Как же меня бесит возраст родителей Гарри в фильме.... Им было по 21 году, когда их убили, а в фильме им так хорошо за 40.... Они что, мертвые старились?
12 персонажей, чей возраст может удивить
Бывает, что посмотрев фильм, не сразу понимаешь, сколько лет тому или иному персонажу. Часто мы даже не задумываемся об этом. Создатели фильмов порой меняют не только внешние характеристики героев, но и подбирают актеров, которые выглядят чуть младше или старше своих героев.
Вернон Дурсль, «Гарри Поттер и философский камень»
В книгах точный возраст дяди Гарри Поттера не указан, но фанаты, сделав подсчеты, выяснили, что в начале основного сюжета Вернону примерно 37–40 лет. Но ему точно меньше 50 лет.
Петуния Дурсль, «Гарри Поттер и философский камень»
Петунии же, по подсчетам читателей, в начале основного сюжета было около 32 лет.
Волан-де-Морт, «Гарри Поттер и дары смерти»
В первой части о Гарри Поттере Волан-де-Морту было 65 лет. А в последней книге великому злодею уже исполнилось 71 год.
Кристина Даэ, «Призрак Оперы»
Призрак оперы призраком оперы, но для меня она всегда будет Фионой Галлагер
Многие думают, что Кристине 15 лет, но это оказалось ошибкой перевода. Автор писал, что у героини чистое сердце, как у пятнадцатилетней девы, но не имел в виду реальный возраст. На самом же деле в книге Кристине уже 20. А вот в экранизации 2004 года девушке уменьшили возраст до 16 лет.
Эрик, «Призрак Оперы»
Автор книги точно не указывает возраст Эрика, но книголюбы предполагают, что на момент их встречи с Кристиной ему было около 45 лет. А, значит, разница в возрасте у главных героев составляла примерно 20 лет.
Марианна Дэшвуд, «Разум и чувства»
Не все знают, но милой и романтичной Марианне в начале романа всего 16 лет.
Кэролайн Бингли, «Гордость и предубеждение»
Оказывается, Кэролайн Бингли 20 лет и она младше Элизабет Беннет на два года.
Энн Де Бург, «Гордость и предубеждение»
Любимая дочь Леди Де Бург старше сестер Беннет, ведь ей в романе 28 лет.
Деймон Таргариен, «Дом дракона»
В первом сезоне Деймону 26 лет, он младше своего брата всего на четыре года. Деймону было 39 лет, когда он женился на Рейнире, а ей в тот момент было 23 года. У них с супругой 16 лет разницы.
Клэр Фрейзер, «Чужестранка»
Когда Клэр первый раз в жизни прошла сквозь камни и попала в другое время, ей было 27 лет.
Джейми Фрейзер, «Чужестранка»
А Джейми на момент начала основного сюжета недавно исполнилось 22 года. Он младше своей избранницы на пять лет.
Дейенерис Таргариен, «Игра престолов»
Ну так в книге Дени окружила себя служанками-детьми чуть младше ее самой, по телеку такое показывать нельзя.
В начале книжной саги Дейенерис всего 13 лет. А вот в сериале героине 16 или 17 лет.
Еще несколько интересных статей про героев, чей возраст многие не знали:
Комментарии
Для чего эта статья? Вымышленные персонажи фантасических фильмов, прототипы книжных героев могут иметь любой образ, не обязательно соответствующий календарному, земному возрасту. Тем более, и реальные люди в одном и том же возрасте могут выглядеть по-разному.