А я не поняла- "Кроме того, такой тест нельзя назвать надежным: искусственные бриллианты, такие как цирконий, также достаточно тяжелы, чтобы опуститься н.а дно." разве в этом смысл? Что камни тонут? Так они все тонут, а бриллиант настоящий должен "исчезнуть" в воде, стать невидимым, а не бриллианты будет видно и в воде, вроде так...🤔
10+ хитростей, которые помогут обнаружить поддельное ювелирное изделие
Порой мы покупаем ювелирные изделия не в специализированных магазинах, а с рук или в комиссионках, и тогда в подлинности изделия могут возникнуть сомнения. Самый простой способ их развеять — обратиться к профессиональному ювелиру. Но если такой возможности нет, можно попробовать проверить драгоценность в домашних условиях. Мы решили собрать способы, которые помогут самостоятельно отличить настоящие украшения от поддельных.
На бриллианты стоит подышать
Есть несколько способов, которые позволяют определить поддельный бриллиант без специального оборудования. К сожалению, ни один из них не дает 100% гарантии, но грубую копию с их помощью выявить можно. Во-первых, эти драгоценные камни отличаются завидной твердостью, поэтому бриллиант можно поскрести ножом. Если на поверхности появились царапины, значит, камень ненастоящий.
Во-вторых, стоит подышать на драгоценность. Конденсат плохо оседает на бриллиантах, и подлинный камень быстро очистится от дымки. А вот синтетический образец останется запотевшим дольше.
Третий способ требует завидной храбрости. Нужно нагреть камень над открытым пламенем, а потом бросить его в ледяную воду. Бриллиант скорее всего останется как новенький, а вот синтетическое изделие, вполне возможно, треснет. Правда, температурный тест может испортить и настоящий минерал, поэтому проводить его стоит с осторожностью.
«Почему только два бриллианта в моем кольце светятся под ультрафиолетовой лампой?»
- Потому что в некоторых бриллиантах есть примесь бора, а в других нет. © grandacrejewelryco / Reddit
Можно положить драгоценность под ультрафиолетовую лампу. Считается, что настоящие бриллианты излучают флуоресцентное свечение. Однако это не самая надежная проверка, так как в природе встречаются натуральные камни, которые не флуоресцируют.
Некоторые специалисты советуют вынуть камень из оправы и бросить в стакан с водой. Этот метод не слишком удобен, так как потом все равно придется идти к ювелиру (который заодно сможет проверить подлинность камня). Кроме того, такой тест нельзя назвать надежным: искусственные бриллианты, такие как цирконий, также достаточно тяжелы, чтобы опуститься на дно.
Фонарик и лупа помогут проверить сапфиры
Натуральные сапфиры почти не отличаются по химическому составу и эстетическим качествам от тех, что выращены в лабораторных условиях. Правда, последние стоят дешевле и меньше котируются у ценителей. А вот подделки, такие как фианит, шпинель и стекло, вряд ли кто-то захочет купить вместо драгоценного камня.
Чтобы отличить настоящий сапфир от дешевой копии в домашних условиях, нужно посветить на камень фонариком. Лучи, проходя через сапфир, обретают только его цвет. Если же в отражении появляются другие оттенки, значит, перед вами скорее всего подделка.
Другой вариант — осмотреть камень с помощью лупы. В натуральных сапфирах можно заметить небольшие дефекты и затемнения («вуали»), тогда как искусственные образцы обычно выглядят безупречно. А вот в поддельных экземплярах зачастую встречаются небольшие пузырьки воздуха.
Лучше изучить цвет изумруда
Так как изумруды стоят дорого и пользуются большой популярностью, некоторые недобросовестные продавцы заменяют их хризолитами, гранатом и другими более дешевыми камнями. Чтобы отличить настоящий изумруд от подделки, нужно внимательно изучить цвет драгоценности.
Подлинные образцы излучают различные оттенки зеленого — от темного до светлого, в некоторых случаях цвет можно охарактеризовать как сине-зеленый. Но если в камне присутствуют желтые или коричневые тона, перед вами, скорее всего, более дешевый минерал. Кроме того, образец стоит поднести к яркому источнику света: настоящие изумруды почти не излучают сияния. Если камень сверкает всеми цветами радуги, значит, это подделка.
Рубином можно провести по стеклу
Для того чтобы отличить настоящий рубин от подделки (хотя многие специалисты не относят к ним камни, выращенные в лабораторных условиях), достаточно просто провести драгоценным камнем по стеклу. Если на поверхности остается красная полоса, значит, это дешевая реплика.
Кроме того, настоящие рубины обладают высокой степенью твердости, уступающей лишь алмазу. Поэтому на камне не должно быть заметно никаких неровностей и шероховатостей, а серьезно повредить минерал невозможно ни ножом, ни наждачной бумагой.
