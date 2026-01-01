10+ комиксов, которые вызовут приступ ностальгии по Новому году из нашего детства

Ностальгия
43 минуты назад
10+ комиксов, которые вызовут приступ ностальгии по Новому году из нашего детства

Помните этот волшебный запах мандаринов и ожидание чуда, которое накрывало нас в канун Нового года? Если вам кажется, что с возрастом новогодняя магия немного выветрилась, уступив место суете и бесконечным спискам покупок, самое время поставить мир на паузу и вернуться туда, где главной проблемой было — вручит ли Дед Мороз долгожданный подарок. Давайте вместе окунемся в уютное прошлое и зарядимся позитивом перед праздниками.

Приглашать всю семью на Новый год

AI-generated image

Приклеивать на окно бумажные снежинки

AI-generated image
IvgaLiss
3 часа назад

А я на окнах рисую, как правило, зубным порошком. Красиво, картинка долго держится, легко подновлять, и смывается легко.

-
-
Ответить

Подписывать и отправлять открытки с праздником близким

AI-generated image

Делать самодельные украшения

AI-generated image

Мама шьет новогодний костюм на утренник

AI-generated image

Покупать продукты на праздничный стол заранее

AI-generated image
Мария
8 часов назад

Трогает мандаринки и спрашивает что там? Ребёнок первый раз видит мандарины?

-
-
Ответить

Смотреть, как мама собирается на корпоратив

AI-generated image

Готовить всей семьей традиционные блюда

AI-generated image
OsenOsen
14 часов назад

А можно просто не готовить сто блюд, а сделать одно горячее, один-два салата, поставить на стол консервы или соленья и все.

-
-
Ответить

Устраивать генеральную уборку утром 31 декабря

AI-generated image
Кошачья прислуга
1 день назад

Какая генуборка, товарищм? В большинстве семей это рабочий день. То есть отпахала на работе, убралась в доме, дострогала салаты... А потом удивляемся, почему у мамы на фото нет искорки в глазах...

-
-
Ответить

Доставать из серванта праздничную посуду

AI-generated image
Natalia S.
5 часов назад

Интересно как. А я достаю специальную рождественско-новогоднюю посуду.
Какие-то резкие перепады, истина посередине. Надо есть и в течение года из красивой посуды тоже. Не надо заваливать стол горой еды, которую потом надо выкидывать. Просто разумно, умеренно и с удовольствием, не оглядываясь на ожидания других.

-
-
Ответить

Пришлашать Деда Мороза и Снегурочку

AI-generated image

Накрывать праздничный стол на фоне «Иронии судьбы»

AI-generated image

Выходить на улицу, чтобы поздравить соседей

AI-generated image

Уверены, что во время просмотра вы не раз улыбнулись и подумали: «Точно и мы так делали!» Обязательно поделитесь своими самыми теплыми новогодними воспоминаниями в комментариях, ведь ностальгия объединяет.

Еще больше добрых новогодних статей ищите здесь:

Комментарии

Уведомления
Кошачья прислуга
1 день назад

Вот сижу и думаю, это я такая ущербная, что меня от этих "воспоминаний" на ностальгию не пробивает, ил и автору лет 80, и он еще застал благополучный "совок"? Тот, где трава зеленее, человек человеку друг, а ''Ирония судьбы" была свежим взглядом на романтику в отношениях...

-
-
Ответить
Natalia S.
5 часов назад

Мне нет 50, и у меня только добрые воспоминания.
Может, дело все-таки в семьях 😉.

-
-
Ответить

Похожее