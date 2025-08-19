10 правил приличия, которые в старину соблюдали беспрекословно, а нам они кажутся нелепицей

Несколько веков назад поход в гости был сопряжен с определенными трудностями пикантного характера. Например, считалось неприличным справлять нужду в хозяйской уборной, и бедным гостям приходилось выбегать на улицу. Так что зимой люди, наверное, сидели по домам и приглашений не принимали.

И только с наступлением ночи люди могли наконец выдохнуть и воспользоваться удобствами под крышей. По средневековому этикету, кроме того, не следовало отправляться в туалет сразу по окончании пира, если только нужда не терзала человека нестерпимо.