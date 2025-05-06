12 детей, для которых «развлечь родителей» — жизненная миссия
Дети — постоянный источник креатива. Неожиданные вопросы, яркие идеи и нестандартные решения — все это заставляет нас видеть мир по-новому. Их умение удивлять и находить оригинальные подходы к повседневным вещам превращает каждое взаимодействие в маленькое приключение.
- Пришла за братом на площадку, думала, сейчас быстро соберемся и домой. Он подбегает, весь на эмоциях, говорит: «Не забирай меня, у нас тут важное дело!» И тут подлетает еще один пацан и торжественно объявляет: «Царь Леонид, к вам пришла Елена, сказала, что вы ей нравитесь. И еще гонец принес пирожки». Брат делает серьезное лицо, смотрит вдаль и важно говорит: «Уже возвращаюсь на престол». И гордо уходит. Я стою, пытаюсь осознать, что это вообще было. Но в подсознании гордость почему-то за брата переполняла. © Не все поймут / VK
- Прихожу как-то забирать дочку из садика, а она выходит ко мне, как после катастрофы: платье измазано чем-то съедобным, все заколки потеряны, руки и лицо в пластилине. Говорю ей: «Если завтра будешь так же выглядеть, я вместо тебя заберу кого-нибудь другого!» Она понимающе кивает и отвечает: «Мам, я согласна, но ты главное не бери Катю. Она еще сильнее испачкалась!» © Мамдаринка / VK
- Прихожу домой, смотрю на телевизор — вмятина, экран треснул. А рядом стоит перепуганный шестилетний сын: «Мама, не переживай, я его разбил, но сразу же починил!». Спрашиваю, «Это как?», а он уверенно выдает: «Ну как папа! Он всегда клеит изоленту, и все потом работает!» Стою, пытаюсь не смеяться, но уже чувствую, как начинает дергаться глаз. © Мамдаринка / VK
- Моему сыну было около 7 лет. Мы проходили мимо какого-то дома и заметил табличку на двери с надписью «Для счастливых людей двери всегда открыты». Я сказала: "Хм, мило«,- хотя на самом деле подумала, что это какая-то ерунда. А он ответил: «Это не мило, это значит, что грустных людей они не пускают». © GoldenGolgis / Reddit
- Когда я работала учителем начальной школы, мне приходилось вести предмет под названием «Философия для детей». Суть его заключалась в том, чтобы научить детей задавать вопросы, слушать чужое мнение и смотреть на вещи под разными углами. Это было очень интересно — особенно, когда такие занятия проходили с 4—5-летними детьми в подготовительном классе. Некоторые из вопросов, которые я хорошо запомнила: «Бумага в линейку весит больше, чем обычная?», «Все цвета одинаково воспринимаются людьми?», «В мире больше слов про любовь или про ненависть?», «Почему некоторые люди не могут быть себе хорошим другом?» © ellemeno_ / Reddit
- Несколько лет назад у нас был тур по Китаю, и вся группа ехала на скоростном поезде. Было лето, жара, все в шортах. Примерно на середине пятичасовой поездки маленькая китайская девочка, около трех лет, начала ходить по проходу и трогать всех за ноги. К этому моменту внимание всего вагона было приковано к ней. У всех китайцев ноги были гладкие. Но когда она дошла до одного парня из нашей группы — типичный житель Средиземноморья с густыми черными волосами на ногах, — вдруг остановилась. Несколько раз ткнула в его ногу пальцем. А потом сказала что-то по-китайски, и половина вагона разразилась смехом. Один из местных перевел: «Она сказала: „Панда“». После этого рассмеялась уже и вторая половина. © taxdude1966 / Reddit
"Некоторые из вопросов, которые я хорошо запомнила: «Бумага в линейку весит больше, чем обычная?», «Все цвета одинаково воспринимаются людьми?», «В мире больше слов про любовь или про ненависть?», «Почему некоторые люди не могут быть себе хорошим другом?» " - а где мне теперь брать ответы нa эти вопросы???)))
- Сегодня утром, по пути в садик, сын вдруг замедлил шаг, посмотрел на меня с грустным лицом и сказал, что ему плохо. Я сразу напряглась, мало ли что, может, живот скрутило или голова заболела. Начала выяснять, что и где болит. Оказалось — все. Просто все тело хочет остаться дома. Голова, по его словам, мечтает о подушке, глаза — о мультиках, руки — о пульте, а попа с ножками вообще в шоке от того, что их тащат куда-то, вместо того чтобы развалиться на диване. Стояла, слушала его «симптомы», и еле сдерживалась, чтобы не засмеяться. Хитрец нашел способ пожаловаться на жизнь так, чтобы звучало серьезно, но в то же время мило. Конечно, пошли в сад, но по дороге он возмущенно топал, будто и правда все тело против. © Мамдаринка / VK
- В школе дети должны были нарисовать свою мечту. У дочки вышло так: планета Земля, мотоцикл и она на нем. Я 10 раз переспросила, точно ли это ее мечта. На что получила: «Мам, у меня еще одна мечта, но тебе она не понравится. Я хочу каждый день есть мороженое в постели и смотреть мультики. Так что лучше пусть эта будет!» © Мамдаринка/ VK
- Вчера в парке увидела мальчишку лет пяти. Стоит с синичкой в руках и очень серьезно говорит ей: «Ты должна лететь, но обещай вернуться. Я тебя жду». © Не все поймут / VK
- Забираю сегодня дочку из сада, только вышли из калитки — ребенок просится зайти в магазин и купить какую-нибудь сладость. Я объясняю, что не брала с собой кошелек, соответственно сладости отменяются. Спустя минут десять тишины, дочка выдает фразу, после которой я поняла, что растет будущий аналитик: «Мама, я тут подумала. Ты если перестанешь тратить на себя деньги, то сможешь больше моих желаний выполнять». © Не все поймут / VK
- Стояла в цветочном магазине, впереди меня стоял маленький мальчишка лет восьми. Попросил у продавца маленький букетик. Дал денег продавцу и, как оказалось, у него не хватало пары сотен рублей. Парнишка минутку подумал и сказал: «Давайте я вам полы помою, а вы мне букет продадите». Продавец улыбнулся, а мы всей очередью добавили молодому романтику на букетик © Палата № 6 / VK
- У меня есть младший брат, ему всего пять. Но характер у него такой, что иногда кажется, будто ему все сорок пять. Последние пару недель он начал вставать ни свет ни заря и бегать по квартире, требуя собрать его в садик как можно быстрее. Родители в шоке, раньше еле вытаскивали из кровати, а тут прям энтузиазм зашкаливает. Я думала, может, завтраки в садике стали вкуснее, или новую игрушку завезли. Вчера спросила у мамы, в чем прикол, и она еле сдерживала смех, рассказывая. Оказывается, наш маленький Ромео влюбился! В группу к нему ходит девочка, которую родители приводят раньше всех, у них смена на работе с утра пораньше начинается. Так вот, он специально встает, как будильник, чтобы тоже быть первым в садике и проводить с ней время. Улыбается, помогает ей снять куртку, даже отдает свои игрушки, хотя раньше ни с кем не делился. Смотрю на него и думаю: девочки, берегитесь лет через десять-пятнадцать, растет Казанова. © Не все поймут / VK
А здесь больше подборок историй про детей и их шалости:
Комментарии
А может, не Казанова, а просто заботливый муж, отец семейства вырастет ? Покоробило от мыслей мамаши. Она вообще кого растит?