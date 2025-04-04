12 историй о том, как спонтанное решение о покупке изменило все
Истории
1 час назад
Не каждое крупное приобретение требует долгих размышлений. В этой статье вы узнаете о 12 случаях, когда одно смелое решение может изменить жизнь — разрушить семью, воплотить в жизнь давнюю мечту или найти свое предназначение.
- Купили теленка, думали, что вырастим, и мясо будет. Ага! Маленький был такой хорошенький, ласковый, тискали его, в нос целовали. Дотискались… Такая дура вымахала! Неуправляемый и наглый бычара, но сдать мы его не можем. Жалко. Вот такой питомец теперь у нас. © Индульгенция / VK
- Недавно купил дорогущую машину. Перед покупкой думал, что теперь все девушки будут обращать на меня внимание, что я вольюсь в элитное общество, стану уважаемым человеком, любые двери буду ногой открывать. Так и было дня 3-4. До тех пор, пока бензина в баке не осталось 4 литра. Теперь я считаю каждые 100 км. Кажется, скоро пересяду на метро. © Подслушано / VK
- Я разносчик пиццы и много раз проходил мимо одного дома, который мне очень нравился. Сходил на экскурсию, все круто. В разгар бума на рынке жилья решил исполнить мечту и взял этот дом в ипотеку. Свою ошибку я осознал слишком поздно - нужно было сначала показать дом инспектору. Оказалось, что строение на ладан дышит, хоть это и не заметно. Я мог позволить себе ипотеку, но не мог позволить дорогостоящий ремонт. Урок, который я вынес из этого: не стоит покупать недвижимость, если вы считаете риелтора очень привлекательной женщиной. © Firevine / Reddit
- Знакомые купили квартиру «со стройки», чтобы потом продать дороже. Когда дом был построен, приехал сын, работающий подсобником на стройке за границей. Захотелось ему набраться опыта и сделать кое-что по ремонту. Решили они приколоться и сделать ремонт в стиле 60-х. Покрасили стены зеленой краской (ведь все равно какой, только практика нужна), добыли где-то жёлтую ванну, старый унитаз, на стены в ванной поклеили «клеенчатые» обои, найденные в сарае, для вида поставили пару старых столов, комод, трюмо. Говорят, что времени жалко не было, выражение лиц людей, заходящих в квартиру (дом, которой был построен менее года назад) с ремонтом из прошлого века, было бесценно. © Индульгенция / VK
- Чтобы накопить на первый взнос за квартиру, сильно экономила, урезалась в еде, одежде - во всем. Сыну мясо, а себе гречку. Приобрела квартиру и была счастлива. Потом ремонт, покупка техники. Прошло четыре года, можно вроде выдохнуть и начать покупать "лишнее" - что-то вкусное, одежду. А не могу! Не могу! Настолько эта экономия въелась в меня, что я иду в ТЦ, все обойду и ничего не куплю. И как начать жить нормальной жизнью? © Подслушано / VK
- Я по дурости купил большую яхту с каютой за $ 46 тыс. В итоге пользовался ею три раза за последние 4 года. Ее хранение обходится мне в $ 200 в месяц. Я плачу каждый раз, когда думаю об этом. © iwillhavethat / Reddit
- На съемной хате нашла шарф местного футбольного клуба, решила втихую от хозяйки продать. Приезжает за ним солидный мужик, говорит, мол, ходит с дитем раз в год на стадион, а шарфа-то нет. На прощание вручает визитку и заговорщически шепчет: "Ты еще ко мне обратишься, я же вижу, что надоело на съемном жилье жить". Мужик тот оказался владельцем агентства премиум-недвижки. И точно, через пару лет обратилась к нему и взяла хорошую квартиру со скидкой.
