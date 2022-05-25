Как Сандра Буллок доказала на своем материнском опыте, что любовь к своим детям не определяется одними лишь генами

Голливудская звезда Сандра Буллок ведет довольно закрытый образ жизни и старается оберегать детей от пристального внимания общественности. Однако некоторое время назад она решилась на откровенное интервью, в котором поделилась своим опытом воспитания приемных детей. 57-летняя актриса растит 12-летнего сына Луи и 10-летнюю дочь Лейлу. Буллок рассказала как о трудностях, с которыми она и ее дети столкнулись в процессе усыновления, так и о приятных сторонах материнства.

Нас в ADME вдохновляют счастливые истории усыновления, поэтому мы решили копнуть глубже и узнать больше о родительской любви Сандры Буллок.

В 2010 году Буллок и ее бывший муж Джесси Джеймс начали процесс усыновления своего первого ребенка, мальчика по имени Луи, но вскоре супруги развелись. Оформление документов актриса продолжила уже в качестве матери-одиночки. Она усыновила Луи, когда малышу было всего 3,5 месяца. «Он просто идеален, я не могу описать его по-другому, — прокомментировала тогда новоиспеченная мать. — Такое ощущение, будто он всегда был частью нашей жизни».

Спустя время звезда познакомилась со своим нынешним возлюбленным, фотографом Брайаном Рэндаллом. Рэндалл восхищает ее не только как мужчина, но и как отец: он отлично справляется с родительскими обязанностями. В 2015 году Сандра приняла решение взять из детского дома второго ребенка — девочку Лейлу, которой на тот момент исполнилось 3 года. По словам актрисы, удочерение было ее инициативой, чем она одновременно «обрадовала и напугала» своего бойфренда. И хотя на момент удочерения Лейлы пара только начинала строить совместное будущее, знаменитая мать отметила, что Рэндалл взял на себя роль отца.

Буллок открыто поделилась проблемами воспитания дочери с психологической травмой. Последствия трудного детства дали о себе знать уже с первых дней пребывания девочки в семье актрисы: «Приступы тревоги настигали ее ежедневно». Лейла пряталась в шкафу, заявляла, что собирается навсегда уйти из дома, и даже прятала еду. Очевидно, ребенок боялся, что его бросят.

Сандра делала все возможное, чтобы дать дочери понять, что она больше никогда не останется одна: «Она говорила: „Я ухожу от тебя“. А я отвечала: „Хорошо, можешь полагаться на мою поддержку. Даже если ты уйдешь, я всегда буду рядом. Я никуда не уйду“». Актриса признает, что растить ребенка с детскими травмами нелегко. Перед удочерением Лейлы компетентные органы оценивали Буллок как потенциального родителя, и ей даже пришлось взять уроки по воспитанию детей, переживших психологическую травму.

Тем не менее Буллок считает, что оно того стоило. «Когда я смотрю на Лейлу, у меня не возникает сомнений в том, что она должна быть с нами», — призналась актриса. Сандра также рассказала, что ее молодой человек Рэндалл не принимал непосредственного участия ни в одном из процессов усыновления, но во всем поддерживал свою возлюбленную.

Буллок описала, какой она себя видит в глазах детей: «Я просто мама. Они скучают, когда меня нет, и раздражаются, когда я рядом. И именно так и должно быть». Звезда не скрывает гордости за сына и дочь: «Я люблю их такими, какие они есть. Каждый день я вижу их настоящими. Я одна из тех счастливых родителей, у которых есть возможность постоянно находиться рядом с детьми и наблюдать за тем, как те растут и развиваются. Меня переполняет чувство гордости за личностей, которыми они становятся».