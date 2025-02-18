А что же первые полгода было хорошо, если парнишка как сидел у нее н&а шее, так и продолжал?
12 человек, которые решили, что им нужны перемены и смело шагнули к ним навстречу
Не все перемены хороши, ведь некоторые из них случаются не по нашей воле. Но когда мы сами решаем, что наша жизнь станет лучше, если мы отважимся на что-то кардинальное, и не сдаваясь идем к цели, то успех непременно оказывается на нашей стороне. Именно это доказали герои нашей подборки и им действительно есть чем гордиться.
- У меня на работе есть коллега, раньше она была невзрачная. Но недавно она поменялась: стала следить за собой, у нее ухоженные волосы, макияж. Я ее спросила, в чем причина изменений. Она рассказала мне, что ее муж как-то раз заявил ей, что на его работе нет красивых женщин: все ходят в брюках, без каблуков, в мешковатой одежде. На что она спросила у него: «А если бы женщина была ухоженная, простили бы ей мужчины-начальники ошибки в работе?», — он сказал: «Конечно, да!» Она попробовала, и ее даже повысили! © Подслушано / VK
- Раньше хорошо зарабатывала, ни в чем не отказывала своей семье. И муж хорошо зарабатывал. Но мы ничего не отложили за это время, даже на море ни разу не съездили. А потом я работу любимую потеряла. Полгода были слезы каждый день, очень жесткая нехватка денег, ведь на других работах зарплата выходила в 4 раза меньше. Сейчас нашла новую работу, все нравится, но зарплата такая же маленькая. И вот что удивляет: при росте цен и моем низком доходе, решили с мужем, что нужно на море ехать! После этого нам как-то легко удалось скопить кругленькую сумму за короткий срок. До сих пор не пойму, как так получилось. © Подслушано / VK
- Девушка, с которой я встречался, была жутко ревнивой и требовала, чтобы я отказался от многих важных для меня вещей. Она не разделяла мои интересы и наши отношения были ужасными. А потом я встретил свою будущую жену. Эта женщина заполнила ту пустоту, которую я пытался одолеть с помощью хобби и развлечений в течение многих лет. Теперь у меня есть товарищ по играм, друг, компаньон и тот, кто помогает мне принимать правильные решения. Я действительно стал лучше, потому что хочу быть достойным своей жены и любви, которую она мне дает. © zCYNICALifornia / Reddit
- Мне 30 лет, красивая, с хорошей работой. Но есть одно «но» — c подросткового возраста страдаю депрессией. С годами становилось хуже. Порой я не могла встать с кровати и выйти на улицу, а поход на работу был пыткой. Муж не выдержал и ушел к другой. Я не знала, как жить дальше, пока случайно не наткнулась на объявление, где было сказано, что на окраине города, под старой машиной, живет беспризорный щенок, которому очень нужен дом. На приложенном фото виднелась милая грустная морда, которая смотрела прямо в душу. Недолго думая, я поехала и забрала щенка. Первые 2 месяца совместной жизни с малышом были кошмарными, я не могла привыкнуть, что с ним нужно часто гулять, уделять уйму внимания, воспитывать. За это время, мой образ жизни подвергся полной перестройке на новый лад. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что мне лучше. Я похудела на 7 кг, снова стала следить за собой, записалась в зал, настроение стало лучше, тревожность понемногу сошла на нет. Я стала больше улыбаться, тут же появились поклонники, свидания. Вот так неожиданно, моя жизнь изменилась из-за одного невзрачного объявления. © Подслушано / VK
- Это была наша первая съемная квартира с бывшим молодым человеком. Первые полгода у нас все было хорошо, но работала я одна, пока он был в поисках. Дошло все до того, что я приходила после смены и мыла за ним посуду, которая набралась за весь день. Позже завелись тараканы, травила как могла, вылизывала все углы. В какой-то момент я дико устала от всей этой чуши. Оставила все и уехала, пусть сам приводит квартиру в изначальное состояние. Он потом еще спрашивал, почему я его бросила. © Подслушано / VK
- Я внес крохотное изменение в свою привычную жизнь, а результат оказался обалденным. Я просто отказался от газировки и соков, полностью заменив их на обычную воду. Теперь мой день начинается со стакана воды и чашки чая. В течение дня я не пью ничего кроме воды и чувствую себя превосходно. А еще я наконец-то избавился от надоедливых прыщей, которые у меня были. © SodaCanSuperman / Reddit
