15+ историй о домашних животных, которые ошеломили хозяев своим острым умом и смекалкой
О том, что домашние животные могут отличаться не только особой мимимишностью, но и умом и сообразительностью, написано немало песен, книг и снято множество фильмов. Однако каждый раз, когда мы сами лично сталкиваемся с проявлением такой мозговой активности у братьев наших меньших, то приходим в какой-то поистине детский восторг. Совсем как герои нашей подборки, которые были ошарашены интеллектуальными способностями питомцев.
- Сегодня ко мне подошла молодая хаски и с демонстративным видом села прямо у ног. Через пару секунд появился хозяин и начал уговаривать ее не обижаться. Хаски отворачивала морду, косила на меня своими выразительными глазами, словно говоря: «Видишь, с кем жить приходится?» Как оказалось, каждый раз, когда собака решает, что с ней мало погуляли, она «уходит» к новому хозяину. А «бывший» по несколько минут умоляет ее все простить и вернуться «в семью». © PivBear / Pikabu
- Поделюсь с вами историей о том, насколько плохи могут быть шутки с питомцами. Несколько лет назад я стал подтрунивать над своей кошкой (которой было 18 лет) из-за того, что она перестала охотиться на мышей. Я дразнил ее, говорил, что она вряд ли сможет догнать мышь, даже если сильно захочет. Той же ночью моя сестра проснулась и нашла у меня на подушке пойманную мышь... прямо рядом с моей головой. С тех пор я не дразню свою кошку. © Queen_Omega / Reddit
- Моя собака умеет определять, когда я собираюсь выйти из дома, по тому, что на мне надето. После этого она идет на улицу и ждет у ворот, чтобы проводить меня. © Iwillpickonelater / Reddit
- У моей знакомой был кот, который мало того что ее очень любил, еще и отличался умом и сообразительностью. Так, например, штепселя из розеток выдергивал зубами или кран носом открывал-закрывал, когда пить хотел. Однажды пришел к ней в гости любимый, принес розу. Во взгляде кота при этом читалось осуждение. Через пару часов знакомая понимает, что в вазе цветка нет. Оказывается, котяра вынес розу за порог в общий коридор, как бы намекая. © Подслушано / VK
- Думала, что совпадение, а теперь убедилась: как только мне начинают сниться кошмары, моя кошка меня будит. © Kate_Clapp / Twitter
- Моя собака повадилась таскать еду у кошки. Естественно, ей за это прилетает. Так эта хитрая морда втихаря набирает полный рот кошачьей еды, переносит в свою миску и невозмутимо ест, типа: «Я ж свой корм ем, вы что?» Додумалась-таки. © Подслушано / VK
- Один уличный кот периодически заходит в гости к нашим котам. Один раз смотрю — пошел на балкон через кошачью дверку, а у нас там лотки стоят. Вышел, аккуратно сделал свои дела и вернулся в комнату. Вот что значит вежливый гость. © Синяя Малина / ADME
- Как-то жила у нас крольчиха. Место в уголке в коридоре. Стелили на пол газету, как запачкает, убирали. И так несколько раз в день. Однажды в субботу слышу грохот. Смотрим, а крольчиха притащила из ванной комнаты себе в коридор кошачий лоток. У кошки «глаз выпал» от такой наглости. Пришлось срочно новый покупать. А крольчиха с тех пор так и ходила в лоток. © Татьяна Крамаренко
- Моя игуана — гений. Она всегда находит способ выбраться из своего террариума, а потом залезть туда обратно. © Unable2Concentrate1 / Reddit
- Мой английский бульдог Левка сам придумал держать в зубах игрушку, чтобы ненароком не прикусить детей за ноги во время развеселой игры в догонялки. Он каким-то образом понял, что может не совладать со своими эмоциями и начать играть по-собачьи с покусыванием, поэтому держит резиновую игрушку в зубах. Никто не учил этому, сам придумал. © Ирина Шадурская
- Моя той-терьерша служила мне радионяней, когда мой сын был младенцем. Когда я укладывала его спать в спальне, она ложилась на нашу с мужем кровать и наблюдала за ребенком. Когда он просыпался (а он редко оповещал плачем), она бежала ко мне и всем видом показывала, что нужно идти в спальню. Сейчас же сыну 3, и он терроризирует собаку, а она, пытаясь перетянуть внимание на себя, строит из себя жертву даже тогда, когда он ее не трогает, чтобы я ее жалела. © Гость / ADME
- Большинство котов, когда им бросаешь вкусняшку, а они не видят, куда она приземлилась, ищут ее в совершенно другом направлении. Мой кот тоже из таких слепышей. В очередной раз после его безуспешных поисков говорю: «Да за миску она твою упала, глаза разуй!» Оказалось, он не такой дурачок: сразу пошел к миске и достал вкусняшку. Что ж ты притворялся все это время, морда пушистая?! © akoulev / Pikabu
- У нас была одна кошка, которая называла мою маму «мам». А другая так и вовсе учила других кошек, как безопасно переходить дорогу. А однажды она не дала моему 2-летнему сыну выбежать на дорогу. Хорошая была кошка. © Queen_Omega / Reddit
- Давным-давно был кот в семье. Повредил как-то лапку. Ничего серьезного, но хромал. Понятное дело, все за ним бегали, жалели, кормили вне графика. И как-то я смотрю, мама идет ему что-то вкусное доставать, он припадает на лапу, мама его обгоняет, и этот молодой человек весьма резво бежит за ней. Стоило ей обернуться, как он опять стал больным и грустным. © Peyton / ADME
А каких суперумных животных вам доводилось встречать? Чем именно они вас поразили?
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