«маник-пикси-дрим-герл»? Что это вообще и зачем оно тут? У вас порвался мешок с буквами?
«неловкая нишевая классика»? Оксюморон же просто!
Вроде, слова под картинками есть, а смысла нет, один испанский стыд.
13 фильмов из нашей юности, которые теперь вызывают смешанные чувства
Есть фильмы, которые с годами становятся только дороже сердцу — к ним хочется возвращаться снова и снова. А есть такие, что когда-то были на пике популярности, но теперь даже вспоминать о них странно. Вот несколько примеров, которые сегодня вызывают одну лишь реакцию: «И как мы это смотрели?»
«Амели»
«маник-пикси-дрим-герл»? Что это вообще и зачем оно тут? У вас порвался мешок с буквами?
Никто не осуждает тех, кто искренне любит «Амели» — это действительно милый фильм о застенчивой и немного странной официантке, стремящейся сделать мир вокруг хоть чуточку добрее.
В чем проблема? Однако, возможно, спустя годы бесконечного мелькания в списках «обязательных к просмотру» артхаусных лент сладость нарратива стала несколько приторной. Плюс, фильм успел попасть под волну критики «маник-пикси-дрим-герл» и теперь воспринимается скорее как неловкая нишевая классика, чем культовое кино.
- Фильм, возможно, и не был ужасным, но оставил ощущение некой чрезмерной легкомысленности. Некоторые сюжетные линии просто растворялись без объяснений, а способ, которым Амели находит свою «настоящую любовь», казался настолько оторванным от реальных отношений, что вызывал недоумение. Конечно, это сказка — но даже в сказке хочется увидеть хоть каплю глубины. © OkCartographer7677 / Reddit
«Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — слэшер, основанный на романе Лоис Дункан. Создатели фильма пренебрегли центральным сюжетом книги, чтобы не нагромождать его сложными темами, и сделали ставку на простой ужастик. Они также вдохновлялись городской легендой, известной как «Крюк».
В чем проблема? В юном возрасте это пугает, но чем старше становишься, тем очевиднее, насколько сюжет провисает. Например, в какой-то момент главные герои заглядывают в багажник своей машины, а там — живые крабы. И никто на улице не видел, как какой-то парень взломал замок, открыл багажник и начал вываливать крабов внутрь.
- Киношники, должно быть, были так злы на себя, когда начали снимать продолжение, и осознали: «Минуточку, мы же уже избавились от единственного нормального персонажа». © horsecontainer / Reddit
«Американский пирог»
Не троньте маму Стифлера! Должно же быть что-то святое!
«„Американский пирог“ — один из самых поверхностных и грязных подростковых фильмов» — ну да, и в этом его цимес и прелесть
Молодежная лента «Американский пирог» увидела свет в 1999 году и мгновенно стала хитом, собрав $ 235,5 млн при бюджете $ 11 млн. В центре сюжета — группа выпускников, которые намерены добиться успеха во взаимодействии с противоположным полом, но на пути к своей цели попадают в разные комичные ситуации.
В чем проблема? В свое время критик из The New York Times заявил: «„Американский пирог“ — один из самых поверхностных и грязных подростковых фильмов». И если зрители конца прошлого века и начала нулевых годов обозвали бы рецензента занудой, то современная публика солидарна с его высказыванием. Так, в 2020-х пользователи сети отмечают, что фильм внаглую объективирует женщин и позволяет себе весьма жестокие шутки, которые в наши дни даже слабой улыбки не вызывают и способны обидеть зрителя.
- Когда мне было лет 15, кино казалось классным. Сейчас же оно воспринимается больше как фильм ужасов, а не комедия. © LiquidDreamtime / Reddit
- Я посмотрел фильм в 2021 году. Увы, но проверку временем он явно не выдержал. Возможно, в 1999 он казался круче, но тогда я его пропустил. © backup-50362 / IMDb
«Принцесса-невеста»
Великолепная сказка! Проверьтесь na ковид, у вас пропал вкус (шутка из квн)
«Принцесса-невеста» — приключенческо-комедийная романтика. История адаптирована по одноименной книге 1973 года авторства Уильяма Голдмана. Имея поначалу лишь скромный успех в прокате, фильм со временем стал культовым и был признан одним из лучших лент 1980-х годов.
В чем проблема? Повзрослевших зрителей начинают смущать мотивы и поступки главного героя, пирата Уэстли. Он предстает монстром, ничуть не уступающим принцу-антагонисту. Возможно, его вынудили заняться пиратством, но когда он стал главным, он мог бы остановиться. Или хотя бы передать свои полномочия другу. Трудно поверить в то, что нежную Лютик это бы устраивало.
- Я совершенно убежден, что этот фильм может понравиться только в юном возрасте. Я пытался посмотреть его в свои 20, не выдержал и 10 минут. Почти сразу потерял интерес и занялся чем-то другим. © tmac_79 / Reddit
«Сбежавшая невеста»
«Сбежавшая невеста» — романтическая комедия, которая имела бешеный коммерческий успех в свое время. Она повествует о молодой женщине Мэгги, которая неоднократно бросала своих возлюбленных прямо у алтаря, чем привлекла внимание журналиста Айка. Он едет на встречу с Мэгги, дабы подготовить о ней материал, и, конечно же, влюбляется.
