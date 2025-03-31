10+ человек, которым стоило уехать в командировку, и все закрутилось-завертелось
Вот уж вещи собраны, билеты готовы, и вы или ваши близкие собираетесь в рабочую поездку. Но никогда ведь точно не узнаешь, что из этой поездки привезешь: гостинцы, премию или курьезную историю. А иногда и после самой командировки случается такое, что лучше бы и не ездить никуда.
- Пока мой брат был в командировке, его девушка себя проапгрейдила. Увеличила губы и грудь, закачала что-то в челюсть, сбросила 16 кг. Фотки ему специально не скидывала. Да вот только, когда брат вернулся домой - он просто офигел. Теперь уже несколько месяцев не может отойти. Он полюбил скромную девочку с пухлыми щечками и льняными волосами, а встретила его нечто со злым взглядом. Расстались - слишком уж контраст был сильный с девочкой до. А девушка недоумевает, что она сделала не так, ради парня же старалась. © Подслушано / Ideer
- Меня отправили в командировку, на курс обучения сразу после того, как я стала руководителем. Меня отправили в Ванкувер, где я не была 20 лет. Я заблудилась во время ливня и поняла, что забыла дома инструкции по вступлению в должность. Ни с кем не могла связаться. В общем, я опоздала, а когда через час наконец-то нашла место, куда мне надо было. Я вошла и села на единственное свободное место в комнате. Мужчина, с которым я сидела рядом, представился, чтобы попытаться разрядить атмосферу. В итоге через 6 лет я вышла за него замуж. © Unknown author / Reddit
- Рассказал коллега по работе. Приезжаю в командировку. Заселяюсь в гостиницу, прохожу в номер, осматриваюсь. Шикарный номер, огромная ванная комната с джакузи размером с небольшой бассейн. Начинаю разбирать вещи, предвкушая, как сейчас буду балдеть в этой самой джакузи. В это время раздается деликатный стук дверь. Открываю - стоит горничная и ставит на порог два ведра с водой:
- Это вам для туалета.
- В смысле, для туалета?
- Ну, воды то нет.
- А как же джакузи?
- А, ну если захотите помыться, вы позовите, я вам воду подогрею. Приятного отдыха. © Cherenok.Nesudbi / Pikabu
"Скучали с пацанами в командировке. В итоге вышло 250 штук на троих!"
- Рассказал знакомый. Приезжаем с коллегой в командировку и, чтобы с сумками не таскаться, решили сразу заселиться. Номера заранее не бронировали, так как не знали, где территориально лучше заселиться. Подходим на ресепшен, мол, так и так - нам 2 номера, утром выселяемся. Время 12:45. Далее диалог:
- Извините, но у нас заселение с 14:00. Либо надо доплатить за раннее заселение.
- Девушка, можно хоть сумки оставить?
- К сожалению нет, камера хранения сейчас не работает.
- У вас что, вообще не реально до 14 заселиться?
- Ну почему же, можно доплатить, либо забронировать номер заранее.
- А как и когда можно забронировать номер заранее?
- По телефону в любое время.
- Тогда, будьте добры, вашу визитку.
Беру визитку отхожу на три метра звоню, она смотрит на меня, я на нее. Берет трубку:
- Гостиница, слушаю вас!
- Здравствуйте, а можно забронировать два стандартных номера, пожалуйста?
Девушка кладет трубку: "Ладно, давайте ваши паспорта". Подходим, молча даем документы, она берет и начинает заполнять, все молчат. © NeverLookBack / Pikabu
- У меня было мега-бинго. Возвращалась из командировки, и мне достался полный вагон китайцев. Только китайцев. Одних китайцев. Весьма специфических китайцев, которых подросшие дети отправили мир посмотреть. Проводница, с круглыми от ужаса глазами, всю ночь гоняла их, пытаясь объяснить, что бросать мусор на пол нельзя, и так далее. Ночь я провела частично в вагоне-ресторане, частично - в тамбуре. О пересадке куда-нибудь и речи не шло, поезд был переполнен. После той поездки прошло много лет, но вспоминаю о ней по сей день с содроганием. Нафиг такие приключения. © Ket263 / Pikabu
- У нас есть кофеварка, но так как кофе пью я одна в семье, то всегда выдергиваю шнур из розетки. Уехала на неделю в командировку, приехала — шнур в розетке, открыта новая упаковка с фильтрами. Друзей никогда парень не угощал. Я и начала наезжать, что, мол, изменяет. И тогда он сказал, что мой кофе пила его другая женщина, которая была тут на днях. © Подслушано / Ideer
еще один ломатель системы заселения, котормоу некогда заранее подумать... набрать главного менеджера или владельца составлявших правила и им "фи" сказать слабо? надо доипаться до ничем не виноватой девушки? да еще с таким пафосом - справился, я мужик! альфа самчак...
