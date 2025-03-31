10+ человек, которым стоило уехать в командировку, и все закрутилось-завертелось

Вот уж вещи собраны, билеты готовы, и вы или ваши близкие собираетесь в рабочую поездку. Но никогда ведь точно не узнаешь, что из этой поездки привезешь: гостинцы, премию или курьезную историю. А иногда и после самой командировки случается такое, что лучше бы и не ездить никуда.