10 книг о любви в зрелые годы, которые хочется перечитывать бесконечно

У книги невероятный сюжет, на основе которого можно было бы смело снимать фильм. Лине после проваленной презентации приходится временно остановиться у бабушки, чтобы отдохнуть. 79-летняя Эйлин находится в затруднительной ситуации после того, как муж бросил ее ради инструктора по танцам. Однако в деревне, в которой она живет, мало возможностей, чтобы отвлечься от случившегося. Лина, увидев в каком отчаянии находится ее бабушка, предлагает ей поменяться жизнями — Эйлин может жить в Лондоне и искать любовь, в то время как Лина будет заботиться обо всем в сельском Йоркшире. Для двух женщин новые приключения, любовь и проблемы, которые подбрасывает их новая жизнь, в конечном итоге приводят к новым личностным изменениям и жизни, которой они всегда хотели жить. С одной стороны, комичное решение может рассмешить читателя, однако советуем не спешить с выводами. Тот путь, который проходят обе героини, приводит их к глобальным трансформациям.

Настоящее сокровище! Бет О’Лири скрасила мой день и подняла мне настроение этой очаровательной историей. Вдохновение в самом лучшем виде! © Berit / Goodreads