10 раз, когда киношники пытались сохранить магию книг, но получилось не у всех

Экранизировать книгу — задача непростая. Как вместить в двухчасовой фильм целый мир, где есть куча героев с их сложными взаимоотношениями? Тем не менее киноделы продолжают браться за вызов, перенося на экран любимые книжные вселенные. Правда, удается это далеко не всегда, на что не преминули указать пользователи сети.

Дом странных детей мисс Перегрин

Здесь сыграла прекрасная Ева Грин, а в режиссерском кресле сидел сам Тим Бертон. Но даже звезды не могут спасти фильм от провала, если сценарий написан неудачно. Фанаты не оценили. Я читала эту книгу в средней школе, и это была моя самая любимая книга! Я годами ждала выхода фильма, и, боже мой, Тим Бертон испортил экранизацию, сделав ее самым забываемым и разочаровывающим фильмом из всех. © TheRumTumTugger123 / Reddit

Вы как с языка сняли! Я так обрадовалась, когда объявили, что Бертон работает над этим проектом, но результат оказался просто... тьфу. Единственное, что там было хорошего, это Ева Грин, лол. © omniscientcats / Reddit

Трилогия «Хоббит»

Первую часть приняли достаточно тепло, но даже при этом критики сокрушались, что фильму не хватает величественности и он выглядит как черновой вариант, из которого еще только собираются сделать кино. Что уж говорить о зрителях, которые с каждой последующей частью лишь сильнее разочаровывались. Вот если бы они сняли один фильм, максимум два — получилось бы добротно. Вместо этого они растянули все на три части с кучей воды в сценарии и все испортили. © arlondiluthel / Reddit

«Хоббит» — одна из любимейших книг, а фильмы... Даже вспоминать не хочется. Без всякой необходимости поменяли сюжет и добавили кучу всего ненужного. Фильмы могли получиться обалденными, а по факту вышли ужасными. © BandYoureAbouttoHear / Reddit

Нет, ну первая часть была классной и вселяла надежду. Но вся надежда испарилась уже на втором фильме, а третий я даже до конца не смог досмотреть. © mascerito / Reddit

Я — легенда

По мнению кинозрителей, в фильме слишком мало сюжета и много путаницы. Кто-то даже называет его «величайшим разочарованием года» и ехидничает, что не всякое кино, где играет Уилл Смит, априори крутое. Шикарную оригинальную концовку создатели фильма просто проигнорировали. © JonesyOnReddit / Reddit

Ни одного ключевого момента из книги в фильме попросту нет. © drumondo / Reddit

Артемис Фаул

«Вы мне детство разрушили!» — пишут зрители, обращаясь к создателям фильма, и, по всей видимости, у них есть на то причины. Судя по обзорам критиков, у фильма проблемы с сюжетом и даже со спецэффектами, что вообще удивительно при его солидном бюджете. Ну, тут облажались все — и актеры, и сценаристы. А я ждал этого фильма почти 20 лет. © JohnnyJayce / Reddit

Да я сомневаюсь, что кто-то из них вообще читал книгу. © CitizenCobalt / Reddit

Темная башня

Все любители Стивена Кинга знают, что экранизировать его произведения непросто. Вот и этот фильм, несмотря на блестящий актерский состав (в «Башне» играют Идрис Эльба и Мэттью Макконахи), называют «худшей адаптацией Кинга всех времен». Посмотрел я этот ваш фильм. Ощущение, будто из книг надергали кусочков, пропустили через ИИ — и пожалуйста, вот вам кино. Им стыдно должно быть. © Duneking1 / Reddit

Я его даже дважды смотрел, чтобы уж наверняка: вдруг с первого раза «не распробую». Но нет, он ужасен. © rustypope / Reddit

Гарри Поттер и Принц-полукровка

С каждой следующей книгой события в «Гарри Поттере» нагнетаются, повествование становится более мрачным, раскрываются серьезные темы. Читатели больше узнают про Темного лорда и его бесчинства. Поэтому зрители и не довольны, что в «Принце-полукровке» по сути выбросили важную линию и не раскрыли предысторию Того-кого-нельзя-называть. Вся интересная предыстория Волан-де-Морта была вырезана ради подростковой романтической мелодрамы. © shaunika / Reddit

Дюна

Мнения зрителей и критиков о «Дюне» разделились: многие отзываются с восторгом (и их, судя по всему, большинство — неспроста у фильма такой высокий рейтинг), но есть и те, кто считает этот фильм «разочарованием». Несмотря на масштабность и размах, кино кажется критикам таким пустым, что даже эффекты не спасают. У меня странное отношение к фильмам Вильнева: визуально они очень красивые, но пустые и плоские. © astra

Взбесила актриса, которую взяли на роль леди Джессики. © Insomniac_Tales / Reddit

Унесенные ветром

Экранизацию культового романа Маргарет Митчелл многие любят — об этом говорит высокий рейтинг фильма и в целом положительные отзывы критиков. Но немало людей считают, что фильм не удался, Вивьен Ли не лучшая Скарлетт и играет она не так уж великолепно, а хронометраж и вовсе затянут. Кларк Гейбл в роли Ретта Батлера меня порадовал, но в целом... Фильм очень длинный, а актеры местами прямо аж переигрывают. Что до Вивьен Ли, я считаю, она сыграла так себе, хоть ей и дали «Оскар». Я знаю, что фильм отметили кучей наград, просто, как по мне, он этим наградам не соответствует. © gitrich / IMDb

Интересно, я один не понимаю, за что так любят этот фильм? Сделали бы его вдвое короче, и было бы вообще отлично. А так скучновато, за исключением пары сцен. Искренне считаю, что его переоценивают. © Lukkeren / IMDb

Королева проклятых

Многим зрителям кажется, что это один из лучших фильмов ужасов 2002 года. Но другие более критично настроены и утверждают, что саундтрек — лучшее, что есть в «Королеве проклятых», а все остальное подкачало. А что, вполне нормальный фильм про вампиров, при условии что вы про книги знать не знаете, конечно. © duogemstone / Reddit

Да, и «Интервью с вампиром», и «Королева» — в обоих случаях книги великолепны, а фильмы не дотягивают. Но «Интервью» хотя бы попытались сделать похожим на книгу, а тут... © Missfreckles337 / Reddit

Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича

© Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича / Централ Партнершип Плодожорка 3 дня назад В России сейчас повальное увлечение созданием фильмов по детским сказкам. Результат удручающий: фильм пытаются сделать интересным и взрослым, и детям, впихивают в него какие-то современные идеи, которые убивают сказочность. О художественном качестве говорить вообще не приходится. Последнее, что я видела - Летучий корабль. Рожи Бабок-Йожек до сих пор в страшном сне вижу, это ж надо было такой ужасный грим создать. - - Ответить

Фильм — экранизация с детства знакомой сказки Волкова. Фильм вышел в прокат с 1 января, создатели собрали хорошую кассу. Когда я узнала, что они экранизируют одну из моих любимых детских книг, сразу же бросилась смотреть трейлер. Послевкусие неприятное. Как будто и картинка красивая, и дизайн персонажей — ничего так. Но какое-то все пластиковое, бездушное. Прозвучала шутка для взрослых, хотя фильм для детей. Мой опыт говорит, когда такое бывает — сценарий так себе. Подруга сказала: «Даже смотреть не буду». И обосновала: в книге Элли случайно унес торнадо, а тут по трейлеру девочка назло убегает от родителей. Какая-то она капризная, в общем. И я с ней согласна. Для себя решила: в кино можно не ходить. @astra