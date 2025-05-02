10 книг о любви в зрелые годы, которые хочется перечитывать бесконечно
Любви все возрасты покорны. Все мы слышали эту фразу, однако в литературе в основном сталкиваемся с романтическими историями молодых людей. Зрелая любовь в себе содержит столько мудрости и глубины, которые недоступны юности. Поэтому мы для вас подобрали 10 книг, где писатели рассказывают про красоту зрелой любви, которая раскрывается через судьбы разных героинь и героев. Все эти персонажи будут многим близки по духу и опыту.
Хелен Филдинг «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Прошло 20 лет, а Бриджит Джонс все еще отчаянно подсчитывает калории и упорно, хоть и несколько безуспешно, старается избавиться от вредных привычек. Но даже не это главное: она вновь пытается найти свою любовь. И, как и прежде, у очаровательной и немного непутевой Бриджит есть два кандидата на роль ухажера. Кого же она в результате выберет?
- Книга показалась мне очень трогательной, местами забавной! И все переживания Бриджит так напомнили мне свои собственные, что порой я читала и слезы наворачивались на глаза! © 224959586 / Litres
- Легко читается, много юмора. В некоторых моментах смеялась в голос. А еще она заставляет задуматься о том, что же такое счастье. И больше ценить каждый миг. © Yulia Savchuk / Litres
Пьер Абеляр «История моих бедствий»
Пьер Абеляр — известный средневековый теолог и философ, вошел в историю не только своими философскими трактатами, но и запретной любовью к своей юной ученице — Элоизе. 20 лет разницы в возрасте вовсе не помешали зарождению страстных чувств между почтенным учителем и молодой ученицей. Ради нее философ получил позволение от ее дяди Флоубера за незначительное вознаграждение приобщить ее к миру науки и литературы. Смогут ли они сохранить эту любовь или дядя помешает построению счастья? Несмотря на то, что события происходили в далеком средневековье, накал чувств и любовные испытания так же волнуют читателя. Эта история о необузданных чувствах и о том, через что проходят влюбленные ради того, чтобы быть вместе.
- Эта удивительная история, по которой можно было бы снять отличный фильм! © Steven H / Goodreads
Гюстав Флобер «Госпожа Бовари»
Противоречивый роман до сих вызывает острые споры среди специалистов и не только. Главная героиня Эмма стремится к ярким эмоциям и богатству. Однако после замужества она понимает, что все те романтические истории, которые запечатлены в книгах, никогда не осуществятся и ее ждет размеренная и тоскливая жизнь со скучным Шарлем. Последнее подтолкнуло героиню к внебрачной связи. Удастся ли ей найти любовь вне брака и обрести долгожданное счастье? Писатель через свою ветреную героиню поднимает вечную любовную дилемму — довольствоваться своей участью, сколько бы она посредственной и обычной ни была, или стремиться к ярким эмоциям и пытаться достичь недостижимого, ставя под угрозу свое имя и не только.
- Это одна из тех книг, которые оказали глубокое влияние на мою жизнь. Мораль? Будьте счастливы тем, что у вас есть и тем, где вы находитесь! © DeLaina / Goodreads
Андре Моруа «Сентябрьские розы»
История разворачивается вокруг известного писателя Гийома Фонтена, который находится в успешном браке и доволен жизнью. Однако скоро он станет жертвой коварной молодой актрисы, которая расшатает его равновесие. До этого писатель уже провинился в измене, о чем знала его жена Полина. Последняя не предполагала, что в Южной Америке мужу удастся завести роман с другой женщиной, куда его пригласили прочитать лекцию. Однако перуанская актриса заманивает успешного писателя в свои сети. И кто же в конце побеждает — молодая интриганка или жена? Чтобы не раскрыть все карты, советуем обязательно прочитать книгу. Автор поднимает вопросы, связанные с кризисом среднего возраста, и рассуждает о том, как умудриться сохранить брак, несмотря не внешние соблазны.
- Очень понравилась эта книга. Я чувствовала себя погруженной в сюжет, переживала вместе с героями и прекрасно представляла себе пейзажи. © Velawol / Goodreads
Артур Голден «Мемуары Гейши»
В книге запечатлена история жизни одной японской женщины, которая не по своей воле стала гейшей. С первого дня своей жизни героиня проходила через сложности и сталкивалась с жестокостью людей. Только один раз на улице незнакомец дал ей деньги и носовой платок. Кто этот человек и почему без причины оказал такую услугу? Скоро окажется, что этот персонаж кардинально изменит жизнь героини в лучшую сторону. Книга о сложных жизненных перипетиях, через которые проходила героиня, и о том, как к концу своей жизни она, все-таки, смогла обрести любовь. Никогда не поздно начать все сначала, даже когда половина жизни уже позади.
