробку и получить приятный сюрприз. Однако бывает так, что презент оказывается с подвохом и вызывает как минимум недоумение.