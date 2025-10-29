12 идей маникюра на осень, которые заставят подруг спросить: «Где ты такой сделала?»

Дизайн «аура» стал восходящей звездой этого года и будут продолжать сиять ярко и осенью. Что делает этот нейл-арт таким популярным, так это бесконечные возможности комбинаций цветов.

Аура отличаются плавным переходом цветов, обычно двух, которые создают на ногтях ауроподобный градиентный шар.