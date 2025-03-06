Репетиторство -тяжелый хлеб, но немного легче , чем в школе: нет тетрадей и есть возможность отказаться оказывать образовательные услуги ученику, нет работы с электронным журналом, бесконечного составления отчетов, отписок, характеристик ,а главное : нет совещаний по пятницам, где тебя теребонькают в хвост и в гриву из-за того, что встали с левой ноги.
12 историй о людях, которые решились скрасить свою рутину чем-то рискованным
Истории
1 час назад
Трудно менять привычный ритм, когда все, кажется, уже устоялось. Но зона комфорта — это скорее шаг назад, чем вперед, поэтому мы всегда ищем способы привнести что-то новое в нашу повседневность. Ведь тот, кто не рискует, не может по-настоящему почувствовать вкус победы, верно? Есть люди, которые показывают, что смелость идти на нестандартные шаги оправдывает себя, несмотря ни на что.
- Купила раскраску-антистресс, чтобы на работе успокаивать свой гнев. Пришел значит разъяренный начальник и кричал на нас по пустяковому поводу, грозился уволить. Я на свой страх и риск вручила ему эту раскраску под видом очень важного письма. Целый час шеф молчал, потом вышел из своего кабинета и крикнул: "Миронова, премию тебе в этом месяце выпишем". Извинился перед всеми и пожелал хорошего дня. © Не все поймут / VK
- 2 года назад ушла из школы и стала репетитором. Зарегистрировалась, как индивидуальный предприниматель и могу сказать, что это лучшее решение в моей жизни! Никаких начальников, правил, графиков и ограничений. Работаю так, как мне удобно. При этом продолжаю учиться, посещаю различные семинары, курсы, а в этом году подала еще на грант и верю, что у меня все получится! Как же хорошо и легко живется, когда ты работаешь сам на себя, и живешь по своим правилам. Еще и зарплата сейчас в 4 раза больше, чем была в школе. Теперь работа в найме для меня как страшный сон! © Рабочие истории / VK
- Бабушка рассказывала о том, как видела шаровую молнию. Была сухая гроза — это когда молнии близко, гром гремит, ветер ураганный, а дождя нет. Все спрятались в доме, забыли закрыть окно. И в него влетел огненный шар, поджог занавески и полетел по дому. Есть поверье, что нельзя дышать и двигаться, иначе можно к себе притянуть. Все домочадцы вжались в стены и не дышали, пока эта штука летала по дому. Дед пошел к печи на страх и риск, открыл вытяжку и дверцу. И тут же шар вылетел через печь. © Подслушано / Ideer
- В город приехала подруга Таня, попросила провести ей небольшую экскурсию. Вот сколько помню ее, всегда встревает в неприятные истории. Мне позвонил Танин муж и попросил в этот раз обойтись без приключений. Чтоб снизить риски, решили не ходить в шумные и людные места. Просто гуляли по центру города три часа. Все было хорошо. Уже хотели расходиться, как Таня решила забраться на креативную лавочку в форме крыши. Подскользнулась, упала, у нее заболела нога. Повезли в травмпункт – перелом лодыжки. Через несколько часов приехал ее муж. Говорит мне: "Ох, и так каждый раз". © Палата №6 / VK
- Риск же? Я переехала в другой город со своим парнем в 18 лет! Кстати, тогда мы с ним были официально в отношениях полгода, а теперь мы счастливы в браке. © Ok-Reception-8161 / Reddit
- Работаю в небольшом магазине. Вчера заходит мужчина и спрашивает смываемую краску. Я предлагаю меловую, уточняю цвет. А он: «Главное, чтобы точно смывалась, а то от жены прилетит! Хочу на ее день рождения сюрприз сделать, на машине поздравление написать! Я ей машину недавно подарил, хочу прикольнуться, а потом еще дома спросить, кто ее так мило поздравляет, что аж машины расписывает?» Я улыбнулась в ответ и промолчала, а так хотелось сказать, что он рискованный мужик, от такого сюрприза и инфаркт можно схватить. Я бы мужу за такую проделку такой скандал учинила бы, наверное, а потом отомстила бы так, что мама, не горюй! © Рабочие истории / VK
