13 фееричных провалов, из-за которых люди до сих пор краснеют, как вспомнят
Истории
2 часа назад
Время от времени все мы вляпываемся в какие-то глупые ситуации, которые стыдно и смешно даже вспоминать. Герои нашей статья не исключение, но они решили посмешить людей в интернете и рассказали о случаях, за которые им до сих пор немного не по себе.
- Мама у меня с молодости вся такая бойкая, правильная, правдолюбивая. Сейчас ей 59, и ничего не изменилось. Недавно из-за своей бойкости опозорилась. Ехала утром в поликлинику, автобус битком, она стояла. Лезет в карман, чтобы взять телефон, а его нет. У мамы сразу логическая цепочка в голове: рядом стоял мужчина, постоянно что-то ерзал руками, а теперь отошел от нее и стоит на другом конце автобуса. Ну значит, именно он украл телефон! Она поднимает шум на весь автобус, водитель останавливается. Мама проводит чуть ли не обыск у этого мужика, но тот клянется, что не брал ничего. Тогда она просит одного из пассажиров набрать ее, и где же звонит ее телефон? Конечно, в ее же сумочке. Видимо, так спешила, что забыла, куда его положила. Говорит, покраснела, как рак, в этот момент, извинилась миллион раз и вышла из автобуса, а до поликлиники доехала следующим. © Рабочие истории / VK
- Однажды мой мужчина заказал мне такси через службу, где есть функция «заказать для другого человека». При этом нужно указать контакт этого человека, и что странно, высвечивалось, как этот контакт записан. У него я записана как «Милый пупс». Сажусь в машину, и водитель мне говорит: «Здравствуйте, это вы Милый пупс?» Никогда так не краснела. © Подслушано / Ideer
- Гуляли с сыном в парке, внезапно мне очень сильно захотелось в уборную, поэтому я взяла его за руку, и мы вместе широким шагом направились в сторону супермаркета, где когда-то точно можно было воспользоваться туалетом. Захожу туда, уже ноги начинают подкашиваться, пытаюсь понять, куда нам идти, ничего не понимаю, но и спросить как-то стыдно у работников. Зато сын у меня смелый, обратился сам к тете за кассой со словами: «А где у вас тут туалет? А то мама сейчас лужу наделает». Я была красной от стыда как помидор. © Не все поймут / VK
- С братом у меня разница 3 года. Поведала я ему как-то раз «страшную» тайну о том, что от мороженого жизнь сокращается на год. Предложила ему «принять удар на себя» и есть его мороженое. Прокатило, поверил. И вот уже 10 лет прошло, а ему от одного вида этого холодного лакомства становится не по себе. Стыдно. © Не все поймут / VK
- Сижу в кафе, за соседним столиком болтает пара. Тут парень берет руку девушки и говорит: «Знаешь, я давно хотел сказать...» – и достает коробочку. Девушка в шоке. И именно в этот момент официант спотыкается и роняет поднос. Я дергаюсь, случайно локтем задеваю их стол, и коробочка с кольцом летит в суп. Мгновение тишины. Девушка вскрикивает, парень сидит в шоке. Я просто хотела кофе попить. © Подслушано / Ideer
- Ехал я как-то утром на работу, и тут какой-то товарищ начал прижиматься вплотную к бамперу моей машины. Едет буквально в сантиметрах от меня и так всю дорогу до офиса. Я уже свернул к нужному зданию, и тут он опять поехал за мной. Я уже начал думать, может, я ему сделал что-то, и он со мной сейчас разбираться полезет. Припарковался, сижу, жду. А он вместо того, чтобы выйти и начать выяснять отношения, просто проезжает мимо и ставит машину на другой стороне парковки.
