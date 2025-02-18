12 человек, которые решили, что им нужны перемены и смело шагнули к ним навстречу

Не все перемены хороши, ведь некоторые из них случаются не по нашей воле. Но когда мы сами решаем, что наша жизнь станет лучше, если мы отважимся на что-то кардинальное, и не сдаваясь идем к цели, то успех непременно оказывается на нашей стороне. Именно это доказали герои нашей подборки и им действительно есть чем гордиться.