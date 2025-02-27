про ревнивую бабку мерзость, это насколько надо себя не уважать, чтобы за мужем следить и даже не разглядев кидаться рубашку рвать
12 историй, которые помогают взглянуть на своих бабушек другими глазами
В детстве мы часто воспринимаем наших бабушек и дедушек как авторитетных членов семьи. Уже повзрослев, мы понимаем, что они не просто любящие родственники, а отдельные личности со своим опытом. Они тоже совершали ошибки, у них есть свои слабости, и, скорее всего, у них была бурная молодость.
- Моя бабушка была идеальной домохозяйкой: дома всегда было чисто, каждую неделю — выпечка и другие вкусные блюда. Но вот невесткам было тяжело — она гоняла их по дому, не понимая, что кто-то может чего-то не уметь. Сделанного ими ей всегда казалось недостаточно. Все детство мне казалось, что у бабушки вредный характер. А сейчас я понимаю, что она была строга к ним так же, как и к самой себе. Она никогда не давала себе отдыха: могла и в три часа ночи вскочить с кровати, чтобы накрыть стол для родственников. Она просто не умела отдыхать и думала, что это нормально, потому что с нее в свое время требовали того же.
- Обожала в детстве бывать у деда с бабушкой. Дед всегда обалденно готовил, учил меня играть в карты и мастерить. Но он рано ушел из жизни из-за болезни. Бабушка была необычайно красива, хорошо шила и часто ездила на южные курорты. И только после ее смерти, разбирая вещи, я узнала, что она никогда не была верна мужу. И как мне теперь с этим жить? © Подслушано / Ideer
- Бабушка в молодости была ревнивой. Решила она поймать деда с поличным — почему-то была уверена, что он ей изменяет с сотрудницей почты. Вечером затаилась в кустах у дома той дамы. И вот идет парочка, милуется. Бабушка выбегает — и как давай орать. Деда схватила за рубашку. И тут она понимает, что это не ее муж. Ну, от стыда и убежала. Но дед о ее похождениях все равно узнал, потому что работал в администрации и на следующий день буквально получил жалобу от той пары — с просьбой угомонить ревнивую супругу.
- Так вышло, что в детстве со мной часто сидела моя двоюродная бабушка. И когда я стала чуть постарше, она попросила меня найти в социальных сетях одного мужчину. Оказалось, что в 45 лет она встречалась с красавчиком-кубинцем, который был значительно младше нее. Потом он вернулся на родину, и они больше не общались. Так вот, все эти годы она не могла его забыть. К сожалению, как ни старалась, я, так и не смогла найти его в социальных сетях.
- Мое лучшее воспоминание о бабушке — это когда она решила научить меня своему секретному рецепту немецкого куриного супа с клецками. Она была местной знаменитостью в маленьком городке и по какой-то причине выбрала именно меня, как единственного человека, с которым собиралась поделиться рецептом для следующего поколения. Но я был слишком маленьким, когда бабушка рассказывала мне рецепт, и помню лишь фрагменты, как она объясняла разные нюансы готовки. К сожалению, она умерла, когда мне было четыре года, поэтому я так и не запомнил рецепт полностью. © Blake Senftner / Quora
- Мои бабушка с дедушкой познакомились благодаря автобусной остановке. Бабушка тогда работала в библиотеке, а дед был студентом, который вечно куда-то опаздывал. В тот день он бежал на автобус, споткнулся на ступеньке и грохнулся так, что разлетелись все его учебники. Бабушка как раз стояла рядом, увидела это, посмеялась, но помогла собрать. Дед психанул — не понравилось, что кто-то смеется над его «трагедией». Начал на нее ворчать: «Ну да, конечно, давайте все поржем, пока человек страдает!» Бабушка пожала плечами и ушла. А потом, через пару месяцев, они случайно столкнулись в книжном. Дед стоял у полки, выбирал учебник, а бабушка вдруг сказала: «Вы только не падайте, а то кто-то опять смеяться будет». И все, понеслось. Сначала дружили, потом начали встречаться, поженились — и вот уже 42 года вместе. А дед до сих пор говорит, что если бы он тогда не споткнулся, всего этого бы не было. © Палата № 6 / VK
Бабушка с куриным супом, похоже, уже не в себе была, когда решила поделиться рецептом)
- Мне 14 лет. Родители отправляют меня на каникулы к бабушке, несмотря на мой протест. На удивление, то поездка оказалась одной из лучших: влюбленность в первого парня на деревне, страдания от безответной любви. Все это я записывала в дневник, сдабривая слезами. Перед отъездом открываю тетрадь, а там все красной ручкой перечеркнуто. Оказывается, бабушка исправила все мои ошибки и сказала: «Глупышка ты, Машка, училась бы лучше, а не о парнях думала!» Бабушка — бывший главный редактор местной газеты. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
- Однажды родители поссорились, и бабушка спросила, что случилось. Папа, еще зеленый, давай жаловаться на мою маму: мол, она хочет пойти куда-то с подружками, а он против. Она была строгой к старшим невесткам, поэтому мама ожидала, что сейчас получит по первое число. Но бабушка лишь пожала плечами и сказала: «Лиза умная девочка. Если хочет пойти с подружками — пусть идет. Не приставай к ней. Она знает, как лучше». Мама была довольна словами бабушки, а вот папа возмутился: «Ты почему на ее стороне? Ты чья мать: моя или ее?» И так потом было всегда. Несмотря на то, что папа был ее самым любимым сыном, она всегда вставала на сторону моей мамы. Для других невесток бабушка была мегерой, а в моей маме будто бы видела саму себя. Она не хотела, чтобы мама чувствовала себя одиноко в семье мужа — так же, как это было у нее в молодости.
