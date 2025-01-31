Если всю мебель отдавали бесплатно, то молодые решили, что вы ло_хи и можно ещё что-то прихватить даром. Вот и поинтересовались, а вдруг прокатит.
12 человек, которые просто хотели помочь, а вышло как-то не очень
Все мы знаем, что совершать хорошие поступки по отношению к другим людям - это правильно и очень почетно. Только вот бывают ситуации, когда желание кому-то помочь может обернуться совсем не тем результатом, на который мы рассчитываем. Герои нашей подборки ощутили это на собственном примере.
- Месяц назад рассталась с молодым человеком, в присутствии брата, 5 лет отроду. Видимо, сгоряча выразилась, мол, неужели я не могла нормального мужика найти вместо этого. И что вы думаете? Утром меня будит братишка и бегом тащит к двери. Я подхожу, а там молодой парень стоит, улыбается. Как оказалось, ребенок захотел помочь мне найти "нормального мужика". Проснулся, когда никого не было дома, а я спала, открыл дверь, пошел на улицу искать мне мужика. Этот парень, увидев одинокого ребенка на улице, подошел спросить не потерялся ли он. Узнав все, молодой человек сказал, что он нормальный мужик и брат повел его к нам домой. По дороге купил мне ромашки, брату шоколадку, а после - пригласил на кофе, чтобы мелкий больше никого не искал. Дома мы теперь сменили замки на те, которые брат не откроет, ну а я завтра вечером иду в кафе с тем парнем. © Палата №6 / VK
- Мы с мужем захотели обновить интерьер и решили полностью заменить всю мебель. Разместили объявление о том, что отдаем б/у мебель бесплатно. К нам пришла молодая пара, они были очень рады и забрали почти все. Когда уже уходили, то обратили внимание на шторы, которые мы не отдавали, и девушка заявила: "А вот эти шторы мы тоже хотели бы забрать, упакуете нам?". Это такое проявление людской жадности или я просто не понимаю чего-то? © Не все поймут / VK
- Этой зимой учил младшего брата кататься на коньках, потому что он хотел позвать на каток какую-то свою подружку. Она занималась танцами, в том числе и на льду, а ему хотелось и попасть в ее интересы, и не ударить в грязь лицом. Я и сам не то, чтобы профессионал, но не мог не помочь младшему брату. Ходили с ним на каток каждый день неделю подряд, я старался, он старался, под конец он уже более, чем уверенно держался на льду, даже мог какие-то трюки делать и не падать. В общем, довольный собой, он пригласил ее на свидание, а она ответила, что не хочет с ним никуда идти. © Палата №6 / VK
- Познакомилась с будущим мужем так, что это до сих пор звучит как сценарий для мелодрамы. Я шла с работы, как вдруг услышала жалобное мяуканье. Поднимаю глаза — на дереве сидит крохотный котенок, дрожит от страха. Сама полезть не решилась, но мимо проходил парень. Я в шутку сказала: "Может, спасете его?". И он, не раздумывая, начал карабкаться на дерево. Все шло хорошо, но на последней ветке он оступился и свалился на землю с этим котенком в руках, крепко его прижимая, чтобы тот не пострадал. В итоге у него перелом бедра и пары ребер. Конечно, я помогла ему добраться до больницы, а потом каждый день навещала. Мы сдружились, много смеялись над этой ситуацией, а через год он сделал мне предложение, пошутив, что если я скажу "нет", он опять полезет на дерево за каким-нибудь котом. Теперь у нас семья, и тот самый котенок до сих пор живет с нами, как символ нашего нелепого и такого трогательного начала отношений. © Палата №6 / VK
- Подхожу к офису и вижу картину: две женщины пытаются запихнуть стол в фургон, но паршивец никак не влезает. Я подхожу и говорю, мол, тут ножки надо снять, я сейчас инструменты принесу и помогу. Сбегал в офис за отвертками, начал откручивать ножки стола, как тут одна из дамочек заявляет. "Да вы не суетитесь, мы сами все открутим. Вы нам только инструмент оставьте, мы вам потом занесем". Ну ладно, думаю, объяснил как найти мой офис и пошел работать. Больше ни этих барышень, ни своих инструментов я никогда не видел. © tinkrman / Reddit
- Я - молодой сотрудник и на мне на работе ездят, как только можно. Всегда это понимала, но нужен был заработок. Было совещание по скайпу, сижу на кухне, разговариваю, и в какой-то момент на кухню заходит бабушка и слышит, как меня отчитывают. Бабуля не выдержала и вступила в разговор, ругаясь на начальника, мол, не стыдно ему девочку загружать за такие копейки. Как она его только ни называла, а мужик все молчал и молчал. По завершению, минут через 20, мне позвонил, извинился, забрал треть задач и сказал, что премию выпишет. На вопрос почему, ответил, что вспомнил свою бабушку и то, как она защищала его от хулиганов в его молодости. Сказал, что нужно помогать бабулям защищать мелких от всяких безобразников. © Палата № 6 / VK
История про бабушку хорошая, если бы это было правдой. Не встречала такого в жизни, чтобы начальник послушал чью-то бабушку и вдруг изменился и извинился перед девчонкой, да ещё и премию дал. Свиииииист!