Выхожу, иду к дверям офиса, смотрю — он тоже туда идет. Дошел я первым, остановился у входа, подождал его. Решил спросить уже, нужна ли ему помощь какая-то, а он, оказывается, просто приехал на собеседование. © Paul Johnson / Quora
- Я познакомилась с парнем в сети, общались. Встретились, болтали долго, и я решила, что момент для поцелуя настал. Он такой, мол, подожди, я зубы почищу. А потом он шокировал, когда мне в рот пшикнул хлоргексидином, а потом и себе. Еще удивлялся, чего это я не хочу уже никаких поцелуев. А до встречи он говорил мне, что никогда не целовался, еще тогда я подумала, что это за бред? © Подслушано / Ideer
- В 9 класс я подумал, что мое лицо какое-то сухое, поэтому взял у мамы немного увлажняющего крема и помазался. Проснулся на следующее утро, посмотрел в зеркало и понял, что увлажняющий лосьон был с эффектом загара. Пришлось говорить одноклассникам, что уснул с включенной лампой для чтения. Не знаю, что было более глупым, мой промах с кремом или мое оправдание. © ThumbstickAthletes / Reddit
- Однажды я принесла в школу кучу замороженных тако, сложила я их в рюкзак. Еще и всем вокруг весь день твердила, что в конце дня всех ждет сюрприз, который пока лежит у меня в сумке. Ну в конце дня все, естественно, облепили меня, когда я начала открывать свой портфель, но вместо сюрприза они увидели кучу растаявших тако, которые больше напоминали какой-нибудь собачий корм. © Ch3wbacca1 / Reddit
- Ехал я как-то в плацкарте с женщиной и пацаном лет шести. Достал еду, помню, вытащил вафли, поужинал и пошел в туалет. Возвращаюсь, а пацан сидит и ест вафли. Думаю про себя: «Вот же наглость!» Ну, я у него из пачки вытащил пару вафель. Ем, смотрю ему в глаза, он хрустит и тоже на меня смотрит. Доели, я лег на подушку, слышу — под ней пакет шуршит. Поднимаю, а там моя пачка вафель лежит. Так стыдно стало. Открыл ее и половину отдал пацану. Он в ответ протянул мне руку, мы обменялись рукопожатиями, а утром он мне принес чай. Я его поблагодарил, а он молчит, садится рядом и пишет в блокноте: «Поиграем в шашки?» Оказалось, паренек глухонемой, и мне во второй раз стало стыдно. Весь день с ним провел — играли, рисовали, а его мама в это время спала. Когда они выходили на своей станции, мальчишка меня обнял, мы снова пожали руки, а его мать поблагодарила за то, что я провел время с ее сыном и дал ей выспаться. © Аноним3623794 / Ideer
- Сегодня утром я не услышала будильник и проснулась гораздо позже, чем планировала. На работе у меня был важный брифинг, поэтому как только я открыла глаза, поняла, надо было уже выходить. В спешке я начала одеваться и параллельно вызывать такси. Я запрыгнула в машину и очень торопила водителя. В кабинет я зашла последней, но все же успела. Когда пришло мое время выходить к доске и говорить, я встала, посмотрела на свои ноги и обалдела. В спешке я надела разные туфли. Со мной такого никогда не было, поэтому я растерялась, но быстро пришла в себя и пошла к доске. Коллеги сразу обратили внимание на мою обувь, однако я сделала вид, что так и надо. © Карамель / VK
- Когда была в декрете, пошла гулять с ребенком. К слову, дочери тогда было, наверное, месяцев 6-7, и спала она очень плохо: днем ей хватало минут пяти, а ночью просыпалась раз пятнадцать. Ну вот, погуляли мы с ней, зашли в подъезд, стоим, ждем лифт. Слышу, кто-то на нем едет, поэтому на кнопку нажимать не стала. Тут в подъезд заходит соседка с большой коробкой, встает рядом и спрашивает: «Вызвали?» Я говорю, что нет, мол, там кто-то едет. Потом заходят еще два соседа по подъезду. Все стоят, ждут. Прошла, наверное, минута. Женщине, видимо, тяжело держать коробку, она уже поставила ногу на ступеньку и коробку сверху на нее, а я все стою и жду. И тут женщина не выдерживает, нажимает на кнопку лифта, и он открывается прямо передо мной. Видимо, от недосыпа у меня в голове какие-то шумы были. © Аноним3595009 / Ideer
- Пошла к врачу, чтобы очки выписали. Захожу в кабинет, а доктор – парень, которого я помню еще с универа. Он всегда немного нравился, но я решила, что он меня точно не узнает. Проверил зрение, все спокойно, но когда я вставала со стула, споткнулась и случайно ухватилась рукой прямо ему за ремень. Засмущалась, извинилась и пулей вылетела из кабинета, красная как помидор. Думаю, ну и слава богу, что не узнал. А вечером приходит сообщение: «И что, даже кофе не предложишь после такого знакомства?» © Карамель / VK
Стыдные ситуации случаются со многими, главное не воспринимать их слишком серьезно, лучше посмеяться над собой, а не накручивать негативные мысли.
Комментарии
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С какого универа она его помнит? Парень врач, значит учился в медицинском, по крайней мере хочется в это верить ))
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