- Для меня стало самой большой мотивацией выучить английский язык — это прочитать трилогию «Властелин колец» на оригинальном языке, поскольку нет точного перевода этой книги. Что ж, теперь я в идеале знаю английский язык и спасибо за это дядюшке Толкину, ведь если бы он не написал эту книгу, то вряд ли я когда-нибудь взялась за английский так серьезно. © Подслушано / VK
- Самая большая перемена в моей жизни произошла, когда я встретил девушку из Германии, которая приехала по программе обмена. Когда мы познакомились, я влюбился в нее без памяти. Это был первый раз за много лет, когда я мог сказать, что действительно полюбил кого-то. Она вернулась в Германию всего через несколько месяцев после нашей встречи, когда ее контракт закончился, а я просто сидел и думал, что мне делать...В общем, сейчас ваш покорный слуга живет на юге Германии и трудится над магистерской программой по инженерному делу, попутно отмечая день рождения своей подруги. Так я понял, что можно внести в свою жизнь любые изменения, которые захочется. Для этого нужен план, немного смелости и еще чуток удачи! © m3rcury6 / Reddit
- Меня никогда не замечали, путали с другими людьми, забывали при первой же встрече. А потом я просто коротко подстриглась, и это как по волшебству изменило мою жизнь. Не знаю, что за магия, но теперь на меня обращают внимание, делают комплименты, зовут на свидание и запоминают в лицо. Это помогло мне стать более открытым и общительным человеком. © Подслушано / VK
Чтобы полностью понять "ВК", неплохо было бы ещё изучить староанглийский и местный культурный контекст. Не улавливая этих вещей, легко вместо эпоса увидеть довольно прямолинейную сказочку с мечами и конями.
- Совсем недавно разорвал отношения с токсичной девушкой. Она меня напрягала большую часть года и пыталась настроить против меня кучу моих друзей. Из-за этого у меня начались постоянные кошмары. Я в то время был без работы, без гроша в кармане и очень одинок. Тяжело было отпускать того, кто тебе дорог, но как только мы перестали общаться, то кошмары сразу прекратились и моя жизнь изменилась к лучшему. © AlsoOneLastThing / Reddit
- Долгое время я работала оператором в IT-компании. По специальности я программист, однако у меня не было опыта, поэтому меня приняли на работу оператором. Параллельно с работой я продолжала учиться у своих коллег. Подсматривала за их работой и экспериментировала над программами дома. Через полгода я пошла к директору и сказала, что хочу быть программистом, он не очень поверил в меня и все же дал шанс показать свои умения. Я успешно выполнила задание и меня приняли на новую должность. Коллеги меня не очень воспринимают, ведь я молодая девушка, а программисты там только мужчины, но думаю, что со временем и они увидят на что я способна. © Карамель / VK
- Мы с парнем взяли в ипотеку квартиру, о которой я так давно мечтала. Однако при переезде из-под ванны выпали красные трусики, которые не подходили мне ни по размеру, ни по фасону. Это стало началом периода эмоциональных взлетов и падений, попыток извинений с его стороны и моих внутренних терзаний. В итоге, уже в новой квартире в ящике для постельного белья обнаружилась чужая резинка для волос, а спустя время и лифчик на три размера больше моего. На самом деле, единственным сожалением было то, что пришлось покинуть квартиру моей мечты. Но ничего страшного, ведь ипотека была оформлена на него, и спустя три года я смогла накопить на свою собственную квартиру, которая была ничем не хуже предыдущей. © Карамель / VK
Если вас вдохновили эти истории, то предлагаем взглянуть и на наши фотоподборки о людях, которые решили изменить свою жизнь к лучшему:
Комментарии
Что меня всегда удивляет в историях, где жена/девушка находит под ванной чужие трусики или лифчик: выходит, любовница ушла домой без трусов и даже не заметила?
Под ванной нашла красные трусики - так будет грамотнее. Это те, которые советуют повесить na люстру? Гнать надо было такого "гурмана" этими самыми трусиками.
Поняли, токсичные девушки? Не вздумайте пилить безработных бездельников, у них от этого кошмары 😂😂😂