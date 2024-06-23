10 летних покупок, на которые мы спускаем деньги, а они нужны нам, как собаке пятая нога

Летом маркетологи, кажется, делают все, чтобы люди уходили из магазинов с набитыми сумками и пустыми карманами. А с развитием маркетплейсов это стало сделать еще проще. Но о многих покупках потом приходится сожалеть.

1. Привычное средство от комаров

© Fairfax County / Flickr , © CC BY-ND 2.0 Пупырка 8 минут назад У нас в этом году то ли комары мутировали, то ли на зимовку откуда то прилетели - после укуса остаётся огромный отек, дико болит и проходит только через 3-5 дней! И это точно реакция на укус комара (ловили споличным). И вот приходиться пользоваться дикой химией, потому что очень уж не хочется чтобы укусили, особенно ребенка. - - Ответить

Редкая летняя поездка на природу обходится без назойливых насекомых, особенно часто достают комары. Многие привыкли покупать для этого случая химические репелленты, например, в виде аэрозолей. Но они не всем подходят, ведь могут вызывать неприятные ощущения, да и возникают вопросы об их безопасности для здоровья. Более удачной покупкой могут быть средства от комаров с натуральным составом. Обычно их делают на основе эфирного масла цитронеллы — известного помощника в борьбе с насекомыми.

2. Надувной бассейн

Тревожное Пирожное 2 дня назад Мы купили за 1000 руб двухметровый надувной бассейн на дачу детям. Ни разу не пожалели - - Ответить

Дача, жара — так и хочется искупаться. Если поблизости нет водоема, то иногда проскальзывают мысли о покупке надувного бассейна. И хотя с одной стороны — это развлечение для всей семьи, с другой — недешевая вещь, которая будет использоваться лишь изредка, требует места для хранения, а несколько месяцев спустя может и вовсе разочаровать. Ведь такой бассейн будет пылиться без дела большую часть года и может быть легко поврежден по неосторожности.

3. Портативный блендер

Охлаждающий смузи, взбитый за пару секунд, — звучит привлекательно. Если не хочется тратиться и загромождать кухню, для приготовления взбитых напитков можно приобрести портативный блендер. Такие модели заряжаются от usb-кабеля и выглядят стильно. Вот только зачастую многие из них не справляются со своей задачей: быстро разряжаются и не измельчают ингредиенты. Так что порой инвестиция в основательную технику может быть даже обоснованнее.

4. Шиммер для тела и масло для загара

Криптозоолог мамкин 2 дня назад Недавно купила крем для тела, а он оказался с шиммером. Ничего не поделаешь, деньги уплочены, и я теперь Эдвард-это-кожа-убийцы-Бэлла - - Ответить

Сияющая кожа летом украшает не меньше самых роскошных драгоценностей. Чтобы получить бронзовый загар, некоторые женщины используют специальное масло. Но такое средство может быть небезопасно, так как усиливает воздействие солнца. А если масло наносить поверх солнцезащитного крема, оно может уменьшить его эффективность. С масляными шиммерами или глиттерами похожая история: некоторые люди уверены, что они сводят защитный эффект на нет. Поэтому, если хочется блесток, лучше их нанести отдельно или использовать сверкающий солнцезащитный крем — такие сейчас тоже бывают.

5. Платья из синтетических материалов

Криптозоолог мамкин 4 минуты назад Мне оба платья нравятся. Слева обычный базовый сарафанчик, который приятно носить в жару, не заморачиваясь. Справа прикольный принт), люблю такое на отпуске в жарких странах - - Ответить

Если идеальное летнее платье запало в душу, торопиться с покупкой не стоит. Модели из синтетических материалов в жару могут принести неудобства вместо радости. В такую погоду комфортнее носить вещи из натуральных тканей: льна, хлопка, шелка. Тогда не придется париться и в прямом, и в переносном смысле. А о том, с помощью каких приемов платья будут смотреться особенно круто, мы писали в этой статье.

6. Модные стаканы для напитков

Tina Tanton 1 день назад классические цвета (черный, белый и металлический) способны превратить непрактичные стаканы в удачный выбор - - Ответить

Портативные стаканы — настоящий тренд. В них напитки со льдом остаются холодными в течение нескольких часов. Некоторые люди даже считают их удачным аксессуаром и собирают целые коллекции, подбирая к одежде по цвету. Но существует и противоположное мнение: эти вещи переоценены, непрактичны и бесполезны.

7. Летняя обувь: здесь и сейчас

Tina Tanton 1 день назад у меня так: уже 8 год босоножки кожаные, черные, неубиваемые. за эти 8 лет успела сменить 3 босоножек на платформе или каблуке. - - Ответить

Летом часто хочется прикупить обновок, например, пару удобных сандалий или изящных босоножек. Но обычно в разгар сезона цены на обувь выше, чем в конце. Поэтому если это не срочная покупка, можно не торопиться и дождаться более выгодных предложений осенью.

8. Увлажняющий крем для ног

Не так важна обувь, как ноги в ней — летом женщины особенно тщательно следят за красотой ступней. Ношение открытой обуви увеличивает вероятность появления трещин на пятках. Чтобы этого избежать, эксперты рекомендуют увлажнять кожу ступней. Но не все кремы для этого подходят. Обычный увлажняющий крем или лосьон для тела даст временный эффект, а для более продолжительного подойдут продукты с мочевиной. Также можно использовать специальный ролик для ступней: он увлажняет кожу и предотвращает проблемы с пятками.

9. Новая косметика

Летом ажиотаж в магазинах косметики особенно заметен. Многие производители выпускают специальные летние серии продуктов, а яркая реклама убеждает, что им место в косметичках. Но многие женщины стали задумываться о том, что вместо покупки очередной помады или румян, которые будут использоваться пару раз, может быть полезнее отложить деньги на что-то более значимое, например, на семейное путешествие.

10. Купальники

Tina Tanton 1 день назад на самом деле, цены в сезон на купальники взлетают %на 20-30. так что хороший купальник и зимой будет стоить прилично. - - Ответить

Из-за того, что этот предмет гардероба используется в основном только в жару, летом цены на купальники взлетают до небес. Похоже на ситуацию с обувью. Поэтому выгоднее подбирать этот предмет гардероба в другой сезон и не покупать много разных моделей. Ведь обычно количество ситуаций, когда требуется щеголять в купальнике, можно пересчитать по пальцам.