Деми Мур пришла просто навестить Брюса Уиллиса, а ушла вся в слезах. И вот почему

В прошлом году наш любимый актер Брюс Уиллис попал в заголовки СМИ после того, как его семья объявила, что у «крепкого орешка» диагностирована афазия. А уже в феврале этого года врачи поставили ему окончательный диагноз: лобно-височная деменция. Как оказалось, это заболевание прогрессирует очень стремительно. На днях это осознала бывшая жена Брюса Деми Мур.

Брюс и Деми в 1994 году

Несколько дней назад известная актриса Деми Мур рассказала, что пережила душераздирающий момент: после отдыха в Италии она приехала навестить своего бывшего мужа, 68-летнего Брюса Уиллиса, но тот не смог ее узнать. 60-летняя актриса заявила, что эта ситуация просто выбила у нее почву из-под ног. Ведь тяжело осознавать, что человек, с которым она прожила в браке 13 лет, родив за это время трех дочерей, теперь ее не узнает.

Как сообщается, пока Деми проводила лето в Италии, она поддерживала связь с детьми и женой Брюса, Эммой Хеминг. Но звезда «Привидения» понятия даже не имела, что болезнь зашла так далеко. Оказалось, пока актриса была в Италии, память Брюса о ней «угасла». Да, это страшное нейродегенеративное заболевание — деменция — не щадит никого, даже «крепкого орешка». И пусть теперь Брюс не может узнавать свою бывшую жену, он, к счастью, еще узнает свою жену Эмму и своих детей.

Например, актер испытывает искреннюю радость, когда его старшая дочь Румер входит в комнату со своим новорожденным ребенком.

В конце сентября 2023 года Эмма в одной из телепередач сказала, что все, что происходит с актером, также разрушительно и для тех, кто его любит. «Слабоумие — это тяжело», — сказала Эмма. — «Тяжело как для человека, которому поставили диагноз, так и для семьи. Когда говорят, что это семейная болезнь, это действительно так». На вопрос ведущего, понимает ли ее муж свое состояние, Эмма ответила: «Трудно сказать».

Кстати, как показывают исследования, одиночество у пожилых людей увеличивает риск деменции на одну треть. Поэтому не забывайте чаще навещать и общаться со своими родителями и бабушками-дедушками. Мы надеемся, состояние актера не будет ухудшаться так стремительно, ведь его окружают столько близких людей, которые его искренне любят.