- Когда моей бабушке было 80 лет, она уехала в гости к родственникам на месяц. В это же время приехал какой-то дальний родственник из Германии — друг кого-то из ее знакомых. Ему тогда было 92. И вот познакомилась моя бабушка с этим дедушкой, и он пригласил ее к себе в Германию — ведь там хорошая медицина, а у нее проблемы с ногами. Он оплатил ей билеты, она жила у него, и у них началась самая настоящая любовь. Он сделал ей предложение, познакомил со всеми родственниками и друзьями. Бабушка приезжает к нему каждые три месяца раз в полгода — так уже третий год. Когда они не вместе, то каждый день разговаривают и планируют вместе свадьбу. Сейчас ей 83, ему 95. Они счастливы вместе, живут и радуются жизни, но сожалеют, что встретились так поздно. После знакомства с ним ее жизнь обрела смысл — и такой счастливой я ее никогда не видела! © Палата № 6 / VK
95 лет дедуле.. любовь...активная жизнь...как будто время остановилось для него и в небесной канцелярии ангел, специально приставленный для этой печальной работы, забыл
опустить рубильник... всегда глубоко поражаюсь таким случаям. Первое- что б и дальше все там были здоровы, а второе - люди ( в основном мужчины), массово мрут ,не дожив и до 70...а тут такое. Генетика, образ жизни, медицина? Всё вместе?
- Моя мама жутко боится птиц — прямо до истерики. Однажды выходит она на балкон и с криками забегает обратно. Оказывается, на полке над балконной дверью голуби свили гнездо, вывели потомство и учили птенцов летать методом выкидывания из гнезда. И как раз в тот момент, когда мама вышла на балкон, одно из неоперившихся существ спикировало ей прямо за шиворот. Через час отец уже стеклил балкон подручными средствами. А когда моя дочка была маленькой, мы как-то раз ждали бабушку с работы. Ребенок с увлечением кормил птичек на улице, и тут увидел бабушку, идущую с остановки. Чадо бросается ей навстречу — в руке пакет с семечками, которые сыпались вслед за бегущим ребенком. Лето, солнце… И где-то по улице с криками несется бабушка, а за ней — в слезах ничего не понимающая внучка и стадо голубей, жадно клюющих выпадающие семечки. © Палата № 6 / VK
- Подарила мне бабушка полотенца — новые и красивые. Смотрю на них, и начинают меня терзать смутные сомнения — знакомые какие-то полотенца. Эти полотенца были подарены родителями ей лет десять назад. Десять лет они лежали нетронутыми, и вот она передарила их мне. А у самой на кухне висят какие-то тряпки. Шапку привезли из Норвегии — шерстяную, красивую, сама на нее заглядывалась. Спустя десять лет неношеная шапка оказалась у меня. Зачем так делать? Почему нельзя пользоваться хорошей вещью? Почему вещи по десятку лет лежат в шкафу? © Seagullwing / ADME
Бабушка, которая боялась птиц, до этого смотрела фильмы Хичкока, тогда это неудивительно.
- У меня так много приятных воспоминаний о бабушке. Я жил у нее, пока учился в университете. Однажды вернулся домой из бара в пятницу вечером, а через пару часов бабушка разбудила меня, чтобы познакомить со своими гостями, которых привела из того же бара. Я помню рыбалку с бабушкой. Помню, как мы прижимались к ней, когда смотрели телевизор, будучи совсем малышами. Помню, как она ездила на своем огненно-красном «Камаро». Она облетела весь мир в одиночку в те времена, когда самолеты были в новинку, а женщины редко путешествовали без сопровождения. Она была уникальным образцом для подражания. © Bob Wilson / Quora
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