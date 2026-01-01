А я на окнах рисую, как правило, зубным порошком. Красиво, картинка долго держится, легко подновлять, и смывается легко.
10+ комиксов, которые вызовут приступ ностальгии по Новому году из нашего детства
Помните этот волшебный запах мандаринов и ожидание чуда, которое накрывало нас в канун Нового года? Если вам кажется, что с возрастом новогодняя магия немного выветрилась, уступив место суете и бесконечным спискам покупок, самое время поставить мир на паузу и вернуться туда, где главной проблемой было — вручит ли Дед Мороз долгожданный подарок. Давайте вместе окунемся в уютное прошлое и зарядимся позитивом перед праздниками.
Приглашать всю семью на Новый год
Приклеивать на окно бумажные снежинки
Подписывать и отправлять открытки с праздником близким
Делать самодельные украшения
Мама шьет новогодний костюм на утренник
Покупать продукты на праздничный стол заранее
Трогает мандаринки и спрашивает что там? Ребёнок первый раз видит мандарины?
Смотреть, как мама собирается на корпоратив
Готовить всей семьей традиционные блюда
А можно просто не готовить сто блюд, а сделать одно горячее, один-два салата, поставить на стол консервы или соленья и все.
Устраивать генеральную уборку утром 31 декабря
Какая генуборка, товарищм? В большинстве семей это рабочий день. То есть отпахала на работе, убралась в доме, дострогала салаты... А потом удивляемся, почему у мамы на фото нет искорки в глазах...
Доставать из серванта праздничную посуду
Интересно как. А я достаю специальную рождественско-новогоднюю посуду.
Какие-то резкие перепады, истина посередине. Надо есть и в течение года из красивой посуды тоже. Не надо заваливать стол горой еды, которую потом надо выкидывать. Просто разумно, умеренно и с удовольствием, не оглядываясь на ожидания других.
Пришлашать Деда Мороза и Снегурочку
Накрывать праздничный стол на фоне «Иронии судьбы»
Выходить на улицу, чтобы поздравить соседей
Уверены, что во время просмотра вы не раз улыбнулись и подумали: «Точно и мы так делали!» Обязательно поделитесь своими самыми теплыми новогодними воспоминаниями в комментариях, ведь ностальгия объединяет.
Вот сижу и думаю, это я такая ущербная, что меня от этих "воспоминаний" на ностальгию не пробивает, ил и автору лет 80, и он еще застал благополучный "совок"? Тот, где трава зеленее, человек человеку друг, а ''Ирония судьбы" была свежим взглядом на романтику в отношениях...
Мне нет 50, и у меня только добрые воспоминания.
Может, дело все-таки в семьях 😉.