В чем проблема? Сюжет ленты до безобразия неправдоподобен, что отмечали и ее критики. Так, один из обозревателей писал: «Сценарий надуман и так запутан, что озвученные вопросы им же потом и игнорируются. Удивительно, что публика приняла этот фильм». Также не ускользнуло от внимания зрителей, что создатели явно стремились повторить успех картины «Красотка», пригласив на главные роли Джулию Робертс и Ричарда Гира.
- 100% чуши. Я не понимаю, как большие звезды согласились сниматься, когда прочитали этот самый бессмысленный в мире сценарий. Ленту невозможно смотреть. Клише на клише и клише погоняет. История любви развивается предсказуемо. Если вы осилили хотя бы половину этого раздражающего и несмешного кино, вы достойны какой-нибудь награды. Ужасный фильм! Неправдоподобный фарс. © mcjensen-05924 / IMDb
«Эквилибриум»
«Плохая постановка экшн-сцен» — а сцена, в которой герои дерутся с пистолетами? Офигенная. И фильм крутой. И не косит он под «Матрицу», видимо, avtor этих строк незнаком с жанром антиутопия
«Эквилибриум» — научно-фантастический фильм, написанный и снятый Куртом Уиммером. Несмотря на то, что критики сравнивали ленту с классическими произведениями «451 градус по Фаренгейту» и «1984» и отмечали явные заимствования, режиссер категорически отрицал такие заявления. Отвечая на их замечания, он говорил: «Я снимал фильм не для тех, с кем мне не хотелось бы общаться. Вы когда-нибудь встречали критика, с которым охотно бы повеселились? Я — нет».
В чем проблема? Плохая постановка экшн-сцен, провисания в сюжете, неподчинение самого фильма логике своей же вселенной и слабая основная идея.
- Этот фильм не работает. Во-первых, он пытается вызвать эмоциональный отклик, но каждая попытка увенчается провалом. Во-вторых, он тупо косит под «Матрицу». В-третьих, игра так себе, но это не вина актеров, ибо они просто работают с не очень хорошим сценарием. © sam-bellis10 / IMDb
«Дети шпионов»
«Мне нравились эти фильмы, когда я был подростком. Но, будучи взрослым, их просто невозможно пересматривать» — потому что это фильмы для детей, гений. «Даша путешественница» тоже уже не та, верно?
«Дети шпионов» — франшиза, которая включает в себя серию комедийных фильмов о шпионаже. Всего было выпущено 5 полнометражек и один мультсериал. Кроме того, по этой вселенной есть книги, комиксы и видеоигры.
В чем проблема? Возможно, главная особенность этих фильмов в том, что они призваны исключительно развлечь детей. И если их пересматривать, то сразу становятся очевидны и сюжетные прорехи, и глупые действия героев, и, конечно же, отвратительного качества спецэффекты.
- Мне нравились эти фильмы, когда я был подростком. Но, будучи взрослым, их просто невозможно пересматривать. Я не смог пересилить себя, ленты даже на ностальгии не заходят. © Bang-Bang-1012 / Reddit
- Моя бедная мама, приводя нас смотреть фильмы про детей-шпионов в кинотеатр, брала с собой солнцезащитные очки и спала. © mikajade / Reddit
«Жестокие игры»
«Жестокие игры» — подростковая мелодрама, переосмысление романа «Опасные связи». В отличие от первоисточника, действие происходит в современных реалиях, а главными героями становятся старшеклассники. Отзывы критиков были неоднозначными, зато у зрителей лента имела успех. В результате были сняты приквел и сиквел, а также мюзикл.
В чем проблема? Трудно не заметить, что актеры далеко не подростки и их персонажи ведут себя отнюдь не как школьники. Слишком бросается в глаза, что 27-летняя актриса изображает старшеклассницу. А также диалоги героев чересчур претенциозны и многословны, вода льется через край.
- Этот фильм вышел, когда мне было 12. Тогда я думала, что это самое крутое и острое кино, которое я когда-либо видела. Ну, возможно, в то время это так и было. © betteroffinbed / Reddit
- Фильм нереально плох. И почему я думал, что герои классные? © Simple-Walk2776 / Reddit
«Реальная любовь»
Пару десятилетий назад рождественская комедия «Реальная любовь» многим казалась настоящей предпраздничной сказкой, полной романтики и теплоты.
В чем проблема? С годами приходит осознание: за мишурой скрывается сборник откровенно проблемных сюжетов. Женщины тут — либо «добыча», либо вечно несчастные, а мужчины теряют голову от домработниц, секретарш и жен друзей. Фильм, по сути, — парад допотопных гендерных стереотипов, которых сегодня уже не хочется оправдывать ни ностальгией, ни праздничным настроением. Наверное, лучшее, что в нем было — это Билл Найи с его нелепой рождественской песней.
