12 идей маникюра на осень, которые заставят подруг спросить: «Где ты такой сделала?»
Сочетание серебристого хрома с земельными оттенками
Хромированный серебристый и оттенки землистого, мшистого зеленого создают ультра-крутое сочетание. Маникюр выделяется и выглядит дорого за счет стильного сочетания и цветовой абстракции. Такая деталь добавит осеннего шика в ваш образ.
Вихри и сияние
Ногти в стиле «кошачий глаз» остаются в моде, хотя осенью 2025 года и этот любимчик многих модниц предстанет в новом виде. Если обычное покрытие уже кажется простоватым, попросите мастера сделать вихревой узор, чтобы придать ему дополнительную изюминку.
Этот маникюр выглядит свежо и оригинально, он идеален для маленьких ногтей, легко скрывает любые неровности на их поверхности и оставляет впечатление люкса.
Жемчужный бантик
Если вы любите все красивое и розовое, попробуйте «повязать» маленький бантик на безымянный палец в качестве акцента. Это сделает маникюр более женственным и романтичным, при этом не утяжеляя его трехмерными скульптурами.
Сделать такой дизайн проще простого. А крошечная жемчужная страза в центр банта добавит изюминки.
Все оттенки какао
Приготовьтесь к тому, что всевозможные оттенки какао заполонят вашу палитру для маникюра. Здесь найдется шоколадка на любой вкус — от насыщенного темного до более светлого молочного, карамели и кремового — эти оттенки представляют множество аппетитных вариантов, которые станут основой как для монохрома, так и для дизайна в стиле омбре.
Розово-оранжевая аура
Дизайн «аура» стал восходящей звездой этого года и будут продолжать сиять ярко и осенью. Что делает этот нейл-арт таким популярным, так это бесконечные возможности комбинаций цветов.
Аура отличаются плавным переходом цветов, обычно двух, которые создают на ногтях ауроподобный градиентный шар.
Темно-бирюзовый маникюр на длинных ногтях
Насыщенный темно-бирюзовый выделяется, но не перегружает образ, что делает его лучшим выбором для шикарного и утонченного маникюра. Он отлично сочетается с металлическими оттенками, мягкими пастельными тонами и даже смелыми узорами.
Микро-френч
Микро-французский маникюр — это следующее поколение всем известного френча. Используйте ярко-зеленые цвета в качестве акцента. Этот дизайн особенно хорошо смотрится на коротких ногтях с квадратной формой.
Благодаря ультратонкой линии, микро-французский маникюр визуально «удлиняет» ногти. Дизайн выглядит стильным и при этом не слишком «взрослым» и торжественным.
Осенние цветочные мотивы
Вопреки мнению многих, цветочные дизайны ногтей далеко не всегда сложны в исполнении или требуют художественных навыков. Именно минималистичные узоры производят стильное впечатление. Их легко создавать и настраивать под свое настроение и целостный образ.
Особое признание получили цветочки в ретро-стиле. Благодаря своей неидеальной форме, их очень просто сделать самостоятельно дома, даже новичкам.
Два цвета
Самый простой способ сделать оригинальный маникюр без лишних усилий? Просто покройте ногти на левой руке одним цветом, а на правой — другим. Эта комбинация идеально подходит для осеннего сезона.
Потенциал для цветовых комбинаций тут практически неисчерпаем, и каждая будет волшебным образом оттенять ваш образ.
Нюд возвращается
Нюдовые ногти хорошо сочетаются с любой одеждой и создают ухоженный, непринужденный образ. Как и слегка тонированный бальзам для губ или масло, нюдовый лак отлично дополняет повседневный макияж в стиле «без макияжа». Несомненный бонус — такой дизайн растет не столь заметно, а значит и проходить с ним можно значительно дольше.
«Нюд» не означает «бежевый». Найдите оттенок, подходящий вашему тону кожи, и нанесите глянцевый топ. Так создается элегантный образ, который никогда не выходит из моды.
Смешанный дизайн
Нравится эклектичный нейл-арт, но не очень-то хочется пробовать усложнять себе жизнь сложным дизайном на каждом ногте? Купите пару пачек наклеек и комбинируйте по своему усмотрению.
Некоторые дизайны маникюра на основе смешанных принтов выглядят по-настоящему впечатляюще, хотя на самом деле их невероятно легко наносить, с чем справится даже начинающий любитель.
Шоколадный хром и «миндаль»
Конечно, хромированный финиш — это потрясающий способ оживить однотонный маникюр. Такое покрытие отлично сочетается с миндалевидной формой ногтей. В холодные дни шоколадные хромированные ногти дарят нам тонкое ощущение тепла и уюта, при этом и на праздничном корпоративе вы будете выглядеть шикарно.
Этот образ заменяет традиционные глянцевые и матовые покрытия сверкающим блеском. Неоспоримое преимущество этого дизайна — его можно легко повторить в домашних условиях.
Бонус: маникюр, с которым лучше повременить
Темно-красный или бордовый
С возрастом вены на руках становятся более заметными, и некоторые оттенки лака для ногтей только усиливают этот эффект. Бордовый или темно-красные цвета, особенно в сочетании с шиммером, создают контраст с кожей и визуально делают ее более бледной, что еще больше подчеркивает признаки старшего возраста. Вот так можно вдруг получить «бабушкины ногти».
Бордовый, как и ярко-красный, может сделать руки более грубыми на вид, особенно если у светлая кожа.
Оттенки желтого
С возрастом кожа становится более тонкой, а постоянное воздействие солнечных лучей и общий износ ускоряют появление небольших морщин и пигментных пятен. Именно эти особенности вашей кожи могут стать более заметными из-за желтого лака на ногтях.
Осенние оттенки оранжевого, коричневого и желтого выглядят ярко и оригинально, создавая эффект живости и тепла. Однако их контраст с вашей кожей может слегка приглушить ее естественное сияние, придав ей более блеклый и дешевый вид.
«Кошачий глаз»
«Кошачий глаз» обожают многие, несмотря на то, что его нанесение требует правильной техники. Благодаря своему магнитическому эффекту и долговечности, он приобрел мировое признание, из-за чего уже перестал был оригинальным. Хоть его эффект и завораживает, такой выбор может показаться избитым и скучноватым. В своем классическом варианте «кошачий глаз» вряд ли впечатлит подружек и коллег.
