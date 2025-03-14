10 персонажей из старых фильмов, которых мы так любили, а теперь они раздражают
Персонажи наших любимых фильмов всегда казались эталонами: смелые, гордые, самоотверженные. Да-да, это герои нашего детства, такие же, как мы. Только лучше. Но проходят десятки лет, мы с тем же обожанием пересматриваем любимые фильмы, и вдруг на сотом просмотре ловим себя на мысли: «Что-то улыбка слишком натянута... Да почему ей постоянно на всех орать нужно?! Сама виновата, ведь это она его выбрала!» В этой подборке мы выделили тех персонажей, которые разочаровали больше всех и теперь раздражают ценителей старого кино.
Надя — «Любовь и голуби»
Надя из знакового кино «Любовь и голуби» воплощает все качества женщины, которую мы бы назвали «королева драмы». Она постоянно беспокоится, суетится, плачет и кричит — без разбора: на мужчин, на подруг, на всех подряд. Иными словами, обращаясь к дочери героини, хочется сказать: «Людк, а Людк, а Надька-то без умолку ноет!» Да, она такая, и многие из нас были такими. Но согласитесь, что «выкрученная на максимум» эмоциональность может быть очень раздражающей. И если бы она оказалась героиней современного фильма, ее тотчас же отправили бы к психологу.
- Надя — типичная неуравновешенная женщина, постоянно пилящая своего мужа из-за всяких проблем. © Antikinohater / Kinopoisk
- Надюха у меня вызывала раздражение. Все время орет. И не только на мужика, а на всех. Состояние истерии постоянное. © Екатерина Альжанова / Kinopoisk
Ольга — «Служебный роман»
Наблюдая за солнечной Рыжовой, которая не сумела противиться вновь вспыхнувшим чувствам к Самохвалову, народ не мог не сопереживать. Но когда женщина начала руководствоваться девизом «Вижу цель, не вижу препятствий» и принялась, извините за выражение, клеиться к женатому мужику (она липнет как банный лист!), то лишилась сочувствия многих зрителей и мигом перешла в ранг раздражающих персонажей.
- Увядающая Ольга Рыжова с головой погружается в воспоминания о былой юности и отношениях с амбициозным Юрой Самохваловым, который спустя 18 лет вновь влюбляет в себя несчастную женщину. Со временем отношение к этой паре менялось. Сначала Ольгу было жалко. Потом она раздражала своей навязчивостью и неумением трезво взглянуть на ситуацию. И не красят ее все эти «Юрий Григорьевич, а вы почему меня не приглашаете танцевать?» © Хорват / Kinopoisk
Ипполит — «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Лукашин или Ипполит? Настоящая дилемма нашего времени, которая и не снилась миллениалам, спорящим о Джейкобе и Эдварде из «Сумерек». Конечно, Ипполит нам казался гарантом надежности, особенно на фоне инфантильного Жени. Некоторые зрители и вовсе возмущены выбором главной героини — мол, как она могла выбрать не Ипполита, а какого-то маменькиного сынка. Но ведь многие женщины у экранов, вслед за Надей, его бы не выбрали. Почему? Да потому что Надя, может, и жила бы с ним как за каменной стеной, но постоянно бы слушала упреки в свой адрес — и сама она «безалаберная», и «случившееся в доме соответствует ее характеру», и готовит она так себе. Да просто он не умеет любить женщину, давайте признаем. И вообще, какая гадость эта ваша маскулинность!
- Хамоватый собственник. © LoginZanayt / Kinopoisk
Катя — «Афоня»
По сравнению с непутевым Афоней наивная медсестра Катя кажется ангелом, сошедшим с небес. Однако некоторые зрители называют ее раздражающим персонажем. Да, помыслы девушки чисты, но, выражаясь грубо, Катя ведет себя как тряпка: она настойчиво преследует мужчину, игнорируя его незаинтересованность и прощая ему все дурные поступки. Чтобы спасти его своей любовью, так сказать. Но никому этих подвигов не надо, поэтому Афоня относится к Кате пренебрежительно и снисходит до нее лишь в момент глубокого отчаяния, когда рядом больше никого не осталось.
- Катя Снегирева — персонаж, который задуман вроде как небезразличный. Честно говоря, мне она неприятна. Назойливая деваха безо всякой гордости. © Mafioza / Kinopoisk
- Признаюсь честно, меня пробил озноб на моменте, когда уехавший в глухую деревню мужчина увидел маячившую за спиной девчонку, как-то выследившую его... © Oks_Sonnikova / Kinopoisk
Андрей — «Осенний марафон»
В 1979 году, когда вышла кинокартина, мягкотелого Бузыкина было принято жалеть, ведь он казался таким милым добряком, чьим неумением сказать «нет» все вокруг пользовались. Но современных зрителей положительный герой старого фильма скорее бесит, чем умиляет. Потому что его желание всем угодить отравляло жизнь не только ему самому, но и близким людям: ложные надежды — так себе удовольствие.
