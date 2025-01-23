Подрезать две губки для мытья посуды в середине, в щели засунуть кухонные щипцы. Губки намылить , обхватить и зажать щипцами полоску жалюзи и провести щипцами от начала до конца. Обычно одного раза хватает для чистоты, но если что не так, то операцию повторить
10 полезных вещиц для дома, которые помогут облегчить жизнь
Количество новых приспособлений для дома, появляющихся в интернет-магазинах и на прилавках, просто ошеломляет. Кажется, что изобретатели по всему миру трудятся день и ночь, чтобы создать мелочи, которые смогут сделать наш быт хоть чуточку проще. Мы подобрали несколько таких вещиц, которые показались нам весьма интересными.
Щетка для чистки жалюзи
Такая пушистая щетка — отличный подарок каждому, кто знает, как сложно ухаживать за жалюзи. Этот девайс может очищать одновременно несколько пластин, что сэкономит кучу времени и минимизирует шансы повредить их тонкую поверхность.
Новогодняя гирлянда, которая точно не запутается
Любой, кому каждый год приходилось тратить кучу времени на распутывание новогодней гирлянды, оценит эту вещицу. Она портативна и ее можно использовать как дома, так и для уличного декора. Механизм позволяет аккуратно смотать гирлянду, не допуская спутывания и повреждения провода. В полностью собранном виде устройство превращается в фонарь, который удобно брать с собой на природу.
Устройство для перемещения пиццы
Эта доска отлично подойдет, как для переноса сырого теста на противень, так и для выкладки горячей пиццы на блюдо. Ее также можно использовать для перемещения тортов или другой выпечки.
Измельчитель чеснока
С таким девайсом вы не только с легкостью мелко порубите чеснок, но и избежите появления неприятного запаха на руках, так как ваше взаимодействие с этим ароматным овощем сводится к минимуму. Просто положите очищенный зубчик чеснока в измельчитель, несколько раз прокатите его назад-вперед, вытряхните содержимое и сполосните устройство под проточной водой.
Силиконовые крышки для банок и бутылок
Однажды я такие купила. Видимо мне попались какие-то неудачные, тк они категорически отказывались держаться, либо болтались, либо сползали.
Хорошо что я свою коллекцию крышечек от Нескафе не выбросила
Многоразовые и эластичные крышки можно использовать не только для закрывания банок, но и например, надеть их на срез лимона, чтобы защитить его от заветривания. Крышки легко снимаются и надеваются, прекрасно моются, хорошо растягиваются и возвращаются к изначальному размеру, что позволяет использовать их для разной посуды.
Съемник для обуви
Этот милый металлический жук — настоящая находка для прихожей. С его помощью можно снимать сапоги и ботинки, вставив задник обуви в пространство между «усиков». Он очень устойчив и станет полезен людям, которым в силу здоровья сложно наклоняться, чтобы снять плотно сидящую на ноге обувь.
Устройство для запайки пакетов
Маленький гаджет не займет много места в кухонном ящике, но бесспорно пригодится в быту. Он подойдет как для упаковки скоропортящихся продуктов, так и для сухофруктов и орехов. Его даже можно использовать при упаковке в пакет жидких продуктов, так как он плотно запаивает края пленки и исключает вероятность протечки.
Слайсер для овощей
Часто во время нарезки овощей острым ножом, мы рискуем заработать порез или повредить ноготь. Этот держатель поможет избежать травмирующих ситуаций. Всего-то нужно положить овощ или фрукт внутрь инструмента и приступить к нарезке. Держатель не только спасет маникюр и пальцы от повреждений, но и поможет нашинковать множество одинаковых по толщине слайсов.
Девайс для чистки семечек
У знакомой есть подобная. Ооочень долгий процесс. Годится только для людей, у которых ни зубов, ни пальцев.
Если вы обожаете семечки, то обратите внимание на этот прибор в виде милого поросенка, который убережет зубы от появления зазубрин, образующихся из-за частого щелканья подсолнечных семян. Девайс работает на батарейках и настолько прост в использовании, что справиться с ним сможет даже ребенок.
Шарики для стирки, собирающие шерсть
С тем же успехом можно в стиралку кинуть пару посудных губок, причëм чем ширше дырочки в поролоне, тем больше шерсти соберëт. Хорошо собирает только длинные волосы и мягкую котью шерсть (пух типа подшëрстка), жëсткий остевой волос не возьмëт. Силиконовая тряпочка с длинными тонкими ресничками справляется гораздо гораздее, проверено нa многих котах. Но самая пушка - это сушильная машина.
Все владельцы пушистых питомцев отлично знают сколько шерсти собирается на одежде и домашнем текстиле. С этими шариками удаление шерсти с вещей станет простым, как никогда. Ведь больше не нужно проводить предварительную чистку перед стиркой, достаточно забросить в барабан стиральной машины эти яркие губки и они сами соберут все шерстяные загрязнения с белья.
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Комментарии
Na рекламных просторах Эдми амазон и тикток совместными усилиями почти задавили алик . Но тот пока еще трепыхается
Нужно иметь очень большую кухню, чтобы забивать ее этими девайсами, имеющими только одну функцию.