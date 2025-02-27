12 историй, которые помогают взглянуть на своих бабушек другими глазами

95 лет дедуле.. любовь...активная жизнь...как будто время остановилось для него и в небесной канцелярии ангел, специально приставленный для этой печальной работы, забыл

опустить рубильник... всегда глубоко поражаюсь таким случаям. Первое- что б и дальше все там были здоровы, а второе - люди ( в основном мужчины), массово мрут ,не дожив и до 70...а тут такое. Генетика, образ жизни, медицина? Всё вместе?