10+ мелочей, из-за которых кажется, что ремонт в квартире делала бригада бабушек

Каждый из нас имеет полное право обустроить свое жилье по собственному вкусу. Но иногда так и тянет полистать модные журналы и посмотреть, что уже не тренде. Кое-какие из этих деталей есть, пожалуй, в каждом втором современном интерьере: если бабушкин ковер во всю стену мы уже вряд ли повесим, то от мелких фотографий или кухни «под дерево» нам еще отказаться трудновато.

Короткие шторы

Наши бабушки любили вешать короткие шторы на кухне, считая особым шиком придерживать их по края специальными подхватами. А вот дизайнеры советуют выбирать такие занавески только для окон необычной формы, тем самым подчеркивая их оригинальность. Для стандартных окон лучше купить шторы длиной до пола или повесить жалюзи. Только не вертикальные. Во-первых, они тоже устарели, а во-вторых, они выглядят так, будто их стащили из офиса.

Белая бытовая техника

На смену белым чайникам, холодильникам и посудомоечным машинам пришли приборы из нержавеющей стали и с оригинальными текстурами. Есть мнение, что белые пластиковые электроприборы обращают на себя слишком много внимания, перетягивая его от остальных предметов интерьера. Поэтому лучше рассмотреть другие варианты и заодно обратить внимание на встроенную технику.

Мебельные гарнитуры в едином стиле

Мы привыкли, что мебель обычно продается наборами, например диван и 2 кресла того же цвета или тумба под телевизор, комод и полки в одной гамме. Однако теперь все это выглядит скучным и слишком предсказуемым. Поэтому если вам хочется оживить интерьер, то вполне допустимо купить диван спокойного оттенка в тон к стенам и разбавить это «спокойствие» креслом яркого цвета, которое может сочетаться с мелким декором.

Люстра как основной источник света

Это своеобразный привет из нашего детства. Мы привыкли, что комната освещается люстрой и максимум, что еще может быть в ней, — это небольшой светильник возле дивана. Однако в современном интерьере освещение играет куда более значительную роль, чем раньше, и при этом люстра давно перестала быть в нем главным элементом. Теперь в помещении может быть несколько источников света, причем совсем необязательно, чтобы они были в одном стиле. Люстра же становится просто еще одним элементом декора и ничем больше.

Вышедшая из моды плитка в ванной

Самый надежный способ понять, когда был ремонт в вашем доме, — это зайти в ванную. Ассортимент магазинов плитки очень четко следует основным веяниям, тем самым подсказывая потенциальному покупателю, что сейчас в тренде. Однако мода меняется, а делать ремонт в ванной каждые 5 лет не каждому под силу. Поэтому лучше всего потратиться один раз, но на те материалы, которые будут актуальными много лет, например на плитку из натурального камня — он практически не выходит из моды и всегда смотрится выигрышно. Если же это слишком затратный вариант, то можно подыскать однотонную плитку, похожую на искусственный камень.

Много мелких фотографий на стенах

Tatiana Dunaeva 15 минут назад Я как-то в гости зашла, а там вся стена в фотографиях. Разные рамочки. Много. Очень много фотографий. С сотню, наверное. Присмотрелась и словила "вау-эффект". Там фотки с 19го века. Семейные. Бабушки, прабабушки, пра-прадедушки... Настолько это было круто, что шли бы все со своими советами... Молча и мимо.

Всё сугубо индивидуально. Нравятся фотографии? Вешай! Сделай это фишкой. - - Ответить

Это раньше было принято украшать стены небольшими картинами или фотографиями, повествующими о ваших жизненных этапах и достижениях. Сейчас в интерьере актуальны более крупные образы. Лучше повесить на стену одно большое полотно, чем десяток мелких фоток, которые никто толком не увидит.

Некоторые виды домашних цветов

Tatiana Dunaeva 11 минут назад У меня есть алое. Ему уже 40 лет, забрала его от старушки. И начхать - в тренде оно, или нет. А ещё есть фикус Бенджамина. Он жил со мной в общаге, путешествовал со мной по стране. Ехал в поезде 2тыс км. Сейчас это уже большой куст, ростом мне до макушки. Ему 20 лет. Выкинуть, да?!) Типа, понимаешь, фикус, ты сейчас не в тренде.... - - Ответить

Невероятно, но факт: домашние растения тоже могут быть в тренде или устареть. Казалось бы, что уж взять от цветов? Однако задумайтесь: ведь у многих традесканция или папоротник ассоциируется с бабушкиной квартирой, поликлиникой или школой. Итак, забудьте о плюще дома — массивные растения с округлыми крупными листьями куда лучше подойдут для современной квартиры.

Кухня яркого цвета или «под дерево»

Деревянные фасады кухонь были популярны в 80-х и 90-х годах, однако уже давно вышли из моды. Не первый год в тренде однотонные шкафы, предпочтительно белых и серых оттенков. Поэтому, если хочется сделать интерьер более современным, можно подумать о том, чтобы сменить или покрасить фасады (при условии что в целом имеющийся кухонный гарнитур вас вполне устраивает). Или же подойти к вопросу радикально и купить новую кухню.

Одинаковые текстуры дерева

В оформлении интерьера очень часто используется текстура дуба. Дубовая паркетная доска, двери и плитка того же типа — наш глаз давно привык к этому, и со временем такого рода ансамбли начинают казаться слишком консервативными. Дизайнеры советуют сочетать разные типы дерева, чтобы интерьер стал более стильным и запоминающимся. Дубовый паркет станет отлично гармонировать с ореховыми и ясеневыми перегородками или мебелью, а интерьер не будет выглядеть в стиле «привет из 90-х».

Линолеум

Это напольное покрытие долгое время было популярным благодаря невысокой стоимости и легкой укладке. Однако постепенно линолеум уходит в прошлое — теперь его можно увидеть в основном в учреждениях. В квартире же гораздо актуальнее будет смотреться даже самый недорогой ламинат, тем более что цены на него уже давно стали достаточно разумными, а прослужить он может дольше.

Невысокие двери

Стандартные двери имеют высоту 2 метра. И для комфортного существования этого вполне достаточно. Однако если есть возможность сделать дверь на 20–30 см выше, то она будет смотреться намного выигрышнее, так как визуально увеличит высоту помещения. В современных интерьерах такой способ используется все чаще, и нельзя не отметить, что, как бы ни менялась мода, больше пространства никогда не будет лишним.

Фактурная штукатурка

Волны, узоры и цветы на стенах, выполненные с помощью фактурной штукатурки — это, безусловно, большой труд мастера и немалые затраты заказчика. Однако факт остается фактом: столь ярко выраженные элементы дизайна в моде держатся недолго. В отличие от стен. И если в 2000-х фактурные стены казались роскошью, то сейчас они вызывают только улыбку. Сейчас в моде обычное окрашивание стен в теплые нейтральные цвета.

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