- Мы с мужем решили покрасить передние перила в нашем старом доме. Купили банку черной краски и принялись за работу. Перила у нас обычные, управились быстро, но осталось много лишней краски. Стало жалко, что она пропадет и мы пошли к нашей пожилой соседке и спросили не надо ли ей тоже покрасить перила? Она с радостью согласилась и мы давай махать кисточками. Вот только на наши перила у нас ушел всего час, а ее красивые кованные перила с кучей мелких деталей, мы красили до самой ночи и под конец просто выбились из сил. © DisneyBounder / Reddit
- В маршрутке дедуля освободил место, но я не стала садиться, поскольку постеснялась. Сказала, что выхожу на следующей. Дедушка настаивал, но я решила, что лучше выйти на ближайшей остановке, чтобы не привлекать лишнего внимания. На самом деле я хотела сесть, но тупо не решилась. В итоге я простояла полтора часа на остановке, никак не могла дождаться автобуса и опоздала на собеседование, которое могло решить все мои проблемы. © Не все поймут / VK
- Вчера пошла в магазин за продуктами, хожу выбираю. И тут ко мне подходит дедушка с корзинкой и говорит: "Дочка, помоги выбрать яйца, а то глаза уже не те". Ну, думаю, благое дело, помогаю. Он дальше: "А теперь, если не сложно, выбери хлеб. Но чтобы не вчерашний!". Ок, выбрала. Дед благодарит, улыбается, и дальше: "А мясо посвежее выбери пожалуйста, курочку". Тоже выбрала, без проблем. И дальше дед говорит: "Ой, милое дитя, спасибо тебе, что покупаешь мне продукты, а то моей пенсии ни на что не хватает". Я такая Что? В смысле? Как? Но как-то неловко стало отказывать и я купила. Пока в очереди стояли минут 10, я раз 100 прокрутила ситуацию, может не так поняла, но нет, не было и намека что я ему согласилась их купить изначально. А дед стоял вообще такой не при делах типа, улыбался молча. © Палата № 6 / VK
О! Как раз такое было сегодня вечером. Стоим на́ кассе - я и женщина передо мной. Подлетает мужик лет 50, отталкивает эту женщину. Ему надо купить срочно полтарашку пива. И спрашивает эту женщину, на́ полном серьёзе - может вы за меня заплатите? Она отказалась, он начал гундеть - вот никто ни что делать не хочет, столько много всех кругом 😁
- На лето муж отправил нас на дачу. Сам работает. Звонит рассказывает: идет он домой с работы, видит, бабушка упала. К ней подбегает мой муж и девушка лет 20. Помогли подняться, до квартиры довели. Бабка поблагодарила и лукаво: «Ну вы бы познакомились, что ли? Хорошие оба такие». Муж: «Я женат, и ребенок есть». Бабка ему, мол, а где ж они? Супруг объяснил, что на лето на природу вывез. Так тут бабка и выдает: «Ну так срочно телефончик у этой бери! Жена далеко, а эта под боком!» © Подслушано / VK
- У нас в доме есть одна соседка — просто катастрофа. Постоянно что-то просит. То молоток, то соль, то ее машина не заводится и надо помочь толкнуть. Начинается как всегда с мелочей, а потом доходит до того, что ты постоянно ее личный сервис. Недавно вообще попросила, чтобы я ей помог с ремонтом на кухне. Говорю ей, что сам занят, работы полно, а она начинает ныть, мол, ей никто больше не поможет. В итоге я как дурак снова оказался у нее на кухне с дрелью в руках, а она сидит и чаек пьет! © Палата № 6 / VK
- Один из моих друзей решил сыграть свадьбу, но не хотел устраивать пышное торжество. Мы с товарищами посовещались и решили помочь с организацией скромного праздника. Оплатили аренду банкетного зала, еду, напитки и пригласили только самых близких людей наших молодоженов. После регистрации в ЗАГСе мы торжественно провели всю компанию в зал, наш друг был в восторге от сюрприза, но вот его жена недовольно нахмурилась и небрежно спросила: «А получше ресторана не нашли?». © Не все поймут / VK
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Комментарии
Парню из последней истории с банкетом после свадьбы надо наа развод сразу было подать. Ибо девушка уже свое нутро не постеснялась показать при всех
Все истории, как под гребёнку, про каких-то бесхребетных терпило-интеллигентов. Людям надо помогать, безусловно, но не давать садиться нa голову и погонять человеком, как ослом.