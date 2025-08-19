А почему ночью можно и под крышей??? Никто не увидит кто нагадил ???🤣🤣🤣
10 правил приличия, которые в старину соблюдали беспрекословно, а нам они кажутся нелепицей
Этикет вовсе не является современным изобретением, и в прежние века люди тоже следовали правилам приличия. Причем они зачастую были значительно строже, чем сейчас. Даже цвет перчаток или невинный подарок могли вызвать неподдельное возмущение окружающих. Мы решили собрать правила, которые в наши дни выглядят как минимум странно.
Хозяева ревниво оберегали свою уборную
Несколько веков назад поход в гости был сопряжен с определенными трудностями пикантного характера. Например, считалось неприличным справлять нужду в хозяйской уборной, и бедным гостям приходилось выбегать на улицу. Так что зимой люди, наверное, сидели по домам и приглашений не принимали.
И только с наступлением ночи люди могли наконец выдохнуть и воспользоваться удобствами под крышей. По средневековому этикету, кроме того, не следовало отправляться в туалет сразу по окончании пира, если только нужда не терзала человека нестерпимо.
Появление горячих блюд на столе могло привести к конфузу
Даже во времена Средневековья люди следили за своими манерами во время трапезы. Например, за столом считалось неприличным трогать лицо или шевелюру. А если человек пытался остудить еду или питье, дуя на них, его бы сочли невеждой. Будем надеяться, супы на пирах не пользовались популярностью. Кроме того, перед тем, как приступить к еде, следовало выдержать паузу, чтобы не прослыть жадиной или обжорой.
Гости являлись на пиры со своими салфетками и приборами
Римляне ответственно подходили к подготовке к пирам: перед этим они обязательно принимали ванну и тщательно подбирали наряд. С собой в гости они брали салфетки и прятали в них остатки еды, а не только вытирали руки. Правда, лакомые кусочки могли унести с собой только те, кто был особенно симпатичен хозяевам. Вот так сходишь пару раз в гости и не надо на еду тратиться.
А вот в эпоху Средневековья люди на пир приносили свои ножи и ложки, чтобы не остаться голодными. Ложки порой все-таки подавали к столу, а вот нож приличный гость всегда должен был держать при себе. К тому же, это был отличный повод похвастаться богато украшенными столовыми приборами.
Барышни боялись смеяться в голос
Неважно, насколько веселую историю рассказывали в обществе, — громко смеяться над ней было нельзя. Максимум, что могла позволить себе приличная барышня, — это скромно похихикать в кулачок. Иначе ее обозвали бы простушкой, потому что хохотать с открытым ртом было так же неприлично, как и чавкать. Непросто было в те времена смешливым девицам.
Женщины со всей серьезностью подходили к выбору перчаток
В викторианскую эпоху женщины не могли носить желтые перчатки, только белые изделия считались приличными. Что же такого ужасного было в желтых или красных аксессуарах — загадка. Кстати, сами перчатки должны были быть обязательно лайковыми. Изделия из шелка или хлопка относились к разряду вульгарных. Поскольку перчатки надевали не для удобства, а чтобы соблюсти правила приличия, в жаркий летний день, наверное, женщины кляли последними словами книжки по этикету.
Дамам нельзя было приподнимать подол платья двумя руками
Если в конце XIX века барышня не хотела собрать всю пыль на улице, ей приходилось приподнимать подол наряда. Однако для этого она могла задействовать только одну руку, причем исключительно правую. Это правило помогало регулировать высоту, на которую поднималось платье. Иначе женщины могли ненароком показать окружающим что-то кроме лодыжек.
Кавалер мог рассчитывать только на поделку
В викторианскую эпоху процесс ухаживания регулировался огромным количеством всевозможных правил. Например, девушка не могла вручить возлюбленному подарок, пока тот сам не порадовал ее какой-то безделушкой. Покупные подарки считались вульгарными, и барышням приходилось делать презент своими руками. Хотя в этом и есть какая-то своеобразная романтика. Жаль только, от джентльменов не требовали продемонстрировать свои «золотые руки».
Перед тем как поцеловать даме руку, нужно было крепко подумать
Это сейчас нам кажется, что истинный джентльмен обязательно целовал руку даме при встрече, но в XVIII веке все было несколько сложнее. Перед тем как броситься с лобзаниями к прелестнице, мужчина должен был мгновенно оценить ее возраст и продумать планы на оставшуюся жизнь. Определенно задачка со звездочкой
Ведь целовать руку можно было, только если мужчина приветствовал даму старше себя или барышню, с которой он планировал связать себя узами брака. И даже при этом нельзя было прикасаться губами к коже или перчатке: необходимо было просто низко склониться над рукой или чмокнуть воздух в нескольких сантиметрах над костяшками пальцев.
В гостях можно было бить посуду без стеснения
Во второй половине XIX века никто не ждал от человека извинений, если он случайно разбивал бокал или ронял кусочек еды за столом. Окружающие демонстративно игнорировали такие неловкие моменты, и если дама или джентльмен попробовали бы оправдаться, их сочли бы невеждами. Так что посуду можно было бить с чувством, от души и в любых количествах.
Мужчины опасались, что на улице их узнают
В викторианскую эпоху даже прогулка по улице регламентировалась строгими правилами. Так, барышне следовало идти медленно, спокойно, стараясь привлекать к себе как можно меньше взглядов, и ни в коем случае не останавливаться для беседы со знакомыми.
Если джентльмен встречал знакомую барышню, он не мог ее поприветствовать, пока та сама не подавала ему руку. После этого мужчина должен был сопровождать женщину, поддерживая непринужденную и спокойную беседу. Вот так, кивнешь знакомому джентльмену и порушишь его планы на пол дня.