- Моя знакомая живет в маленькой малометражной квартире вместе с дочерью подростком. Она очень долго копила деньги, работала без отпуска и выходных. Я была просто в шоке, когда узнала, что она купила себе машину за два с лишним миллиона. При этом она живёт в комнате 13 метров. А под окнами панельки стоит роскошная машина. Как раз между помойкой, теплотрассой и заброшенным киоском. В нашем городе на те деньги, которые она потратила на машину, можно было бы купить квартиру двухкомнатную в районе получше (если ещё её гостинку продать), знаю, потому что я в сфере недвижимости работаю. Она активно выкладывает фото из машины внутри, машину снаружи, только вот живёт она в очень скромных условиях. Спросила её как-то, почему она не потратила деньги более разумно (всё-таки машина стареет и изнашивается, а квартира только дорожает). Она ответила, что один раз живём. Сама спит на старом диване узком, а дочка — на раскладном кресле. Зато возит её в школу на роскошной машине! © Подслушано / Ideer
- Я купила беговую дорожку и пользуюсь ей почти каждый день. Сегодня утром я пробежала 3 км в пижаме. Мне нравится эта дурацкая, неэстетичная, громоздкая штука. © downthegrapevine / Reddit
- С работы ушел с огромным скандалом. Начальство повесило на меня все грехи за неудачный проект, в котором я по сути участия даже не принимал, лишь подключался пару раз как консультант на начальных этапах. Уставший и измотанный я осознал, что нужно что-то менять, и вместо поиска новой работы, я продал трехкомнатную квартиру в столице практически со всем имуществом и уехал в глушь. Там в дикой местности купил дом. Немного подшаманил, сделал ремонт, облагородил территорию на свой вкус. Сумма оставалась у меня достаточно крупная, так что было принято решение доверить часть знакомому, который знает, как заставить работать деньги и умеет это делать, а на остаток вести спокойную жизнь, пока не пойдет доход. Так прошло 4 года. У меня полностью пассивный доход, привел в порядок свою голову, с внешним миром контактирую по минимуму, в основном когда выезжаю за продуктами. А так веду мирную и спокойную жизнь. Сейчас вот занялся разведением хвойных исключительно в свое удовольствие. © Подслушано / Ideer
- Купили свою первую квартиру. Как-то сижу на кухне в одной футболке, чай пью, муж на работе. Поворачивается замок, открывается дверь, на пороге бывший хозяин: "О, а ты чего дома? Чего не на работе?" И после этих слов он закрывает дверь. Замок сменили. © Подслушано / Ideer
- Я сделал 2 из своих худших импульсивных покупки за один день. Я получил свою первую зарплату на первой работе и решил потратить деньги на что-то крутое. Поэтому купил гитару за $ 300. Само собой, я не умел на ней играть. Когда я пришел с гитарой домой, родители начали кричать, что я незрелый и не могу планировать свои расходы. Поэтому я решил купить что-то очень практичное, что докажет их неправоту. Я вернулся домой со сковородой за $ 500. © Loud-n-creepy / Reddit
Понравилась статья? У нас и другие есть, скорее переходите по ссылке:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15+ историй о людях, у которых поистине адекватная родня
20+ человек, чьи поступки не укладываются в голове
Народное творчество
11 месяцев назад
18 человек, которые просто решили поесть в ресторане. Но подача намекала: «Лучше дома поужинайте»
16 пар, которые на первый взгляд не подходят друг другу, но им это не мешает
Истории
6 месяцев назад
18 человек поделились историями о том, как поход в магазин превратился в трагикомедию
Народное творчество
3 месяца назад
14 удивительных встреч, после которых люди всерьез задумались о своих потерянных двойниках
Истории
1 месяц назад
19 историй о меркантильных людях, у которых снега зимой не выпросишь
15 пар, которым пришлось посмотреть на отношения с другой стороны из-за неожиданных сюрпризов
Истории
5 месяцев назад
20+ человек, которые связались с сайтами объявлений, и там их ошарашили по полной
Народное творчество
3 года назад
15+ историй о том, что отношения, когда тебе «чуть за 30», — самые настоящие дебри
20+ человек, которые однажды получили путевку в санаторий. И тут понеслось
Истории
2 месяца назад
15 доказательств, что порой жизнь подкидывает нам юморески похлеще всякого стендапа
Истории
1 неделя назад