"Был в командировке, в туалете была вот такая дверь. С глазком, блин!"
- Январь. Командировка. Заселяемся в гостиницу. Сумки, суета, 12 часов ночи, 5 человек на 12 квадратных метрах. Злые, уставшие. Хозяин приносит постельное белье, а оно сырое! На вопрос, мол, как так-то, он ответил: "Оно не мокрое, оно просто не высохло!" © Kudanoid / Pikabu
- Муж начал ездить в командировки часто. Потом я случайно попала в город, где он работал в тот момент. Пошла искать мужа, вижу — он идет с коляской и женщиной под руку. Оказалось, у него там была вторая семья. Но прикол в том, что когда я развернулась и ушла, он побежал за второй женой, а не за мной. Мне стало вдвойне обиднее. Хоть я бы, конечно, его не простила и так, но факт обидный. © Мамдаринка / VK
"Заселился я 10 минут назад в гостиницу. Вышел из номера с целью поужинать в окончании командировочного дня. Иду по коридору увешанному картинами, и надо сказать, часто в отелях вешают всякую безвкусицу на стены. Но тут я заметил краем глаза а-ля старинную карту на стене, поворачиваю голову и я покорен навсегда. Это карта из серии игр "Древние свитки"."
- Не могу не поделиться обалдением. Возможно, это фигня, но меня аж расперло. Три дня назад мотался в командировку. Снимали там с напарником квартиру посуточно. Офигеть. Там мало того, что все чисто и уютно. Так еще и качественный ремонт, современная и недешевая техника. Все предусмотрено: от простыней и тапочек до одноразовых зубных щеток с бритвами. Присутствует бутылка масла, банка тушенки, макароны. Про чай и сахар молчу. © Fokus100 / Pikabu
- Однажды несколько я был в командировке в США в составе министерской делегации. Поездка включала в себя короткую экскурсию на лодке, которая была открыта для публики. На корабле капитан сделал объявление, приветствуя гостей (в основном туристов), и особо упомянул о присутствии министра.
Чуть позже я стоял один на палубе, и ко мне подошла небольшая группа туристов, не говоривших по-английски, которые улыбались и жестами показывали на фотоаппарат. Подумав, что они просят меня сфотографировать их, я улыбнулся в ответ и кивнул. Внезапно группа окружила меня, и я не успел опомниться, как оказался в центре групповой фотографии. И тут же образовалась очередь из людей из той же туристической группы, которые тоже, видимо, хотели сфотографироваться со мной.
Я был настолько ошеломлен, что только через мгновение понял, что меня кажется приняли за министра. Итак, где-то в какой-то стране есть групповая фотография, на которой я с кучей случайных незнакомцев на лодке, ошибочно принятый за канадского министра. © MyCucumberSandwich / Reddit
- В 2006 году отправили уйму народа с нашего предприятия на металлургическую выставку в командировку. Ну и в той партии, в которой я ехал, нас было только двое: Аня Убейволк и я - Паша Волченко. И когда начальник отдела нам сообщал о том, что завтра мы вылетаем, он сказал: "Ну, судя по вашим фамилиям, вернется только кто-то один". Так и вышло – в должное время вернулась только Аня Убейволк, а я задержался на сутки, но это уже отдельная история. © volchek1024 / Pikabu
А вот подборка историй о командировках, которые вылились в ворох феерических казусов.