Я обычно прошу день "до" и день "после" свободные и тупо сплю в отеле. В прошлую поездку в Китай тоже так сделала. К черту достопримечательности. Очень уставала нa той работе, ещё и 28 часов перелёта, ну нафик
12 историй о командировках, которые не так-то просто забыть
Представьте себе: чемоданы собраны, билеты на руках, и вы или ваши близкие отправляетесь в поездку по работе. Мы собрали для вас различные истории, в которых командировки превращались в настоящие испытания духа, нелепые ситуации или даже маленькие победы.
- Уехал как-то муж в командировку на неделю. Звонит, мол, я задержусь, аврал. Я и слова не сказала, работа есть работа. А через пару дней мне на телефон вдруг приходит оповещение о том, что в Москве оплачен такой-то отель. А муж в Новосибирск поехал. Звоню ему, мол, как так-то. В ответ тишина, а потом: «Как ты узнала, ты что следишь за мной?» В этот же день пошла в банк, сняла с нашего общего счета вложенную мною сумму, а следом в ЗАГС на развод подавать. Прошло 4 года. Ни разу не пожалела. © Рабочие истории / VK
- Отправили меня в командировку в Воронеж на неделю. На третий день моя девушка позвонила и заявила, что я ей изменяю и она меня бросает. Она отключила телефон, удалила меня из всех социальных сетей и мессенджеров. Когда я вернулся, ее подруга рассказала, что девушка увидела пост моей одноклассницы, где та отмечала свое присутствие на концерте какой-то группы в Воронеже. И, по словам подруги, девушка сделала вывод, что я ей изменяю и сейчас нахожусь именно со своей бывшей одноклассницей. Возможно оно и к лучшему, не представляю, что бы было, если бы мы поженились. © Рабочие истории / VK
- Моя самая первая командировка была веселой. Я решила пофантазировать и оделась в стиле Кэрри Брэдшоу, чтобы чувствовать себя независимой, свободной, в общем, птицей высокого полета. Я наслаждалась, когда сдавала документы (это была моя главная цель поездки) и ходила на встречу. Потом я вернулась в свой номер в отеле и такая: «Ладно, что мне теперь делать?» Заказала еду на вынос и смотрела телевизор в своем номере, отчаянно скучая. © eppydeservedbetter / Reddit
- Мой муж использовал свои командировки как способ спокойно высыпаться и не иметь родительских обязанностей, пока я сидела дома с новорожденными. С этой же целью он «работал допоздна». В итоге я с ним развелась. © GraceInAMug / Reddit
- В январе меня и еще двух коллег отправили в командировку в Москву на месяц и знаете, что я хочу сказать? Так я не отдыхала еще ни в одном отпуске! Гостиница у нас была с видом на ипподром. Утром нас ждал шикарный шведский стол с вкуснейшими сырниками, а вечером море вкуснейших блюд. Каждый день чистая, заправленная постель. Вещи гладились тоже не мною. Между рабочими делами мы успевали побывать на катке, в музеях, на выставке. Мы несколько раз гуляли пешком до центра. Этот месяц был настолько насыщенным и интересным, что домой я вернулась в прекрасном настроении, полная сил и энергии! А некоторые еще отказывались от командировки, мол, месяц в чужом городе. А я бы так ездила хоть по 3 раза на год! © Рабочие истории / VK
- Была в Майами по делам компании, и для нас запланировали прогулку на яхте. Но случилось ЧП и яхта, на которой я была, загорелась. Мы прыгали в воду прямо с палубы. Это потрясающая история, которую я никогда не забуду. И, вишенка на торте, клянусь жизнью, яхта называлась «Carpe Diem» («Лови мгновение»). © SheDevil1818 / Reddit