- Пару слов о главном герое... Нет, одного хватит: тряпка. © ks95 / Kinopoisk
Катя — «Москва слезам не верит»
Если отбросить все эмоции, которые у нас вызывают ностальгические фильмы, и попробовать подойти к просмотру непредвзято, то многие «старые» киногерои предстают в новом свете. Взять, к примеру, Катерину из ленты «Москва слезам не верит». Героине хочется посоветовать полюбить себя, потому что самооценка у нее ниже плинтуса. Как пользователи сети справедливо заметили, Катя рядом с мужиком превращается в кисель. Ради Рудика она до последнего поддерживает выдуманную легенду о своем богатстве, ради Володи долгое время мирится со статусом любовницы, а Гоше так вообще собирается вручить бразды правления своей жизнью «лишь на том основании, что он мужчина».
Зося — «Школьный вальс»
К положительным героям старых фильмов, которые бесят, можно отнести и Зосю из «Школьного вальса». Если одни пользователи сети восхищаются этой гордой девушкой, не побоявшейся статуса матери-одиночки и сумевшей встать на ноги без чьей-либо помощи, то другие недоумевают: почему героиня даже не попыталась побороться за свое счастье рядом с любимым человеком, причем любимым взаимно? Да, Гоша испугался ответственности, будучи вчерашним школьником, но Зося даже не сообщила ему, что будет рожать, и сожгла мосты, лишив молодого мужчину возможности принять участие в жизни собственного сына.
- Зося, претендующая на звание положительного героя фильма, представляет собой образ девушки, которая плывет по течению: не пытается бороться за любимого, не устраивает сцен, когда надо не просто кричать, а бить в колокола. «Как, ты ничего не знаешь?» — удивленно спрашивает она. Она, видимо, надеялась, что какой-нибудь добрый самаритянин просветит горе-папашку. Но сама девушка, конечно, особа гордая, упорно хранит молчание: а зачем ребенку отец, не правда ли? © A_i_s / Kinopoisk
Иван — «Курьер»
Иван — необычный персонаж, который вызывает у зрителей разные чувства. Пока одни восхищаются нестандартным мышлением парня и его любовью к провокациям, другие испытывают за героя испанский стыд — вспомнить только, как он выставлял на посмешище отца возлюбленной. Мы же скажем: шутки Ивана могут развеселить, только если они направлены не в вашу сторону.
- Этот «нестандартно мыслящий мальчик» просто закомплексованный хам. Мне весь фильм было стыдно за него, за его дурацкие шутки. Они либо злые, как с издевательским пением «Соловья», когда он откровенно пытается испортить людям праздник, либо неуместные, как с шуточной биографией, когда он отвлекает от дел взрослого человека. © violett13 / Kinopoisk
- Поначалу Иван мне казался интересным персонажем. Но после просмотра я понял: Иван — это собирательный образ всего омерзительного, что может быть в человеке любого времени. И дело не в наглости, не в грубости или нахальстве. Дело в том, что этот человек — бессознательное животное, обреченное своим стремлением к хаосу нести страдания людям без какой-либо причины. © Radahn The Insane / Kinopoisk
Бунша — «Иван Васильевич меняет профессию»
Иван Васильевич, конечно, не без чувства юмора — за комичность мы так сильно и полюбили этого героя. Однако стоит проследить за его поведением или хотя бы посмотреть фильм несколько раз — и его характер начинает невероятно раздражать: не способен видеть перспективу, игнорирует личное пространство других. Действительно, самая настоящая любопытная Варвара! Кроме того, многие зрители не оценили такое расхождение характеров исторической личности Ивана Грозного и Ивана Васильевича Бунши из фильма, посчитав это какой-то издевкой: «труслив, мелочен, смешон и жалок».
- Персонажи... Ну, их играют хорошие актеры... А еще у персонажей есть имена. Вы будете кидаться в меня чем только можно, но я сейчас реально пожаловался на некую пустоту персонажей. А может, какая-то раскрытость им и не нужна? Может быть. Тем более, что Шурика мы уже и так знаем, а остальное неважно, не правда ли? © DallasX / Kinopoisk
Мэри Поппинс — «Мэри Поппинс, до свидания»
В детстве Мэри Поппинс казалась самой прекрасной няней, которая только могла быть у ребенка: такая неординарная, беззаботная и остроумная. Но повзрослев, мы смотрим на нее иначе и даже задаемся вопросом «А за что мы так ее полюбили?» «Элегантность сама от нее без ума?» Как бы не так! Героиня считает себя умнее всех и общается с окружающими не только надменно, но и грубо. Хороша леди, ничего не скажешь. Пожалуй, вот почему положительные персонажи фильмов иногда бесят во время очередного просмотра — раньше в силу возраста мы просто воспринимали их недостатки как достоинства, например, хамство путали с остроумием.
- В чем ее совершенство? Она появляется и тут же называет хамить. Дядю называет «Мистер Эй». На его вопрос, почему, она отвечает: «Потому что я так сказала». Мяснику в лавке хамит. На его комплимент «Вы сегодня хорошо выглядите» она отвечает: «Чего не скажешь о вас». Чему она научит девочек? Быть стервами, как и она? © N@T@W@ / Kinopoisk
- Эта леди Мэри — ограниченная, самовлюбленная, жестокая хамка. Не будь у нее колдовских способностей, она была бы не опасна, и ее кто-нибудь обязательно поставил бы на место. А так она до сих пор искренне считает, что она — совершенство, а остальных людей вполне можно учить жизни и наказывать. © Фюльгья / Kinopoisk
Такой список положительных-раздражающих героев у нас получился. И если здесь не оказалось вашего любимого персонажа — наверное, это к лучшему. Но на всякий случай проверьте и в этих подборках: