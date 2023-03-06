Как дерзкая певица Рианна задвинула карьеру на второй план и превратила материнство в свою суперсилу

Дива современной поп-музыки, актриса, филантроп, успешная бизнес-леди и, наконец, прекрасная мама — это все о Рианне. Мало кто предполагал, что от вчерашней бунтарки стоит ожидать полного погружения в материнство. Совсем недавно она родила первенца, а на подходе уже второй малыш.

12 февраля 2023 года Рианна впервые за 5 лет вышла на сцену. Она выступила в перерыве Суперкубка, где исполнила попурри из своих главных хитов. Зрители сразу же обратили внимание на ее округлившийся животик. Некоторые из них подумали, что таким образом артистка гордо демонстрирует фигуру после рождения первенца, другие же предположили, что она беременна. Как оказалось, вторые были правы: Рианна закатила шоу, будучи беременной вторым ребенком. Спустя час после выступления представители певицы поделились радостной новостью со всеми поклонниками. Одна часть фанатов огорчилась, так как это означает, что долгожданный 9-й альбом Рианны откладывается на неопределенный срок, другие же искренне порадовались за артистку.

За несколько дней до своего выступления Рианна намекала на вторую беременность, правда, многие поняли это лишь после самого шоу. На вопрос журналиста о том, ожидать ли зрителям каких-нибудь сюрпризов в ходе действа, она ответила следующее: «Я подумываю о том, чтобы привести кого-нибудь. Я не уверена, но посмотрим». Естественно, фанаты подумали, что певица говорила об одном из многочисленных артистов, с которыми она сотрудничала в свое время, однако оказались неправы.

Скрывала Рианна интересное положение и от своего отца. Так, она купила ему билеты на Суперкубок, а ее папа, увидев с трибуны округлившийся животик дочери, тут же воскликнул: «Боже! Кажется, моя девочка беременна!» У Рональда Фенти четверо внуков, он надеется, что Рианна сможет подарить ему долгожданную внучку. Также ее отец признавался, что из-за плотного графика Рианны (и поскольку он живет на Барбадосе) они редко видятся с дочерью и ее ребенком, но он хотел бы почаще проводить с ними время.

Рианна признавалась, что недолго размышляла над тем, принимать ли ей участие в выступлении на Суперкубке. Она говорила так: «Когда вы становитесь мамой, то происходит нечто такое, что заставляет вас поверить в то, что вы можете буквально все. И Суперкубок стал для меня одним из таких вызовов. Также это выступление очень важно увидеть моему сыну». В мае 2022 года Рианна родила первенца от своего возлюбленного, рэпера A$AP Rocky. Но она до сих пор не раскрыла имя мальчика и лишь недавно показала его на видео и даже приняла с ним участие в фотосессии для Vogue.

В одном из своих интервью Рианна рассказала о том, что улыбка малыша — это самое лучшее для нее в родительстве. Певица продолжила: «Когда малыш улыбается, все остальное просто-напросто отходит на второй план. Это лучшее, что только может быть!» Счастлив и новоиспеченный отец A$AP Rocky. Он рассказал, что каждый раз, приходя домой к Рианне и сыну, он будто бы возвращается на небеса.

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

В своем недавнем интервью, размышляя на тему материнства, Рианна сказала, что, становясь родителем, ты просто-напросто перестаешь помнить свою прежнюю жизнь. Она поделилась своими впечатлениями от первых месяцев после родов: «Вы заходите в роддом как пара, а уходите из него уже семьей из 3 человек. Это безумие! Безумны и первые дни. Ты вообще не спишь, даже если бы очень хотела это сделать. И вообще, когда покидаешь роддом, то задаешься вопросом: „Что, они доверили нам вернуться домой вместе с этим ребенком? Это его новая жизнь с нами? Нет врачей, медсестер и мы просто идем домой?“»

Рассказала Рианна и о своем гардеробе во время и после беременности: «Одеваться во время беременности было довольно просто, но вот после — это уже совсем другая история. В течение недели после того, как я вернулась домой из роддома, я носила исключительно толстовки и спортивные штаны. Но вот по истечении нескольких недель я уже не знала, что мне надеть, ведь все было либо слишком мало, либо слишком велико. Тут нужно было просто подождать, в противном случае можно напокупать дикое количество вещей, которые вы потом не наденете. Если, конечно, не забеременеете вновь».

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Многие помнят блистательные наряды певицы в период беременности, которые не скрывали ее интересное положение, а, напротив, подчеркивали. Тогда она признавалась: «Мне нравится, что можно не беспокоиться о том, чтобы прикрыть живот. Да, я чувствую себя пухленькой, но это неважно, ведь я скоро стану мамой». Рианна отмечала, что моду во время беременности воспринимает как игру, но в то же время она является для нее своеобразным вызовом.

IMAGO / Walik Gosorn / Imago Stock and People / East News

Приближенные к знаменитой паре утверждают, что Рианне очень нравится быть мамой и что она буквально одержима своим мальчиком. Певица старается проводить все свое время с ребенком и сказала, что если и оставит его, то это точно будет лишь ради чего-то особенного. Ее возлюбленный также отличный отец. Как утверждают друзья парочки, Рианна никогда не грезила стать матерью, но знакомство с Роки буквально подвело ее к этому.

VALERIE MACON / AFP / East News

Рианна также рассказала, что материнство открыло для нее новый уровень любви к своей маме. Артистка стала ее больше ценить и уважать. Так, в одном из постов она разместила фото мамы и написала следующее: «Сегодня день рождения моей королевы! Находясь на пороге материнства, я открыла новые уровни любви и уважения к моей мамочке, которые я никогда не смогу объяснить! Я хочу дарить ей цветы каждую секунду, когда могу! Люблю тебя, мамочка!»

Размышляя о том, изменились ли ее отношения с возлюбленным, Рианна сказала следующее: «Мы и до рождения ребенка понимали друг друга с полуслова. Могу сказать одно: все же родительство сделало нас еще ближе». Она не перестает восхищаться связью сына с отцом: «Когда они вместе, я просто нахожусь в стороне и терпеливо жду своей очереди, чтобы попасть в их мужской клуб. Сын просто одержим отцом. А я все время задаюсь вопросом: что происходит, разве не я тебя родила?» В этом же интервью журналистка напомнила Рианне о том, что в 2020 году певица заявляла, что хочет троих или даже четверых детей. На что певица ответила: «Подождите, я что, правда это сказала? Вот черт! Действительно, надо следить за своим языком. На самом деле я открыта всему. Я хотела бы иметь больше детей, но на все воля высших сил».