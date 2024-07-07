10+ сказочных злодеев, которых в других фильмах даже мать родная не узнает

Сказочные злодеи были одними из самых ярких персонажей нашего детства. И запоминались не только интересными образами, но и отменной актерской игрой. Не удивительно, что артистов, которые полюбились нам благодаря сказкам, в некоторых других фильмах мы даже не заметили. Или заметили, но так и не поняли, что в разных лентах на экране перед нами был один и тот же человек.

Георгий Милляр

Георгий Милляр сыграл множество ярких персонажей в наших любимых сказках. В их числе Чудо-Юдо в сказке «Варвара-краса, длинная коса» и Наимудрейший в «Волшебной лампе Аладдина». Но Георгий Францевич снимался и в других фильмах, правда, в основном в эпизодических ролях. Например, в одной из сцен его можно заметить в кинофильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Марк Перцовский

Одной из наиболее ярких ролей Марка Перцовского стала роль колдуна Картауса в сказке Александра Роу «Финист — Ясный сокол». Актер так запомнился этим своим сказочным образом, что в других его довольно сложно узнать. Например, в фильме 1970 года «Встряска» он выглядит как абсолютно другой человек.

Владимир Басов

Дуремар из «Приключений Буратино» у Владимира Басова получился очень характерным. Но сказочный продавец пиявок — далеко не единственная роль актера, его фильмография насчитывает несколько десятков больших и малых ролей. А одной из самых любимых у зрителей стала роль сурового милиционера в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

Владимир Этуш

За свою долгую жизнь Владимир Абрамович Этуш сыграл множество ярких ролей. Многим он запомнился благодаря комедиям «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию». А детям — в роли Карабаса в сказке «Приключения Буратино».

Анатолий Кубацкий

Благодаря своей колоритной внешности актер часто исполнял роли сказочных персонажей. К примеру, в фильме «Варвара-краса, длинная коса» он сыграл хитрого дьячка Афоню. Но доводилось ему сниматься и в экранизациях классических произведений: в фильме «Анна Каренина» 1967-го года Анатолий Кубацкий появился в небольшой роли Матвея — камердинера Стивы Облонского.

Лидия Вертинская

Актриса снялась всего в 5 фильмах, но каждый из созданных ею образов хорошо запомнился зрителям. Взять хотя бы Анидаг — одну из главных злодеек «Королевства кривых зеркал» или молодую колдунью в сказке «Новые похождения Кота в сапогах». А дебютной ролью Лидии Вертинской стала птица Феникс в сказке «Садко», которая вышла на экраны в 1952-м году.

Вячеслав Невинный

В 1984-м году актер исполнил роль космического пирата Весельчака У в многосерийном фантастическом фильме «Гостья из будущего». А чуть ранее, в 1966 году, он сыграл автослесаря в киноленте «Берегись автомобиля». Всего Вячеслав Невинный снялся более чем в 80 фильмах.

Тамара Носова

В сказке «Новые похождения Кота в сапогах», которая вышла на экраны в 1958-м году, актриса сыграла роль коварной статс-дамы Двуличе, обожавшей плести придворные интриги. А в 1984-м любители классики смогли оценить игру Тамары Носовой в «Мертвых душах», где она мастерски создала образ помещицы Коробочки.

Михаил Кононов

Интересно, в 1984-м году, когда на экраны вышел фильм «Гостья из будущего», все ли зрители узнали в космическом пирате Крысе скромного учителя из «Большой перемены»? Михаил Кононов исполнил роль молодого историка Нестора Петровича еще в 1973-м году и завоевал сердца женской аудитории своей мягкостью и обаянием. А в сказке "Финист — Ясный сокол запомнился юным зрителям как веселый и неунывающий писарь Яшка.

Вера Алтайская

Многие из нас запомнили ее по роли злой мачехи из сказки «Морозко», отправившей нелюбимую падчерицу в лес. Но на счету Веры Алтайской немало и других работ. Одна из них — новогодний фильм «Снежная сказка», в котором она сыграла героиню по имени Продажная Душа.

Наталья Климова

На счету у этой актрисы всего десяток ролей в кино, но каждая из них — настоящий бриллиант. Взять хотя бы грозную Снежную королеву из одноименного фильма 1966-го года. А двумя годами позже Климова появилась на экране в образе Весны в экранизации пьесы Островского «Снегурочка».

Андрей Файт