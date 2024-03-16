12 беременных звезд, которые решили выставить свое положение на обозрение всему миру
Кто-то считает, что счастье любит тишину и во время беременности негоже демонстрировать свое положение. А кто-то, наоборот, делится своим счастье с миром. Мы решили рассмотреть наряды, которые знаменитости выгуливали во время своего интересного положения.
Ханна
Во время своей второй беременности певица щеголяла в нарядах, которые только подчеркивали ее положение. Высокие разрезы, полупрозрачный материал — не все рискнули бы такое надеть, даже не будучи беременными, но Ханна выглядит в таком платье роскошно.
Екатерина Иванчикова (IOWA)
Прежде чем стать родителями в 2023 году, певица и ее супруг были женаты 11 лет. Как сказала сама Екатерина, просто теперь пришло время не копить, а делиться.
Александра Бортич
Во время беременности актриса выбирала невероятно нежные образы, чтобы подчеркнуть особенность своего положения. И сейчас Александра тоже транслирует это тепло в соцсетях, куда выкладывает фото с сыном.
Анна Снаткина
Во время беременности актриса выглядела по-королевски. От ее сияющего платья просто невозможно отвести глаз.
Лиза Моряк
Беременная актриса тоже выходила в свет в роскошных обтягивающих нарядах. А недавно родившейся дочери она от всего сердца желает не идти актерской стезей.
Кети Топурия
Певица обожала свое интересное положение и даже замуж выходила в платье, которое максимально подчеркивало ее животик. И это действительно выглядит волшебно.
Лиза Арзамасова
Кажется, еще вчера актриса была школьницей Галиной Сергеевной в «Папиных дочках», а уже сама стала мамой. И образы во время беременности Лиза выбирала максимально романтичные и воздушные.
Алеся Кафельникова
Во время беременности модель решила выбирать яркие и притягивающие взгляд наряды. Желтые перья и рюши с головы до ног? Почему бы и да!
Елена Перминова
Беременная модель решила повторить образ Вивиан из «Красотки». И у нее получилось на «ура».
Алина Ланина
Во время второй беременности актриса решила выбирать очень нежные образы и выглядела в них как точеная статуэтка.
Мария Ильюхина
Маша из «Ворониных» вдруг повзрослела и сама стала мамой в 2023 году. Образы для своей беременности она тоже предпочитала легкие и воздушные.
Анастасия Костенко
Что уж говорить, Анастасия выглядит роскошно в своей четвертой беременности. А после рождения малыша фанаты стали усиленно желать ей стать мамой и в пятый раз.
А вот еще несколько беременных звезд, которые решили наряжаться пуще прежнего:
- 17 беременных звезд, которые не стали следовать правилу «счастье любит тишину» и демонстративно показали округлившийся живот
- 15+ беременных звезд, которые не стали одеваться в бесформенные балахоны и выглядели краше, чем когда-либо
- 16 беременных звезд, которые не постеснялись примерить наряды от-кутюр и выглядели в них даже круче моделей
Комментарии
не все выставляют его на показ - есть наряды, которые не "выпячивают" беременность
у меня один вопрос: кто такая Ханна?