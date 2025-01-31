12 человек, которые просто хотели помочь, а вышло как-то не очень

О! Как раз такое было сегодня вечером. Стоим на́ кассе - я и женщина передо мной. Подлетает мужик лет 50, отталкивает эту женщину. Ему надо купить срочно полтарашку пива. И спрашивает эту женщину, на́ полном серьёзе - может вы за меня заплатите? Она отказалась, он начал гундеть - вот никто ни что делать не хочет, столько много всех кругом 😁