Опалы надо проверить на швы
Поддельные опалы часто склеивают из двух слоев, поэтому проверить подлинность камня можно, внимательно изучив его боковую сторону при ярком свете. Если на поверхности видна линия, тонкий шов или изменение в рисунке, значит, опал ненастоящий.
Кроме того, подделки обычно тоньше, чем натуральные образцы. Также стоит взглянуть на основание камня: у настоящего опала поверхность обычно неровная и грубая, поскольку при формировании минерала образуются микроскопические капельки воды. Поддельные камни чаще всего имеют гладкую и однородную основу.
Янтарь можно положить под ультрафиолетовую лампу
Чтобы отличить настоящий камень от копала или стекла, не обязательно втыкать в него раскаленную иголку — так можно повредить драгоценность, и даже небольшая щербинка испортит внешний вид минерала.
Лучше положить образец под ультрафиолетовую лампу. В таком свете настоящий янтарь покажется голубоватым или желтоватым. Стекло или пластик вообще не поменяют цвет, а копал станет белым.
Нефрит издает особенный звук
Натуральные нефрит и жадеит — это дорогие и редкие минералы, а потому их довольно часто подделывают. Чтобы определить, держите ли вы в руках настоящую драгоценность или нет, надо постучать по камню металлическим предметом, например монеткой. Подлинный образец издает чистый, мягкий, звенящий звук, напоминающий колокольчик. Стеклянное изделие производит более тяжелый звон, а пластик звучит глухо.
Жемчуг определяют на укус
Один из самых простых способов отличить натуральный жемчуг от дешевой реплики — это попробовать драгоценность на зубок. На подлинном экземпляре ощущаются шероховатости, и по текстуре он напоминает наждачную бумагу, тогда как подделка кажется абсолютно гладкой, как стекло. Если кусать жемчужины не хочется, можно потереть их о щеку. Правда, некоторые поддельные изделия с помощью такого теста определить не получится.
У меня есть... чокер по длине получается, из речного жемчуга, я раскусывала пару бусин- с подругой хотели знать настоящий или нет.. настоящий 🤭 слои перламутра было видно, и хрупкий вполне...
Кроме того, натуральный жемчуг хорошо впитывает влагу. Если на него подышать, на поверхности образуется дымка с легкими волнами. А вот подделка, скорее всего, останется сухой и совершенно чистой. Настоящие жемчужины обычно неоднородны по цвету, имеют небольшие недостатки и излучают глубокий блеск. Причем сияние на различных участках минерала будет разниться.
Серебро стоит положить на лед
Чтобы отличить настоящее серебряное изделие от поддельного, достаточно протереть его белой чистой тряпочкой. Если на ткани остались темные следы, значит, перед вами украшение из драгоценного металла. Лучше всего этот трюк сработает с потускневшим серебром.
Кроме того, этот металл обладает очень высокой теплопроводностью, поэтому на цепочку или кольцо стоит положить кусочек льда. На серебре лед тает невероятно быстро, даже при комнатной температуре.
Золото проверяют с помощью воды и керамики
Настоящее золотое украшение можно отличить от поддельного с помощью стакана воды. Этот металл обладает большой плотностью, поэтому ювелирное изделие сразу пойдет ко дну, тогда как подделка может тонуть долго. Конечно, некоторые легкие цепочки могут опускаться более плавно, но кольца и крупные подвески таким образом проверить можно.
Для другого способа потребуется неглазурованная керамическая поверхность. Лучше всего подойдет задняя сторона кафельной плитки. Необходимо аккуратно поцарапать золотым изделием плитку. Если на поверхности осталась тонкая золотая полоска, значит, украшение подлинное. А вот след любого другого цвета должен насторожить.
Кстати если после золотого кольца на пальце остается черная полоска — это не повод переживать. Золото, как и серебро, тоже окисляется, только в меньшей степени. В зависимости от того, какие косметические средства использует хозяйка, этот процесс может усиливаться, и в результате на коже появятся темные следы.
Кстати, в прошлые века дамы носили некоторые украшения не только для красоты.
Комментарии
Очень интересно и познавательно, кое-какие уловки могут даже дать толчок к изучению химии. Это того стоит. А уж если вы настроены совершенно серьезно купить нечто натуральное без головоломных проверок, то лучше все же пойти в магаз типа ГУМ, там и сертификат дадут.
Хорошая статья. Особенно интересен метод с жадеитом.
Муж говорил, что и золото так можно отличить. Если бросить на кафель золотое кольцо или серёжку, то звук мелодичный и звонкий. Бижутерия издаёт более глухой звук.