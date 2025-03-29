16 историй, в которых детская логика ставит шах и мат взрослым

Истории
39 минут назад

Дети часто удивляют нас своими выводами и поступками. Их логика настолько проста и очевидна, что спорить бессмысленно. Иногда даже становится чуточку обидно, что мы, взрослые, сами уже не можем рассуждать так же последовательно и просто.

  • Моей дочери 6 лет. Ей поручили в школе продавать печенье для кружка. Я спросил, где она собирается торговать и предложил пройтись по нашим соседям. На это дочь логично ответила: «Нет, я собираюсь поставить свой стол возле банка в центре города. Там люди не смогут оправдываться тем, что у них нет денег». Что же, тогда она продала много печенья... © Joe McCracken / Quora
  • Пытаясь выяснить, пессимист или оптимист моя 4-летняя дочь, я налил полстакана воды и спросил: «Как ты думаешь, он наполовину полон или наполовину пуст?» Ее ответ был великолепен: «Это зависит от того, пьешь ты из него или наполняешь». © Andy Dent / Quora
  • Мой двухлетний ребенок (в силу своих возможностей, конечно) беспрерывно повторял фразу: «Спасибо, мамочка». В какой-то момент жена спросила его: «За что ты благодарен?» Сын пролепетал: «Я пока не знаю!» Это было мило. © Unknownn author / Reddit
  • Как-то мой пятилетний сын радостно сказал:
    — Сегодня мой самый счастливый день!
    — Да ладно, самый счастливый?
    — Да!
    — И что произошло?
    После минутного молчания малыш ответил:
    — Не думаю, что это твое дело. © Arbenyn / Reddit
  • Когда я отправляла сына поиграть на улице, иначе себе это представляла. © reviewstl / Imgur
  • Считается, что в 7 лет у ребенка происходит смена интереса от игры к учебе, можно сказать, начинается «период разума». Моя дочь, судя по всему, долго об этом думала, потому что в свой седьмой день рождения она проснулась и сказала: «Мне кажется, период разума все-таки начинается в 8 лет». © close_my_eyes / Reddit
  • Мой сын просто обожает мою маму. Как-то она приехала к нам погостить. Мы как раз отучали сына от подгузников. Перед сном сказали ему, что если вдруг ночью он описается, то может пойти спать к бабушке, а утром мы все уберем.
    На следующее день мама не могла перестать смеяться. Видимо, наш сын подумал, что пойти спать к самой крутой бабушке на свете — это награда за то, что он пописает в постель. Поэтому, как только мы ушли из его комнаты, он изо всех сил старался намочить простынь. А когда это произошло, гордо побежал к бабушке со словами: «Я пописал! У меня не получалось, но я смог! Теперь я могу остаться с тобой!» © donadora / Reddit
  • Когда я ходил в садик, у нас была традиция: мы всегда исполняли песенки для именинников. Репертуар был разнообразный, и вот в одной песне были примерно такие слова: «Как здорово, что ты родился, ведь если бы тебя не было, мы бы сильно скучали». Мне было около 4 лет, и я наотрез отказывался исполнять эту песню. Почему? Все логично: ведь если человек не родился, то его не существует, а как можно скучать по человеку, которого никогда не было? © Kauyon_Kais / Reddit
  • Мы часто с сыном изображаем сказочных героев. Как-то сидели на кухне, я готовила и мой малыш произнес: «Мама, ты — прекрасная принцесса, а я — смелый рыцарь!» Свекровь тут же игриво спросила: «А я кто?» Сын недолго подумал и ответил: «Ты — злой дракон!» © sonlovesbrolicky / Reddit
  • Мои свекры не особо балуют внучку своим вниманием. Как-то даже с днем рождения забыли поздравить хотя бы по телефону. Но недавно заезжала бабушка. Моя шестилетняя Саша не нашла ничего лучше, как задать прямой вопрос: " А что, дед Витя давно умер?" Пришлось мерить свекрови давление и утешать, что внучка просто очень скучает по дедушке.
  • Работала в начальной школе преподавателем на замену. В одном классе меня спросили: «Мисс, а когда вы были маленькой, все было черно-белым?» © Funke-munke / Reddit
  • Как-то я проводила время со своим маленьким кузеном. Рассказывала ему о змеях. И вот я упомянула, что есть змеи, которые гораздо больше него. Он, конечно, не поверил мне, и я нашла картинку в книге с огромной рептилией. Кузен посмотрел на меня, как на дурочку, и сказал: «Эта змея не больше меня! Она просто длиннее...». © TheKate_est / Reddit
  • Мой ребенок услышал во дворе, как кто-то рассказывал, что ловит бабочек сачком. После этого сын налил целую лужу яблочного сока на нашем балконе, открыл окно и стал ждать, когда на «сОчок» прилетят бабочки. Детская логика порой удивительна, особенно если не знать, как выглядит настоящий сачок. Линолеум на балконе оттирали всей семьей. © Мамдаринка /VK
  • Мой трехлетний племянник закрылся в туалете и не смог выйти: не доставал до крючка, который как-то умудрился закрыть изнутри. Позвал маму, и она предложила сыну встать на носочки и попробовать дотянуться до крючка. Когда дверь открылась, мама увидела картину: сынок снял свои носочки, положил на пол и встал на них. А главное — получилось! © Мамдаринка /VK
  • Когда у нас с мужем родилась дочка, я часто выходила с ней во двор. Малышке было лет пять, и мы почти каждый день шли на детскую площадку, где у дочки было много друзей. Я их катала на горках, раскачивала на качелях, крутила на карусели. Весело было: дочке есть с кем играть и общаться, а мне нравилось наблюдать за детьми, понимать их желания, логику, характер.
    Как-то слышу звонок в дверь. Открываю, а там детвора стоит: «А Вика выйдет гулять?» Отвечаю, что да, но чуть позже. Несколько секунд неловкого молчания и еще один вопрос: «А вы выйдете гулять?» © Мамдаринка /VK
  • Я отдавала в благотворительный фонд одежду, из которой выросла моя племянница. И вот однажды племяшка попросила меня этого не делать. Почему? Да просто когда одежда станет достаточно маленькой, можно будет наряжать в нее кукол! Малышка была совершенно уверена, что это не она растет, а одежда уменьшается. © peaches9057 / Reddit

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