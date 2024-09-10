12 актрис, одинаково мастерски играющих и нежных героинь, и опасных злодеек

Есть актрисы, которые способны перевоплощаться так, что каждый раз хочется протереть глаза. Сегодня они — нежные романтические героини, а завтра — хладнокровные злодейки, от которых мурашки по коже. Их талант с каждым новым образом открывается с неожиданной стороны.

Кристина Асмус

«Интерны» (2010 — 2016), «Райцентр» (2023), «Финал» (2025)

Роль скромной, наивной и честной Вари Черноус из сериала «Интерны» принесла актрисе широкую известность. Асмус не стала заложницей своего персонажа, и вскоре в ее багаже появились другие работы, доказывающие, что актрисе по плечу разные амплуа. В сериале «Райцентр» Асмус играет Милку — нагловатую, вульгарную, готовую ради своей цели переступить через любого. А в снятой по реальным событиям спортивной драме «Финал» мы увидим совсем другую героиню — жену тренера, которая помогает мужу привести сборную к победе. Вот уж не ожидали увидеть Кристину в такой роли, хотя в ее фильмографии и есть образ гимнастки Светланы Хоркиной в автобиографическом фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».

Екатерина Вилкова

«О чем еще говорят мужчины» (2011), «Сказки Гофмана» (2011), «Кошка» (2023)

Екатерина Вилкова по праву считается одной из самых востребованных актрис своего поколения. Даже если она играет роль второго плана, то все равно получается цельный образ, запоминающийся зрителю. Среди актерских работ Вилковой — и яркая «чувиха» Бетси из мюзикла «Стиляги», и скандальная стерва, жена «серьезного человека» Анжела из комедии «О чем еще говорят мужчины», и собранная бизнес-леди София Яновна, управляющая сериальным отелем «Элеон». Актриса не раз играла злодеек. Вилкова говорит: «Актеру отрицательного персонажа играть всегда интереснее». Ей удалось создать запоминающиеся образы и интриганки Миледи, и сказочной злой волшебницы Варвары, и холодной и циничной Яны Ланчинской из сериала «Кошка», которую мы без преувеличения готовы назвать злом во плоти. Но при этом лирические героини Вилковой не менее многогранны. Такие, как, например, например, нескладная, неуверенная в себе скромная дурнушка Надежда из драматической комедии «Сказки Гофмана». Про эту роль Вилкова рассказывает: «Я даже с опаской шла на ... пробы, потому что думала: «Ну, наверное, они что-то перепутали, потому что мне обычно ничего подобного не предлагают». И зря не предлагают, доказала актриса, сыграв убедительно и тонко.

Виктория Исакова

«Охота на пиранью» (2006), «Зеркала» (2013), «Дети перемен» (2024)

Широкую известность актриса получила благодаря роли жестокой злодейки Синильги из фильма «Охота на пиранью». Фильмография актрисы с тех пор пополнилась самыми разными образами, ради которых актриса не раз меняла имидж. Она доказала, что ей по плечу сыграть и девушку с изломанной судьбой, такую как Зебра из социальной драмы «Точка», и гениальную поэтессу. Исакова настолько хорошо вжилась в роль молодой Марины Цветаевой, что оператор картины как-то сказал ей: «Теперь, Вика, все будут, думая о Цветаевой, видеть тебя». Одни из последних ролей актрисы — деспотичная, умная, хитрая, сотканная из противоречий Матушка из сериала «Чистые». А вскоре мы увидим Викторию в роли водителя троллейбуса Флоры Хасимовны, которая жилы рвет ради своих сыновей.

Юлия Пересильд

«Черновик» (2018), «Зулейха открывает глаза» (2019), «Финист. Первый богатырь» (2025)

Юлия навсегда вписала свое имя в историю, став первой актрисой, которая полетела в космос. Однако роль Жени Беляевой в картине «Вызов», — по сути, всего лишь еще один яркий образ в копилке звезды. До этого она убедительно сыграла Людмилу Гурченко в одноименном сериале, посвященном жизненному пути великой актрисы, не менее достоверно вошла в роль жестокой идейной революционерки в сериале «Зулейха открывает глаза», Вскоре актриса появится на экранах в роли молодой Бабы-Яги в фильме-сказке «Финист. Первый богатырь», а также в сериале по мотивам полюбившейся нам трилогии «Последний богатырь» и повторит роль Розы Белой, эффектной хозяйки гостиницы из фильма «Черновик» уже для одноименного сериала.

Анна Чиповская

«Пассажиры. Последняя любовь на Земле» (2022), «Блокбастер» (2017), «Хоккейные папы» (2023)

Впервые Анна оказалась на съемочной площадке в 16 лет. И сразу сыграла главную роль — юной супершпионки в сериале «Операция „Цвет нации“». Но настоящей звездой актриса стала после съемок в сериале «Оттепель». Ее героиня Марьяна — студентка МГУ, которая ради того, чтобы стать актрисой, готова пойти на многое. Чиповская признавалась, что порой ненавидела свою героиню за те поступки, на которые она решилась, но при этом симпатизировала ей же за то, что девушка ищет себя и свое счастье. Роли роковых женщин идут актрисе. Так, фанаты пришли в восторг, когда увидели ее в фильме «Пассажиры. Последняя любовь на Земле». Но не менее хороша она и в комедийном кино — например, в роли отчаянной, но не очень сообразительной Наташи из сериала «Блокбастер». А в фильме «Хоккейные папы» ей досталась роль женщины, которая разрывается между карьерой в столице и семейным благополучием.

