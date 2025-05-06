12 детей, для которых «развлечь родителей» — жизненная миссия

"Некоторые из вопросов, которые я хорошо запомнила: «Бумага в линейку весит больше, чем обычная?», «Все цвета одинаково воспринимаются людьми?», «В мире больше слов про любовь или про ненависть?», «Почему некоторые люди не могут быть себе хорошим другом?» " - а где мне теперь брать ответы нa эти вопросы???)))