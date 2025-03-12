10+ хитростей, которые помогут обнаружить поддельное ювелирное изделие

Есть несколько способов, которые позволяют определить поддельный бриллиант без специального оборудования. К сожалению, ни один из них не дает 100% гарантии, но грубую копию с их помощью выявить можно. Во-первых, эти драгоценные камни отличаются завидной твердостью, поэтому бриллиант можно поскрести ножом. Если на поверхности появились царапины, значит, камень ненастоящий.

Во-вторых, стоит подышать на драгоценность. Конденсат плохо оседает на бриллиантах, и подлинный камень быстро очистится от дымки. А вот синтетический образец останется запотевшим дольше.

Третий способ требует завидной храбрости. Нужно нагреть камень над открытым пламенем, а потом бросить его в ледяную воду. Бриллиант скорее всего останется как новенький, а вот синтетическое изделие, вполне возможно, треснет. Правда, температурный тест может испортить и настоящий минерал, поэтому проводить его стоит с осторожностью.