- По работе была в командировке в село. Там по счастливой случайности познакомилась с мужчиной и закрутилось. Он приехал ко мне в мегаполис, стали жить вместе, потом поженились. Год назад купили трешку. Спасибо большое его родителям за помощь, конечно, они внесли свою лепту в нашу покупку. Они помогают мне с дочкой от первого брака, частенько забирают ее к себе в село, ей там очень нравится. Или к нам приезжают и сидят с ней, когда нам нужно уехать по работе. У моей мамы свой бизнес уже много лет, вся в соболях и бриллиантах, но от нее помощи не дождешься, ни финансовой, ни моральной, никакой. Иногда мне кажется, что родители мужа мне ближе, чем родная мать. © Рабочие истории / VK
- Я никогда не изменял жене в командировках. В редких случаях после рождения детей я просто ложился пораньше и наслаждался сном вне дома. Часто я набредал на отличный ресторан и думал: «Как было бы здорово привезти сюда жену». Потом я узнал, что она все это время изменяла мне. Я люблю путешествовать и получать новый опыт, но этот опыт ограничивается знакомством с новыми местами и культурой, а не близким знакомством с другими людьми. © Camping_Dad_RC / Reddit
- Меня сократили и я осталась без работы. Стыдно было признаваться парню, поэтому на первое время устроилась в доставку. Ему об этом, опять же, не сказала. И вот настала его командировка. Мой парень уехал на пару дней, а я приступила к работе. Заказ в 9 вечера на край города. Приезжаю на место. Звоню в звонок и ожидаю. Слышу женский голос: «Зай, походу доставка, оплати, пока я в душе». И что вы думаете? Открывает мой парень. Он в шоке, я в шоке. Еле сдержалась, как не размазать еду об его лживое лицо. Молча расплатился, я пожелала им «приятного вечера» и ушла. Когда он вернулся, то обнаружил на лестничной площадке собранные вещи. © Рабочие истории / VK
Он отлично провел ночь с любовницей,съев всю доставленные еду и утром приехал за УЖЕ СОБРАННЫМИ вещами! Как можно бросить такую заботливую женщину!?)))
- Ездил в командировку, вернулся домой в 6:25 утра. Я не хотел будить жену и детей, поэтому тихо сидел в гостиной и смотрел телевизор. Но через несколько минут я вдруг получил от жены сообщение: "Спасибо, что остался на ночь". Судя по всему, я разминулся с любовником супруги, а она снова заснула и понятия не имеет, что случайно написала не тому мужчине. © Unknown author / Reddit
- Была в незнакомом городе в командировке 1 день. Знакомые попросили передать небольшой пакет их дочери, которая учится в универе и живет в общаге. Чтобы не плутать по незнакомым переулкам, спросила молодого человека, где находится общежитие. Он так вежливо все объяснил, пожелал удачи. А его объяснение привело меня прямехонько в психбольницу. Спасибо! © Подслушано / Ideer
- Муж последние 3 года стал мотаться по работе в другой город. Приезжает из командировки, я, как всегда, обнимать его. И вдруг чувствую посторонний запах. Сладкий. Отодвигаюсь от мужа и без обиняков: "Она что, у тебя чем-то сладким брызгается?" Ответ восхитил. Муж совершенно спокойно: "А как ты поняла? Какие-то духи ванильные!" Он не отрицал, не оправдывался. Пошел на кухню есть, словно так и надо. А я на следующий день пошла подавать на развод. Так в итоге еще виноватой оказалась. © Рабочие истории / VK
Комментарии
непередаваемое ощущение, что весь этот сайтовый бред придумывает артель - огромная!!! - борзописцев- самоучек, страдающих графоманией. и их расчёт - получить больше комментов, тем больше их зряплата. по-иному - как можно объяснить этот вал жуткой словесной благоглупости?😂😈
Я так понял, этим дамочкам развестись с мужем, как поссать сходить
Что бы муж не изменял в командировке он должен быть любим. А есть народная мудрость для замужних дам:"муж из дома должен уходить с полным желудком и пустыми ....."