- В юности я просто обожала фильм «Реальная любовь», а теперь нахожу его до невозможности циничным. © Ambitious_Eye233 / Reddit
«Шаг вперед»
«Шаг вперед» — франшиза, в которой смешались романтика и танцы. В общей сложности она включает в себя шесть фильмов и сериал. Критики были не очень благосклонны к ним, зато у зрителей они пользовались успехом и собрали большую кассу.
В чем проблема? Лучшая сюжетная линия была в первом фильме, потом они становились все хуже и хуже. Зато танцы с каждым разом получались круче, на этом и держалась аудитория. Также в сценах много ляпов и несостыковок, что тоже влияет на желание пересматривать это кино.
- Ощущение, что я как будто понимала раньше, насколько плохи эти фильмы, но все равно мне нравилось их смотреть. А теперь я просто думаю, как можно сниматься вот в этом будучи взрослыми людьми? © Extension_Economist6 / Reddit
- Моя подруга снималась в «Шаг вперед». Это была ее первая роль в кино. Она была горда собой и заставила всех нас посмотреть его в кинотеатре. Нам пришлось просидеть все титры, чтобы увидеть ее имя почти в самом конце. Конечно, мы были рады поддержать ее, но как же неловко было, когда она спросила: «Ну, и как вам?» © FancyStegosaurus / Reddit
«Чумовая пятница»
Когда-то «Чумовая пятница» казалась нам незамысловато-веселой историей об обмене телами и достижении взаимопонимания между родителями и детьми.
В чем проблема? Однако, с возрастом начинаешь замечать, насколько сильно фильм упустил шанс сказать что-то действительно важное. Вроде бы задумка хорошая — показать, как сложно бывает переходить из подросткового возраста во взрослую жизнь, и как важно видеть в родителях таких же людей, как мы. Но вместо этого фильм свел все к поверхностной шутке: мама не понимает дочку, дочка — маму. В какой-то момент героиня Линдси Лохан даже бросает матери фразу в духе: «Ты никогда не была подростком», хотя на самом деле любая мама переживала и контрольные, и первую любовь, и сплетни в школе.
- Лично мне гораздо интереснее было бы увидеть, как героиня в теле матери действительно вживается в ее взрослую роль, берет на себя ответственность, взрослеет. Но нет — она просто веселится, пользуясь свободой без последствий. В подростковом возрасте это казалось забавным, но теперь хочется большего. © miss_sugar**** / IMDB
«Королева проклятых»
Фильм 2002 года «Королева проклятых» был призван продолжить историю вампира Лестата — одного из главных героев ленты 1994 года «Интервью с вампиром». Несмотря на то что события обеих картин происходят в одной вселенной, они отличаются манерой повествования и атмосферой. Так или иначе, в свое время «Королева проклятых» также заинтересовала зрителей и позволила создателям неплохо заработать. Но едва ли она прошла проверку временем, как «Интервью с вампиром».
В чем проблема? Создатели фильма явно делали ставку на эффектную картинку и не доработали сценарий. «Это запутанный и манерный фильм о вампирах в стиле MTV, с множеством приятных глазу кадров и плохим сюжетом», — писали критики. Потому сейчас, когда спецэффекты шагнули далеко вперед и визуальной составляющей «Королевы проклятых» никого уже сильно не впечатлить, история Лестата и Акаши также поблекла.
- Итак, я посмотрел фильм в 2023 году. Создатели проигнорировали многое из оригинального источника и сварганили бессвязную мешанину из разных сцен. Я сидел с открытым ртом, поскольку это выглядело так, будто студенты снимали. © vythica-44668 / IMDB
«500 дней лета»
«500 дней лета» — комедийная мелодрама с нелинейной структурой повествования. В основе лежит история главного героя-мужчины и его воспоминания о неудачных отношениях. Кинокритики включили фильм в несколько списков «топ-10» по итогам 2009 года.
В чем проблема? В разном возрасте отношение к главным героям меняется. Как отметил один из пользователей, когда ты незрелый, ты на стороне Тома. Когда взрослеешь, переходишь на сторону Саммер. А вот будучи уже достаточно зрелым, просто осознаешь, что они оба глупцы.
- Раньше я действительно была на стороне Тома, он был мне как-то ближе. Но теперь... © Baldevine / Reddit
- Ну, знаете, Саммер пригласила Тома на вечеринку, предполагая, что ему станет лучше. Однако она упустила крошечную деталь — это была вечеринка по случаю ее помолвки. Они оба так себе люди. © Square-Breakfast-768 / Reddit
Словом, с годами отношение к излюбленному кино у зрителя меняется, и это нормально. А вот подборка случаев, когда режиссерам и сценаристам изначально стоило остановиться и подумать: «А не перегнули ли мы палку?»
Комментарии
Добавлю еще фильм Ловушка для родителей 1998 г. Смотрел его в детстве - восхищался и умилялся, фильм казался мне прекрасной семейной комедией , а с возрастом понял, насколько же это омерзительная история, родителей главных героинь просто возненавидел. От хэппи-энда в подобном сюжете просто блевать тянет. До сих пор не могу понять, зачем настолько гнилой и аморальный сюжет выдают за фильм для семейного просмотра.