Настасья Самбурская

"Универ: 10 лет спустя (2021), Казачок (2024), "За слова отвечаю (2024)

Судьбоносной для Самбурской стала роль самоуверенной, стервозной, острой на язык Кристины из сериала «Универ». Звезда не стала заложницей одной роли и с годами доказала, что она разноплановая актриса. На ее счету и сказочная Жаба Жабовна, и богатенькая сплетница-клептоманка из сериала «Престиж». А скоро мы увидим актрису в роли роковой красавицы Марины Мнишек во 2 сезоне исторического комедийного сериала «Казачок», циничной заключенной из драмеди «За слова отвечаю» и наследницы весьма интересного бизнеса в криминальной комедии «Либидо». При этом актриса еще умудряется строить певческую карьеру и пошла учиться на психолога.

Алена Михайлова

Люби их всех (2019), Секреты семейной жизни (2021), «Амура» (2024)

Михайлова — восходящая звезда кинематографа, в ее пока небольшой фильмографии уже сейчас практически нет проходных персонажей. Свою многоплановость актриса ярко доказала в фильме «Люби их всех», ее героиня — предприимчивая аферистка, которая для разных мужчин создает разные образы. В сериале «Калимба» у героини и вовсе раздвоение личности. А в приключенческом боевике «Амура» Михайлова играет сразу двух персонажей: сестер Надю и Аню, одна из которых — смелая и бойкая, боец ММА, а вторая — робкая и нежная. Хороша актриса и в черной романтической комедии «Секреты семейной жизни», где мы поневоле сочувствуем влипшей в историю ревнивой легкомысленной Полине. Поклонники актрисы с нетерпением ждут выхода современной интерпретации «Преступления и наказания», в которой Михайлова сыграет Соню Мармеладову.

Оксана Акиньшина

«Стиляги» (2008), «Контейнер» (2021-2023), «За слова отвечаю» (2024)

В 13 лет Оксана Акиньшина без какой-либо актерской подготовки сыграла в культовом боевике «Сестры» и получила свою первую кинопремию. С того времени в фильмографии актрисы набралось множество разноплановых ролей, она снималась и в шведской мелодраме, и в голливудском боевике, блистала в роли яркой Пользы в мюзикле «Стиляги» и вживалась в роль в автобиографической ленте «Высоцкий. Спасибо, что живой», воплотив на экране подругу барда. Не так давно она приковала к экрану внимание зрителей, снявшись в драматическом сериале «Контейнер», который поднимает сложную этическую проблему суррогатного материнства. А в ноябре зрители увидят ее в роли загремевшей в тюрьму инфоцыганки в драмеди «За слова отвечаю».

Юлия Снигирь

Кровавая барыня (2017), «Мастер и Маргарита» (2023), «Я знаю, кто тебя убил» (2024)

Когда-то Федор Бондарчук, который пригласил Юлию на роль Рады Гаал в фильме «Обитаемый остров», предрек актрисе, что скоро она станет звездой. И не ошибся. Актриса берется за разноплановые роли, некоторые из них даются ей нелегко. Например, образ «кровавой барыни», жестокой помещицы, изуверши Дарьи Салтыковой. Актриса рассказывала, что после этих съемок долго не могла прийти в себя и отказалась от участия в 11 проектах. Согласившись сыграть Маргариту, музу Мастера, в новой экранизации культового романа, актриса была уверена, что ее работу будут ругать. И ошиблась. Критики и публика высоко оценили талант Снигирь и то, какой сильной и дерзкой получилась ее героиня. Совсем недавно зрители увидели новую работу актрисы: она сыграла сестру главного героя, оторву Еву, в пронзительной психологической драме «Я знаю, кто тебя убил».

Любовь Аксенова

«Майор Гром: Игра» (2024), «Почка» (2021-...), «Убойный отпуск» (2024)

Популярность пришла к актрисе после роли страстной и яркой Кати из сериала «Мажор». Затем в фильмографии актрисы появилась и стервозная жена из фильма «Гуляй, Вася», и хваткая любовница из комедийного сериала «Триада», яркая отважная блогерша Юля Пчелкина из серии супергеройских боевиков про майора Грома, обаятельная циничная Наташа из сериала «Почка». Все героини Аксеновой не похожи друг на друга, но, наблюдая за игрой актрисы, веришь каждой. Даже появляясь в роли второго плана, такой как беременная Настя, дочь героев из комедийного сериала «Убойный отпуск», Любовь привлекает к себе внимание.

Анна Снаткина

«Новая жизнь Маши Соленовой» (2020), Обоюдное согласие (2022 -...), «Два холма» (2022 — ...)

В начале карьеры Анна много играла милых романтических героинь в «мыльных операх». Она снималась в таких сериалах, как «Обреченная стать звездой», «Я не вернусь», «Татьянин день». Актриса и сейчас может сняться в образе обаятельной простушки, такой как главная героиня сериала «Новая жизнь Маши Соленовой», но теперь это всего лишь одна из множества красок в ее актерской палитре. Многие запомнили ее Катерину из «Обоюдного согласия». Об этой роли сама актриса говорит: «Мне важно было показать трансформацию Кати — как у нее внутри образуется пустота, в которую она постепенно проваливается». Благодаря игре актрисы, зрителям были понятны внутренние терзания героини, и образ не получился плоским и однозначным. Такая же непростая личность — Елена Зоевна из сериала «Два холма» — волевая, целеустремленная, железная леди, у которой есть свои слабые стороны.

Елена Подкаминская

«Жена олигарха» (2021-...), «Сергий против нечисти» (2022 — ...), «Красный шелк» (2025)