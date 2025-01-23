10 полезных вещиц для дома, которые помогут облегчить жизнь

Количество новых приспособлений для дома, появляющихся в интернет-магазинах и на прилавках, просто ошеломляет. Кажется, что изобретатели по всему миру трудятся день и ночь, чтобы создать мелочи, которые смогут сделать наш быт хоть чуточку проще. Мы подобрали несколько таких вещиц, которые показались нам весьма интересными.

Щетка для чистки жалюзи

© Jtbraun91 / Reddit tama 11 часов назад Подрезать две губки для мытья посуды в середине, в щели засунуть кухонные щипцы. Губки намылить , обхватить и зажать щипцами полоску жалюзи и провести щипцами от начала до конца. Обычно одного раза хватает для чистоты, но если что не так, то операцию повторить - - Ответить

Такая пушистая щетка — отличный подарок каждому, кто знает, как сложно ухаживать за жалюзи. Этот девайс может очищать одновременно несколько пластин, что сэкономит кучу времени и минимизирует шансы повредить их тонкую поверхность.

Новогодняя гирлянда, которая точно не запутается

Любой, кому каждый год приходилось тратить кучу времени на распутывание новогодней гирлянды, оценит эту вещицу. Она портативна и ее можно использовать как дома, так и для уличного декора. Механизм позволяет аккуратно смотать гирлянду, не допуская спутывания и повреждения провода. В полностью собранном виде устройство превращается в фонарь, который удобно брать с собой на природу.

Устройство для перемещения пиццы

Эта доска отлично подойдет, как для переноса сырого теста на противень, так и для выкладки горячей пиццы на блюдо. Ее также можно использовать для перемещения тортов или другой выпечки.

Измельчитель чеснока

С таким девайсом вы не только с легкостью мелко порубите чеснок, но и избежите появления неприятного запаха на руках, так как ваше взаимодействие с этим ароматным овощем сводится к минимуму. Просто положите очищенный зубчик чеснока в измельчитель, несколько раз прокатите его назад-вперед, вытряхните содержимое и сполосните устройство под проточной водой.

Силиконовые крышки для банок и бутылок

© ‎Orblue / Amazon Евга 16 часов назад Однажды я такие купила. Видимо мне попались какие-то неудачные, тк они категорически отказывались держаться, либо болтались, либо сползали.

Хорошо что я свою коллекцию крышечек от Нескафе не выбросила - - Ответить

Многоразовые и эластичные крышки можно использовать не только для закрывания банок, но и например, надеть их на срез лимона, чтобы защитить его от заветривания. Крышки легко снимаются и надеваются, прекрасно моются, хорошо растягиваются и возвращаются к изначальному размеру, что позволяет использовать их для разной посуды.

Съемник для обуви

Этот милый металлический жук — настоящая находка для прихожей. С его помощью можно снимать сапоги и ботинки, вставив задник обуви в пространство между «усиков». Он очень устойчив и станет полезен людям, которым в силу здоровья сложно наклоняться, чтобы снять плотно сидящую на ноге обувь.

Устройство для запайки пакетов

Маленький гаджет не займет много места в кухонном ящике, но бесспорно пригодится в быту. Он подойдет как для упаковки скоропортящихся продуктов, так и для сухофруктов и орехов. Его даже можно использовать при упаковке в пакет жидких продуктов, так как он плотно запаивает края пленки и исключает вероятность протечки.

Слайсер для овощей

Часто во время нарезки овощей острым ножом, мы рискуем заработать порез или повредить ноготь. Этот держатель поможет избежать травмирующих ситуаций. Всего-то нужно положить овощ или фрукт внутрь инструмента и приступить к нарезке. Держатель не только спасет маникюр и пальцы от повреждений, но и поможет нашинковать множество одинаковых по толщине слайсов.

Девайс для чистки семечек

Если вы обожаете семечки, то обратите внимание на этот прибор в виде милого поросенка, который убережет зубы от появления зазубрин, образующихся из-за частого щелканья подсолнечных семян. Девайс работает на батарейках и настолько прост в использовании, что справиться с ним сможет даже ребенок.

Шарики для стирки, собирающие шерсть

© Bobit / AliExpress fur red coat 10 часов назад С тем же успехом можно в стиралку кинуть пару посудных губок, причëм чем ширше дырочки в поролоне, тем больше шерсти соберëт. Хорошо собирает только длинные волосы и мягкую котью шерсть (пух типа подшëрстка), жëсткий остевой волос не возьмëт. Силиконовая тряпочка с длинными тонкими ресничками справляется гораздо гораздее, проверено нa многих котах. Но самая пушка - это сушильная машина. - - Ответить