- Давно я не получала такого удовольствия от книги. Неожиданный круговорот событий захватил меня целиком, читая книгу, я не замечала ничего вокруг. © 224959586 / Litres
- Прочла на одном дыхании...когда читала строчку за строчкой, главу за главой, ловила себя на мысли, что забываю обо всем и полностью погружаюсь совершенно в другой мир...© PustovalovaJulia / Litres
- Взяла книгу только из-за того, что уже смотрела фильм и знакома с сюжетом, и не пожалела. Давненько я не читала книгу, чтобы до поздней ночи и еще на работе тайком. © fluorit / Litres
Ирвин Шоу «Люси Краун»
Люси и Оливер — счастливая семейная пара. Никто бы не подумал, что их союзу может что-то угрожать. Однако молодой гувернер кардинально меняет семейную жизнь замужней женщины. Потребовалось всего лишь одно лето, чтобы расшатать основы брака семейной пары. Но что страшнее: сама измена или тот факт, что сын стал очевидцем мимолетного романа? Как после этого поменялась жизнь героини, узнаете на страницах книги великого драматурга и писателя.
- Невероятно захватывающая книга! Читается на одном дыхании! Очень чутко раскрыта психология женственности, внутренние протесты главных действующих лиц, четко показаны внутренние семейные отношения. Рекомендую! © Дмитрий Отрошко / Litres
Гейл Ханиман «Элеанор Олифант в полном порядке»
Шотландская писательница рассказывает о жизни одинокой женщины 30 лет, которая проходит сложный путь самоопределения. Прошлое не дает героине открыто проявляться — она зажатая, замкнутая и имеет очень мало друзей. Но однажды с помощью случайно выигранных билетов она попадает на концерт рок-звезды, что и становится для нее точкой роста. Не поздно ли в таком возрасте влюбляться и вдохновляться рок-звездами? Абсолютно нет — ответ героини. Но разве это то, что она ищет?
Параллельно рядом с ней находится ее коллега, который помогает в жизненных трудностях и заинтересован ее судьбой. В книге автор поднимает темы одиночества, изоляции и демонстрирует разные виды привязанности и любви, через которые каждый из нас приходит в течение жизни.
- Спасибо, Элеанор Олифант. Спасибо, что вытащили меня из моего читательского кризиса. Спасибо, что вы такая смешная, такая грустная, такая умная, такая прямолинейная. Спасибо, что вы литературный персонаж, который будет вечно жить в сердцах всех, кто вас читает. © jewels / Goodreads
«Переход» Бет О’Лири
У книги невероятный сюжет, на основе которого можно было бы смело снимать фильм. Лине после проваленной презентации приходится временно остановиться у бабушки, чтобы отдохнуть. 79-летняя Эйлин находится в затруднительной ситуации после того, как муж бросил ее ради инструктора по танцам. Однако в деревне, в которой она живет, мало возможностей, чтобы отвлечься от случившегося. Лина, увидев в каком отчаянии находится ее бабушка, предлагает ей поменяться жизнями — Эйлин может жить в Лондоне и искать любовь, в то время как Лина будет заботиться обо всем в сельском Йоркшире. Для двух женщин новые приключения, любовь и проблемы, которые подбрасывает их новая жизнь, в конечном итоге приводят к новым личностным изменениям и жизни, которой они всегда хотели жить. С одной стороны, комичное решение может рассмешить читателя, однако советуем не спешить с выводами. Тот путь, который проходят обе героини, приводит их к глобальным трансформациям.
- Настоящее сокровище! Бет О’Лири скрасила мой день и подняла мне настроение этой очаровательной историей. Вдохновение в самом лучшем виде! © Berit / Goodreads
Габриэль Гарсиа Маркес «Любовь во время чумы»
Книга рассказывает историю двух героев, которые знают друг друга с детства. Однако Фермина выходит замуж за уважаемого доктора Урбино по настоянию отца. А Флорентино обещает быть верным и ждать ее. Смогут ли они связать свою жизнь в будущем и насколько будут счастливы вместе?
- Я пребываю в шоке от прочитанного произведения. За героев переживаешь и сочувствуешь им на протяжении всего чтения. Я ночь не спала. В этой книге еще есть отсылки к героям других их книг. © yryk / Litres
- Эта книга служит порталом в мою юность, в совместные чтения с лучшим другом и наши горячие обсуждения любви осенью в кафе. Еще острее ощущаешь бег времени и его неумолимость, о которой пишет автор. © Wender / LiveLib
«Поздняя осень» Ноэль Адамс
Элли Дэвенпорт скоро 70, и она попала в дом престарелых. Героиня обнаруживает, что ее бывший коллега, Дэйв Эндрюс, с которым у нее всегда были разногласия по любому поводу, живет в том же месте. Но разведенный и овдовевший Дэйв уже не такой красивый, как был в молодости. Между Элли и Дэйвом завязывается дружба, перерастая в прекрасный роман. Ноэль Адамс прекрасно запечатлевает любовные сцены, показывая, что возраст вовсе не мешает чувствовать влюбленность и сильные чувства как в молодости. Элли и Дэйв опираются друг на друга, понимая, что их союз не вечен. Это очень трогательная и милая романтическая история со счастливым концом.
- Вот это да! Просто вау! Я могу сказать только хорошее об этой прекрасной истории. Написана она очень хорошо, персонажи реальны, эмоционально убедительны и честны. © Mia / Amazon
Если вам нравится читать книги с захватывающим сюжетом, то можете ознакомиться с нашей подборкой разных произведений, от которых нельзя оторваться.