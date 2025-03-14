10 персонажей из старых фильмов, которых мы так любили, а теперь они раздражают

Лукашин или Ипполит? Настоящая дилемма нашего времени, которая и не снилась миллениалам, спорящим о Джейкобе и Эдварде из «Сумерек». Конечно, Ипполит нам казался гарантом надежности, особенно на фоне инфантильного Жени. Некоторые зрители и вовсе возмущены выбором главной героини — мол, как она могла выбрать не Ипполита, а какого-то маменькиного сынка. Но ведь многие женщины у экранов, вслед за Надей, его бы не выбрали. Почему? Да потому что Надя, может, и жила бы с ним как за каменной стеной, но постоянно бы слушала упреки в свой адрес — и сама она «безалаберная», и «случившееся в доме соответствует ее характеру», и готовит она так себе. Да просто он не умеет любить женщину, давайте признаем. И вообще, какая гадость эта ваша маскулинность!