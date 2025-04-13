13 фильмов из нашей юности, которые теперь вызывают смешанные чувства

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — слэшер, основанный на романе Лоис Дункан. Создатели фильма пренебрегли центральным сюжетом книги, чтобы не нагромождать его сложными темами, и сделали ставку на простой ужастик. Они также вдохновлялись городской легендой, известной как «Крюк».

В чем проблема? В юном возрасте это пугает, но чем старше становишься, тем очевиднее, насколько сюжет провисает. Например, в какой-то момент главные герои заглядывают в багажник своей машины, а там — живые крабы. И никто на улице не видел, как какой-то парень взломал замок, открыл багажник и начал вываливать крабов внутрь.