- Видишь на работе замерзшую лужу и хочешь прокатиться, но нельзя, ибо ты начальник по охране труда, и вообще, это риск падения на скользкой поверхности — надо бы песком присыпать. Эх… © Подслушано / Ideer
- В какой-то момент своей жизни я осознал, что часто жалею о несделанных вещах или неиспользованных возможностях, которые появлялись, но никогда не буду жалеть о совершенном в молодости, когда жизнь была наполнена волнениями, приключениями и изучением. Возможно, самый большой риск, на который я пошел в своей жизни, так это стало увольнение с работы, где была шестизначная зарплата, чтобы поступить в аспирантуру и стать государственным учителем. Это перевернуло мой образ жизни с ног на голову, учитывая, что я работал на 4 работах, успевая оплачивать счета. Однако я люблю то, что делаю и каждая работа научила меня ценным вещам. © No_Duck4805 / Reddit
- У нас на предприятии довольно суровый начальник. И все сотрудники его побаиваются. Когда по работе вопросов нет, всячески стараются его избегать. А если есть, минут 10 собираются с духом, прежде, чем постучать в кабинет. Есть лишь один человек, который может ему сказать: «А ну-ка, встань и выйди отсюда!» Это наша уборщица. Железная женщина, думали мы. Пока не узнали, что она по совместительству его первая учительница. И смешно, и печально. © Рабочие истории / VK
- Я оставил свои стабильные отношения длиною в 4 года и вернулся к первой девушке, которая еще по совместительству мать моего единственного ребенка. Знаете, это имело место быть, в силу того, что я начал хотеть проводить больше времени с дочерью и так вышло, что я снова влюбился в ее мать. Однако сейчас мы ладим намного лучше, так что, как бы велик ни был риск, я не жалею. © zman2134 / Reddit
- Работаю в удаленном формате до девяти, поэтому выгуливаю собаку поздно вечером: как раз в это время практически нет людей. Вдруг смотрю, уже одиннадцать часов, и замечаю, как на качелях сидит девочка лет четырех на вид. Я сразу начала расспрашивать ее и узнала, где она живет. Пошли к ней домой, на свой страх и риск, не вызвав полицию. Дверь открыли заспанные мужчина и женщина. Увидев своего ребенка, они ужасно удивились и испугались. Оказалось, что они забыли закрыть входную дверь. А девочка проснулась попить водички и просто решила пойти покататься на качелях. Хорошо, что именно я встретила ее и обошлось без плохих вещей. Теперь иногда вижу свою маленькую подружку в парке, но уже днем и с родителями. Всегда машет мне и улыбается. © Палата №6 / VK
- Я никогда особо не чувствовал сознательно, что стоит идти на огромные риски в жизни. Жизнь сама по себе риск! Я заметил, что чем старше я становлюсь, тем более предсказуемой становится жизнь каждый день. Я нахожу в этом некоторое утешение, и я бы не рискнул моей зоной комфорта (пусть и временной) ради какой-то воздушной мечты. Мои амбиции можно легко удовлетворить, не принимая на себя значительных рисков. Хотя по жизни мы не можем избежать рисков и, например, вождение автомобиля — это риск, который большинство людей не осознают в полной мере. Сегодня я ехал обратно под проливным дождем и чуть не попал в аквапланирование. В целом, люди часто не замечают этих рисков, так как это уже рутина, а не ух и ах. © epiphany66 / Reddit
Рисковать в повседневной жизни не так и легко, но вот несколько примеров:
Комментарии
Уведомления
Половина историй написана na редкость косноязычными людьми, из тех, у которых родной язык - со словарем)
Чувак из последнего абзаца, кажется, сам не понял, что хотел сказать 🙄
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