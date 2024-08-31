10 советов, как выбрать удобные детские вещи, которые наверняка прослужат до конца учебного года

Перед первым сентября большинство родителей судорожно обшаривает магазины в поисках качественной школьной одежды. Однако многие вещи отправляются в мусорку буквально через пару месяцев. Мы решили выяснить, на что стоит обратить вниманием при покупке одежды, обуви и аксессуаров для школьников, так чтобы они прослужили до конца учебного года.

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Стоит обратить внимание на носки и подошву обуви

Детские кости формируются вплоть до подросткового возраста, при этом ребята много времени проводят в постоянной беготне. Если не выбрать правильную школьную обувь, чадо может обзавестись мозолями и даже плоскостопием. К тому же некачественная пара быстро развалится. И туфли и кроссовки должны обладать гибкой подошвой и небольшим каблучком, иначе ноги ребенка будут быстро уставать. В идеале стоит выбрать пару из дышащего материала, с мягкой стелькой, широким носком и мягким облегающим воротом для защиты Ахиллова сухожилия. Не стоит покупать обувь на вырост, модель должна хорошо облегать стопу. Лучше всего пойдут варианты на липучках или шнурках, которые можно затянуть, а вот от слипонов следует сразу отказаться. Носок обуви должен хорошо защищать пальцы ног и предоставлять им достаточно места для движения. Кроме того, лучше выбрать легкую пару, иначе бедное чадо намучается.



Лучше прикупить свободные брюки

У некоторых ребят штаны изнашиваются с такой скоростью, что, кажется, их надо целыми контейнерами закупать. Чтобы обновка не прохудилась в области коленей уже через пару месяцев, стоит купить более свободную модель. В школьной одежде дети постоянно двигаются и лазают, а потому облегающие брюки и джинсы быстрее отправятся на помойку. Если чадо обожает проверять одежду на прочность, лучше сразу прикрепить термоклеевые прокладки к изнанке брюк в районе коленей. Обратите внимание на обработку нижнего края штанин. Если производитель использовал «невидимый» шов, значит изделие скорее всего качественное. К тому же такой метод требует использования большего количество ткани, и брюки можно чуть удлинить, когда ребенок подрастет. Стоит поискать одежду с маркировкой «устойчивая к пятнам» или «водоотталкивающая». Ухаживать за такими вещами будет значительно проще.

Цвет куртки имеет большое значение

Погода осенью меняется как по щелчку пальцев, поэтому лучше купить куртку 3 в 1. Эти модели обычно состоят из водостойкой ветровки и пристегивающейся к ней флисовой кофты, так что одежда легко адаптируется к погоде. Такая куртка навряд ли полностью защитит ребенка от проливного дождя, зато она достаточно легкая и удобная. Стоит отдать предпочтение верхней одежде в ярких цветах со светоотражающими вставками, чтобы фигурка ребенка была хорошо видна даже в сумерках.

Стоит обратить внимание на складки на юбке

Хотя взрослые до сих пор горячо спорят, в чем девочкам лучше ходить в школу: в юбке или в брюках, первый вариант все-таки удобнее для теплых деньков. Правда, у этой детали туалета есть свои недостатки. Она может предательски задраться в самый непредсказуемый момент. Поэтому стоит поискать в магазине юбку-шорты, которая и смотрится стильно, и носить ее удобно. Чтобы не мучится с глажкой, лучше купить изделие с перманентными или прошитыми складками, чтобы не пришлось их отпаривать после каждой стиркой. Для школы идеально подойдет темно-синяя юбка: этот цвет отлично скрывает любые пятна.

Следует изучить воротник рубашки или блузки

Так как эту одежду носят на голое тело, лучше выбрать изделие из чистого хлопка. Этот материал не вызовет аллергии или раздражения на нежной детской коже. Швы на качественной школьной одежде будут обработаны сверху. Это легко можно проверить, проведя по рубашке или блузке рукой. Если шов чувствуется, значит рубашку можно брать. Чтобы не мучится с глажкой, следует поискать изделие, в воротнике которого можно найти пластиковые вставки.

Нужно посмотреть, из какого материала сшит пиджак

Классический пиджак — это отличная одежда для учебного года. Но стоит он недешево, поэтому многие родители предпочитают покупать его на вырост. Однако слишком большая модель не только плохо сидит, что может вызвать насмешки одноклассников. Двигаться в таком пиджаке некомфортно. Перед тем как покупать изделие, стоит проверить еще несколько моментов. Подплечники не должны деформироваться и сминаться при сжатии, также как и край пиджака, а все пуговицы должны крепко держаться на месте. Отличный вариант — пиджак, сшитый из легкой шерсти. Этот дышащей материал почти не мнется, к тому же он легче чем твид или вельвет.

Стоит изучить швы на свитере

Некоторые свитера быстро теряют форму, после чего их можно разве что на обед моли отдать. Так что перед покупкой изделия стоит растянуть манжеты и нижний край свитера и посмотреть, насколько быстро и хорошо они возвращаются к изначальной форме. У качественного изделия эти детали будут тугими, но не слишком. Кроме того нужно проверить совпадает ли направление швов и вязки. Если нет, то свитер скорее всего сделан тяп-ляп.

Лучше взять однотонную толстовку

Если школа позволяет ученикам носить менее строгую одежду, вполне можно добавить в гардероб ребенка худи. Лучше выбрать изделие в спокойных, нейтральных цветах, таких как бежевый, серый или темно-синий. В этом случае худи легко можно будет сочетать с другими вещами. Кофта из синтетического материала, например из полиэстера, прослужит дольше, но в ней бедный ребенок просто употеет. Стоит поискать вариант из хлопка или шерсти с небольшим добавлением синтетики. О высоком качестве изделия говорит и использование двойной строчки на швах.

Не следует покупать спортивные вещи из натуральных тканей

Хотя в идеале детский гардероб должен состоять из вещей, сшитых из натуральных тканей, ради спортивной одежды можно сделать исключение. Хлопок слишком быстро впитывает влагу и долго сохнет, поэтому лучше прикупить синтетические футболки и штаны. Хорошая спортивная одежда будет сшита с помощью плоских швов, так как они не раздражают кожу. А чтобы вещи не потерялись, к ним стоит пришить бирки с именем ребенка.

Нужно обратить внимание на лямки рюкзака

Проверено на практике: некачественный рюкзак легко выходит из строя уже через пару недель после покупки. Хуже того, из-за неправильной конструкции у ребенка может не на шутку разболеться спина. У действительно качественного изделия задняя стенка и лямки будут снабжены мягкой прокладкой, а дно будет укреплено. Другое важное условие — в рюкзаке должно быть несколько отделений, чтобы необходимые мелочи не терялись. В идеале в верхней части рюкзак не должен быть шире плеч, а в нижней — бедер. Лучше выбрать изделие темного цвета, чтобы его не нужно было часто стирать.