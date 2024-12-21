10 промахов в знании новогоднего этикета, которые могут подпортить праздник на работе и дома

Завершается год, и многим из нас предстоит череда праздничных мероприятий: и новогодние корпоративы, и встреча Нового года в кругу семьи, и походы в гости, и прием гостей у себя дома. Чтобы все прошло гладко, нужно помнить, что стоит и чего не стоит делать. В этих правилах нет ничего сложного, но их соблюдение поможет провести праздник легко и весело, не испортив его ни другим, ни себе.

Неуместно одеться

Тема нарядов не так проста, как кажется. Если речь идет о новогоднем корпоративе, убедитесь, что вы одеты в рамках дресс-кода. Избегайте чрезмерно коротких нарядов, слишком больших вырезов и сверкающих платьев. Но и обычная одежда вроде джинсов и футболок будет смотреться не особенно уместно, все-таки это праздник. Классические платья для торжественного случая, каблуки и аксессуары — вполне подходящий выбор. Если запланирована видеосъемка и выступления со сцены, постарайтесь не надевать звенящих браслетов и ожерелий, чтобы в микрофоне и на видео не было слышно раздражающих звуков. Новый год в гостях не предполагает выверенного дресс-кода, но если хозяева дома попросили вас прийти в чем-то пределенном — например, в рождественском свитере, не стоит игнорировать эту просьбу.

Вести себя несдержанно

© freepik / Freepik Светлана БМВ 17 часов назад Брат рассказывал, что у них в коллективе появилась новая девушка. А коллектив, в основном- интеллигентные старпёры. Но к девушке отнеслись хорошо, по-отечески. И тут, корпоратив. Эта молодая, "накушалась в сопли" и так развеселилась, без тормозов. Участвовала во всех пикантных конкурсах, ржала, как лошадь. В общем, отрывалась по-молодёжному, невзирая н.а старпёрский коллектив. Ну, и после этого, отношение к ней резко изменилось. Так что, иногда, стоит прислушаться к советам. - - Ответить

Даже если на корпоративе хочется как следует оторваться, пусть сверкающие украшения и нарядные платья не дадут вам забыть, что вы все еще находитесь в профессиональной обстановке. Обсуждать коллег, просить шефа о прибавке к зарплате или плясать разнузданный канкан на вечеринке с коллегами точно не стоит, это может повредить мнению о вас. Если вы принимаете гостей дома, вы можете очень стараться, чтобы праздник прошел идеально, но иногда без недовольных не обходится: кто-то может отпустить ехидное замечание о вашем наряде, а маленькому племеннику — не понравиться еда. Даже если эмоции накалились, попытайтесь сгладить конфликт, а не раздувать его. Не позволяйте вашему гневу влиять на ваши манеры: лучше выйти на несколько минут продышаться, а затем вернуться к гостям.

Легкомысленно отнестись к фотографиям

На праздничной вечеринке с коллегами стоит держать себя в руках: веселиться — это прекрасно, но флирт или слишком раскованное поведение могут не только подмочить вашу репутацию, но и попасть на фото, став темой обсуждения среди остальных сотрудников. Не публикуйте фотографии с корпоративов и новогодних вечеринок в соцсетях, не спросив разрешения всех, кто запечатлен на снимках, даже если это родственники и друзья.



Сидеть в углу

Но и хмуро сидеть в углу тоже не нужно. Корпоратив — прекрасная возможность познакомиться и поболтать с коллегами из других отделов и департаментов, представиться вышестоящему начальству, укрепить рабочие связи в неформальной обстановке. Отложите телефон и общайтесь, пусть некоторым из нас это дается непросто. Да и хозяева дома, куда вы приглашены по праздник, тоже будут огорчены, если вы смотрите букой и не участвуете в развлечениях, которые они для вас приготовили. Не помешает также предложить им свою помощь, ведь у них обычно куча хлопот. Вы можете развлечь детей, уделить внимание пожилым членам семьи или помочь что-то приготовить и накрыть стол.

Не уделить должного внимания подаркам

Подарки необязательно должны быть дорогими, но они должны быть продуманными: вещь, которая соответствует интересам и вкусам человека, всегда будет принята тепло, сколько бы она ни стоила. Передаривать что-то, конечно, не возбраняется, но позаботьтесь о том, чтобы даритель не узнал об этом. Также стоит проверить, нет ли внутри упаковки надписи или бирки, которая свидетельствует о том, что подарок предназначался вам. Рассылать список подарков, которые вы хотели бы получить, не стоит. Новогодние траты и так велики, так что отложите виш-лист до дня рождения. Публиковать в сети фото своих подарков считается дурным тоном (если это, конечно, не милый щенок). Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, когда вам что-то подарили, а у вас нет ответного подарка, можно завести привычку держать небольшой запас приятных подарков дома: их можно собирать в течение года и преподнести при удобном случае. Если запланирована игра в «тайного Санту» или нечто подобное, придерживайтесь оговоренной суммы, чтобы избежать всеобщей неловкости от пустякового или, наоборот, слишком дорогого подарка.

Приводить с собой незваных гостей

Если вы решили привести с собой на корпоратив и вечеринку кого-то, стоит попросить разрешения: на корпоративе это может быть неуместно, а хозяева дома могут быть неприятно удивлены появлением незнакомца. И даже если разрешение получено, следите за тем, чтобы ваш гость вел себя подобающе.

Обсуждать спорные темы

Сплетни, зарплата, да и вообще деликатные и острые темы — не предмет для разговора ни на корпоративе, ни дома: в такой день все хотят расслабиться и получить хорошие впечатления, а не спорить и ссориться. Поговорите о хобби, книгах, любимых фильмах или блюдах, сделайте комплимент — и останетесь приятным себеседником в глазах окружающих.

Не перекусить заранее

Перекусите на всякий случай. Ни одна вечеринка не обходится без угощений, но если вы точно не знаете, когда подадут еду и придете голодным, вам вряд ли удастся расслабиться и быть приятным собеседником. На некоторых корпоративных мероприятиях сначала идет формальная часть с поздравительными речами, и только затем вас пригласят к столу. Да и на домашней вечеринке что-то может пойти не по плану: хозяева не успели подготовиться к приему гостей или в этом доме сначало принято вручать подарки, а потом садиться за стол.

Не дружить со временем

Не опаздывайте к официальному времени начала корпоратива, пунктуальность — ценное качество. Не приходите рано на домашнюю новогоднюю вечеринку — еще не все может быть готово к приходу гостей, но и опаздывать не стоит: блюда остынут, а хозяева будут нервничать зря. Не задерживайтесь в гостях слишком долго: лучше уйти до момента, когда вам намекнут, что пора и честь знать.

Не спланировать вечеринку, если вы — хозяин дома, где проходит праздник