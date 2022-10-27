15+ историй о домашних животных, которые ошеломили хозяев своим острым умом и смекалкой

О том, что домашние животные могут отличаться не только особой мимимишностью, но и умом и сообразительностью, написано немало песен, книг и снято множество фильмов. Однако каждый раз, когда мы сами лично сталкиваемся с проявлением такой мозговой активности у братьев наших меньших, то приходим в какой-то поистине детский восторг. Совсем как герои нашей подборки, которые были ошарашены интеллектуальными способностями питомцев.