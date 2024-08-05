10 актеров и актрис из любимых сказок, которых мы с трудом узнали в других ролях

Инна Чурикова

Чурикова сыграла в огромном количестве фильмов, примерив на себя различные роли. Одни из самых полюбившихся зрителям картин: «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко», «Курьер». В фильме «Начало» звезда примерила на себя две роли: Паши Строгановой и Жанны д’Арк.

Елена Санаева

Санаева родилась в семье киноактера. Всю свою жизнь женщина была связана с театром и кино. Школьникам, она, конечно же, больше всего запомнилась в роли Лисы Алисы в «Приключениях Буратино». После участия в этом проекте Елену перестали приглашать на роли серьезных героинь, и она чуть было не стала заложницей одной роли. Однако сейчас на ее счету больше 50 фильмов, в том числе «Парфюмерша-3» и «Подсудимый».

Либуше Шафранкова

Либуше полюбилась всем нам после своей легендарной роли Золушки. Эта кинолента принесла девушке известность не только в родной стране, но и за ее пределами. За свою карьеру актриса еще множество раз играла в сказках, но также в ее фильмографии были и проекты другого плана.



В фильме «Вынужденное алиби» девушка появилась на экране в образе медсестры, а в сериале «До востребования» актриса сыграла колоритную маму главного героя. Кстати, недавно мы писали о коварных злодеях из наших любимых сказок.

Ксения Рябинкина

После роли Царевны-Лебедя Ксению начали узнавать на улице, но несмотря на многочисленные предложения поучаствовать в других проектах, звезда отказывалась и вернулась к карьере балерины. Все изменилось, когда Рябинкину позвали сняться в Болливуде. Девушка сыграла цирковую артистку в индийском фильме «Мое имя клоун», а ее партнером по съемкам стал сам Радж Капур. В «Допинге для ангелов» Ксения сыграла роль экстравагантной дамы Вали Бабахиной, которая умело манипулировала мужчинами в своих целях.

Наталья Попова

Все мы помним Наталью по роли ранимой и доброй падчерицы в сказке «Двенадцать месяцев». Именно эта роль девушки и завоевала любовь широкого зрителя. Но также мы не можем обойти стороной и другие проекты столь талантливой актрисы. В фильме «Врача вызывали?» она сыграла главную роль — врача-терапевта Катю Лузину. Ее героиня только недавно закончила институт и впервые столкнулась с реалиями работы в больнице. Но любовь девушки к людям и ее целеустремленность преодолели все трудности. Последней ролью актрисы стала колоритная тетя Галя в сериале «Улица».



Марина Мальцева

Несмотря на то, что Марина больше участвовала в театральных постановках, чем в фильмах, насладиться талантом звезды можно не только в сказке «Двенадцать месяцев». В ленте «Умные вещи» актриса примерила на себя роль барыни, поразив всех своей харизмой и умением отыгрывать разные образы. А одним из последних ее проектов на экране стал «Везучий человек», где ей досталась роль второго плана — жены Лехи Карпиленко.

Алла Ларионова

Алла Ларионова запомнилась по роли Любавы в «Садко», но на счету звезды далеко не одна колоритная роль. Она умела мастерски перевоплощаться в разных персонажей. Посмотрев на артистку в разных проектах, порой даже сложно поверить, что это один и тот же человек. Ларионова идеально сыграла ответственную пионервожатую в «Команде с нашей улицы». А в фильме «Отцы и дети» артистка предстала в образе молодой вдовы и аристократки Анны Сергеевной Одинцовой.

Тамара Носова

За всю свою жизнь Тамара Носова поучаствовала во множестве кинопроектов. Актриса всегда с легкостью исполняла комедийные роли, чувствуя себя в них как рыба в воде. Ее тетушку Аксал в «Королевстве кривых зеркал» просто невозможно забыть. Но также мы должны отметить такие яркие роли артистки, как сестру купца Неуеденова в «Женитьбе Бальзаминова» и очаровательной певицы Вероники в «Черноморочке». Харизме Носовой можно только позавидовать.

Юрий Сенкевич

Юрий в образе принца в «Русалочке» сумел украсть сердца многих юных дев. Но, несмотря на столь многообещающий дебют в кино, на счету актера не так много ролей. И все же все герои артиста были разноплановыми и эффектными. Мужчина появлялся на экране в образе летчика в ленте «Долгая дорога в дюнах», а в фильме «Вам телеграмма...» сыграл полицейского Антона.

Евгения Симонова