10 важных нюансов в питании кошек, которые стоит знать их хозяевам

Если организовать питание кошки правильно, она скажет благодарное «мяу!» и будет хвастаться свой блестящей шерсткой перед всеми гостями. Сделать это несложно, но желательно учитывать некоторые важные принципы.

1. Учитывайте особенности подбора сухого корма

Корм для кошки следует подбирать с учетом ее индивидуальных особенностей. Зерновые часто используются для приготовления сухих кормов, но для кошек с чувствительным пищеварением или с аллергией решением может стать беззерновой корм. В его составе только животные белки и овощи.

2. Поддерживайте разнообразное меню

Разнообразное питание — не только залог хорошего настроения питомца. Оно помогает ему легче адаптироваться к возможным новым условиям, например, на передержке или в экстренных ситуациях, где привычный корм может быть недоступен.

3. Выбирайте широкие миски

Бывает, что меню продумано до мелочей, но кошка ест без удовольствия, не доедает или разбрасывает кусочки по полу. Проблема может быть не в продуктах, а в вибриссах. Точнее, в слишком узкой миске, бортики которой касаются усов, мешая питомцу спокойно есть. А ведь вибриссы — чрезвычайно чувствительная часть тела. В этом случае может выручить более широкая неглубокая тарелка.

4. Не забывайте про источник таурина

Кошке важно получать таурин — незаменимую аминокислоту, необходимую для здоровья сердца, зрения и хорошего самочувствия в целом. Продукты, богатые таурином, например, говяжье или куриное сердце, станут полезным дополнением к рациону. Однако субпродукты не следует давать слишком часто.

5. Измельченные кости

Кости животных кошкам давать рискованно. Некоторые владельцы кормят их сырыми куриными костями, но вареные точно под запретом — они раскалываются и превращаются в острые осколки. Если хочется добавить в рацион полезные вещества, можно выбрать безопасный вариант — пищевые добавки из измельченных костей.

6. Что насчет хлеба и картофеля?

Кот зацапал мой тост и собрался сбежать. © katat0nikas / Reddit

Обычный белый хлеб кошкам не вредит, но и пользы от него практически нет, поэтому давать его стоит лишь изредка. А вот если питомец просит кусочек булочки с изюмом, нужно быть начеку — изюм и виноград опасны для кошек и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Вареный картофель без приправ тоже безопасен, хотя животные обычно едят его неохотно. А вот картофель фри может навредить, как и другая жирная пища. К тому же кошки плохо пережевывают хрустящие лакомства, и это может вызвать проблемы.

7. Молочные продукты — с осторожностью

Молоко кошкам давать не рекомендуется, об этом мы уже писали тут. Если же ваш питомец очень любит молочные продукты, можно изредка побаловать его натуральным йогуртом без сахара или сыром. Эти продукты легче усваиваются и в умеренном количестве не вредят здоровью кошки.

8. Яйца — супер, но только не сырые

Яйца могут быть полезным дополнением к рациону кошки, но давать их следует только в вареном виде, поскольку сырые яйца могут содержать опасные бактерии, например, сальмонеллы, а также белок авидин, который мешает усвоению биотина — важного для кожи и шерсти витамина.

9. Фрукты и овощи любят даже хищники

Если у кошки нет проблем со здоровьем, в ее рацион будет полезно иногда включать овощи и фрукты. Тыква помогает нормализовать пищеварение, а морковь служит источником витаминов. Из фруктов можно предложить арбуз, если удалить все косточки, яблоки без косточек, чернику, клубнику, манго.

10. Жирное, переработанное и копченое мясо — мимо миски