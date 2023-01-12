19 человек, которые получили такие подарки, что предпочли бы вместо них обычную открытку
Вряд ли найдется человек, который не любит получать подарки. Даже взрослые люди с нетерпением ждут праздников, чтобы открыть коробку и получить приятный сюрприз. Однако бывает так, что презент оказывается с подвохом и вызывает как минимум недоумение.
- Мама спросила, что бы хотела получить моя 13-летняя дочь на Рождество. Я ответила, что она любит шить. Как желание шить привело к тому, что вся семья подарила ей огромное количество ниток для вязания, я не знаю. С тех пор прошло целых 2 года, но у нас дома до сих пор очень много пряжи. © Downtown_Statement87 / Reddit
- Я увлекся компьютерами в 1992 году, когда мне было 7 лет. Рано научился программировать и был буквально одержим всем, что связано с ними. 4 годами позже бабушка позвонила и сказала, что отправила родителям денег на покупку компьютера для меня в качестве подарка на Рождество. Я не мог дождаться того момента, когда найду его под елкой, а мои друзья — возможности поиграть всем вместе. Последние ночи перед праздником я практически не спал и в рождественский вечер, когда у нас принято открывать подарки, бросился под елку, но обнаружил там... электронный орган. Мама сказала: «Ну там же есть кнопки? В точности как у компьютера». А на присланные деньги она купила стиральную машину. Я чертовски расстроен до сих пор, мам! © tgh_hmn / Reddit
- Календарь Lamborghini. Брату подарили гитару и усилитель, каждая из двух сестер получила по велосипеду. Сложно передать, насколько сильно я сейчас ненавижу Lamborghini! © Stickmag / Reddit
- Когда мне было 18, бабушка подарила мне конвертик от подарочной карты, завернутый во втулку от туалетной бумаги и упакованный как подарок. Мои братья и сестры получили настоящие сертификаты. Бабушка всегда меня недолюбливала. © Pre_Gen_Character / Reddit
- В детстве я получила по-настоящему клевый подарок — огромную коробку с разными принадлежностями для творчества. Точнее, он был бы таким, если бы не одно но. Родители наполняли его несколько месяцев и каждый раз, когда они клали туда что-то еще, говорили мне: «Нам надо накормить твой подарок» или «Твой подарок должен погулять». И в итоге я была не маленьким ребенком, который радуется альбомам, карандашам, фломастерам и прочему, а ребенком, получившим все это вместо ожидаемого щенка. © funky_grandma / Reddit
- Книга комиксов, которая лежала в доме то тут, то там. Причем я успел прочесть ее 2 раза, не зная, что это и есть мой рождественский подарок. © Cheap_Stay2750 / Reddit
- Мой кузен как-то подарил мне собственную фотку с автографом. Это было чертовски смешно, поэтому я даже не возражал. © TheZ_27 / Reddit
- В 2012 году я участвовал в игре «Тайный Санта» на работе. Нужно было подарить подарок стоимостью не больше $ 30. Мне достался обычный CD-R с любимым альбомом дарителя. Сказать, что я не был в восторге, — ничего не сказать, но тем не менее сунул диск в автомагнитолу. И он был пустым! Мой даритель положил диск, но забыл записать на него музыку! © SpaceGhost817 / Reddit
- Когда мне было 10 лет, бабушка с дедушкой подарили мне неупакованный чемодан. Но самое интересное в том, что они использовали его, чтобы привезти упакованные подарки для моих сестер. © ragedandobtused / Reddit
- Больше 20 кг картофеля. © Picards-Flute / Reddit
- В прошлом году мама подарила мне открывалку для банок. Она упаковала ее как подарок и вручила тогда, когда все дружно открывали подарки. Ей показалось, что это смешно, и она надеялась, что все посмеются над этим, как над шуткой. В итоге было весело только ей, а все присутствующие подумали, что это просто ужасно. © AnneFrank_nstein / Reddit
- Моя бывшая девушка подарила мне обручальное кольцо для самой себя. Она хотела, чтобы я сделал предложение именно с ним! Кроме того, она рассказала, где, как и когда я должен это сделать, а также сообщила, что планировать свадьбу будет собственноручно. У нас было все довольно плохо, и я собирался порвать с ней после праздников, что, собственно, и сделал. Я не понимал, как она могла даже подумать, что мы созданы друг для друга, ведь сразу после разрыва до меня наконец-то дошло то, что мне пытались донести близкие в течение 3 лет: наши отношения были ужасными. В любом случае как может прийти в голову подарить кольцо для самой же себя? © BlackLetterLies / Reddit
- В 11 лет у меня появился друг, который не понравился бабушке. И она перенесла свою нелюбовь к нему на меня на всю оставшуюся жизнь. Когда мне было 16, она подарила тряпку для мытья автомобильных окон, а когда мы остались одни, заявила, что на подарке настоял дедушка, а была бы ее воля — оставила бы меня вообще без всего. © Spinach_Puffs / Reddit
- Две сшитые своими руками пижамы. И было бы ничего, если бы они были готовы! Но мне преподнесли просто ткань, из которой и предполагалось их пошить. Мне пришлось отдать ткань дарителю, а пижам я так никогда и не увидела. © Revenge_of_the_Khaki / Reddit
- В то лето, когда мне было 8 лет, мы с мамой выращивали подсолнухи. Тетя решила подарить мне на день рождения удобрение для них. В праздничный день я открыла подарок, в котором была банка ванильного мороженого. Но когда я сняла крышку, под ней оказались отходы жизнедеятельности лошадей. © JPO_5×5 / Reddit
- Набор миниатюрных ножей для масла, ручки которых были украшены керамическими овощами и фруктами. От тети, которая еще и добавила, что этот подарок было очень трудно выбрать. А, да, мне было 7 лет. © ***enthusiast89 / Reddit
- «Я вычитаю $ 500 из той суммы, которую ты мне должен», — написала на поздравительной открытке моя приемная мать. Дело в том, что она вела подсчет моих «долгов» все то время, что я жил с ними. Например, я должен был $ 10 за сквернословие или $ 15 за то, что я был дома, хотя должен был ждать на улице, пока придут родители. © hobbitdude13 / Reddit
- 100-долларовую банкноту. Бывший молодой человек, с которым мы вместе жили, пожелал уникальную рубашку на Рождество. Я потратила месяц, чтобы сшить ее и убедиться, что она идеальна, а в праздничный вечер приготовила вкусный ужин. Утром преподнесла рубашку и он был в восторге. Ура! Но тут на его лице появилось выражение растерянности и страха. Он полез в карман, извлек кошелек, достал оттуда $ 100 и протянул мне со словами: «Мм, сегодня вечером придут мои друзья, и тебе нужно будет где-то находиться в это время, верно?» Фактически он платил за то, чтобы я ушла из дома. С другой стороны, этот случай показал его реальное ко мне отношение. Я прогнала его еще до нового года. © MissAnthropy612 / Reddit
- В тот год мои родители развелись и это было первое Рождество, когда папа сам покупал подарки для нас, детей, — раньше этим всегда занималась мама. И он подарил мне триммер для удаления волос в носу. Мне было 12 лет, и я так и не понял, за что мне такой «подарок». © ThisSorrowfulLife / Reddit
А вам когда-нибудь дарили настолько незабываемые подарки? Или, может, у вас есть история о приятном сюрпризе?
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