Морской закон - вымой за собой свою посуду. Если ты последним съел суп - то и кастрюлю, и так далее. И никаких проблем. Только с детства надо приучать.
13 героев рассказали, в какой момент поняли: «Нет, это не мой человек»
Истории
48 минут назад
Иногда после первого свидания сразу понятно, подходит тебе человек или нет. А порой требуются годы, чтобы наконец осознать, что вам не по пути. Собрали разные истории людей о том, что стало поворотным моментом в их отношениях с партнерами.
- Гуляли, болтали о разном. И тут он мне выдает: «Давай проверим твои актерские способности. Представь, что ты что-то запорола и сейчас должна передо мной извиняться». Я ни о каких своих актерских способностях не заявляла. Думаю: «Что, блин? По ходу, с головой не дружит». Постаралась тактично отшутиться и дать понять, что делать этого не буду. Но он очень настаивал. Я перешла дорогу, поймала такси и уехала, заблочила его. © elena_leona_taiyo
- У нас на стене висел мой портрет, который моя девушка написала много лет назад. И вот однажды мы слегка поспорили, она начала психовать, сорвала картину со стены и порвала ее. Спор был настолько бессмысленным, что неделю спустя я даже не мог вспомнить, о чем он был. Я знаю, это звучит глупо, но когда она нарисовала картину для меня в начале наших отношений, это значило для меня все. И после нескольких ужасных лет именно тогда я понял, что все уже никогда не вернется назад. Та картина и образ нашей любви и отношений навсегда разрушены, и ничего нельзя исправить. © Somewhere-Plane / Reddit
- Поехала к нему в другой город сразу после работы. Ехать два часа. Предупредила, что буду очень голодная, потому что до него я доберусь к семи вечера, на работе обед в 12, а я встала в 5:30. Пообещал приготовить ужин. Я приезжаю — на столе гордо стоит банка с лапшой быстрого приготовления, даже не заваренная, а чел играет в видеоигру. Говорит: «Ну я думал, ты этим перекусишь, а потом что-то приготовим». Приготовим — это просто порезанная курица и рисовая лапша без ничего, которые я сама и готовила. © rosevolden
- Моя бывшая не видела проблемы в переписке с экс-мужем, оказывала ему эмоциональную поддержку. Даже тогда, когда мы вместе смотрели телевизор или ехали в ресторан на свидание. Ее оправдание: «Я все еще считаю его своим лучшим другом и не думаю, что есть что-то плохое в том, чтобы поговорить с другом». Пять лет спустя мы развелись, и через девять месяцев она снова вышла за него замуж. © Unknown author / Reddit
- Когда моя девушка готовила ужин, она попросила меня вымыть посуду, оставшуюся с прошлого вечера. Там было много всего, поэтому я сказал, что сделаю это после ужина, чтобы мне не приходилось мыть дважды. Она приказала мне сделать сейчас же. Я сказал: «Нет». Тогда она выдала: «Либо ты сделаешь это сейчас, либо убирайся с глаз моих». Вот тогда-то все и прояснилось. Мы расстались через несколько месяцев после этого. Она еще и заставляла отказаться от всех моих денег. © Dwarf***ar / Reddit
- Уехал мой любимый на работу в приморский город. И тут ему и мне дали отпуск, а у меня мечта была — побывать на море! Ну и решили мы провести отпуск вместе. Я, значит, купила сама себе билеты. А ехать надо было к нему долго, я очень устала. Приехала, мне бы отдохнуть, а он меня по городу потащил гулять. У меня ноги и спина просто отваливаются. Сказала, что устала, плохо себя чувствую, попросила вернуться в квартиру. Ворчал он всю дорогу на меня. Пришли мы домой, и началось. Кричал, мол, достала ты меня своими капризами. Я, на минуточку, два дня на ногах была. И тут он мне говорит: «Собирайся. Отвезу тебя на вокзал». А на дворе ночь, я в чужой стране, знакомых нет никого. В итоге сказала, что никуда не пойду на ночь глядя, а утром сама уеду. © nasyrova4466
- Собиралась с парнем на свадьбу своих друзей. Готовилась с подругой. Завила волосы и спросила ребят, хорошо ли выглядит прическа. Подруга сказала: «Ой, вот тут упустила прядь», — и помогла мне доделать. Мой парень тут же застонал и сказал: «Ну, зачем ты ей сказала? Вместе бы посмеялись над ней!» Что-то в его радости при мысли о том, что он поставит меня в неловкое положение перед моими друзьями, заставило меня осознать, каким плохим человеком он был. Порвала с ним, как только мы вернулись домой. © WorkOutDrinkMore / Reddit
- Катались на великах, и был подъем по лестнице при переходе через вокзал. Достаточно высокая лестница. Он свой велик быстро поднял, а я свой, хоть он и не очень тяжелый, тащу наверх кряхтя. Устроил скандал, что я строю из себя мученицу, ведь велик легкий, и надо учиться преодолевать трудности самой. © irinakorol__
- Мы отправились в путешествие, которое должно было стать нашим лучшим путешествием в жизни. Ведь прошло 14 месяцев с тех пор, как мы расстались. А я больше не чувствовала, что люблю его так сильно. И все его шутки казались такими унылыми, мы не ладили. Когда-то он был любовью всей моей жизни, но время шло, я стала старше и поняла, что он не тот, с кем я хочу быть. Это отстой, но я ничего не могу с собой поделать. © 19832526 / Reddit
- Много лет назад у меня были отношения с одной девушкой. У нее отличная семья, она умная, забавная, симпатичная. Казалась идеальной парой. Но однажды она пожаловалась на то, что ей приходится просить у родителей больше денег на маникюр. Они уже и так оплачивали ей буквально все. Я предложил ей устроиться на работу. Появятся дополнительные деньги, и будет чем заполнить время. Она сказала: «Зачем мне работать, если в этом нет необходимости?» Для меня это значило многое. С таким менталитетом невозможно создать семью. © ItsbeenBroughton / Reddit
Последний пост-девушка не планирует работать, потому что добытчик будет её мужем, ей это без надобности. В вашей семье девушка обязана приносить деньги в семью-значит ищите себе поскромнее.
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- Назначил место встречи в торговом центре. А когда я поднялась на нужный этаж, то он сидел на детской площадке, где ему наносили аквагрим Железного человека. Мне было 18, и я погуляла с ним, а надо было валить. Кстати, пока мы гуляли, с ним два раза сфоткались люди. © musemeown
- Кавалер пришел ко мне на 8 марта простывшим. Постоянно сморкался, спросил, что пожрать. Скрепя сердце сварила пельмени. Попросил покрошить туда лука. Съел, сказал, что на его вкус мало соли и специй. А потом полез ко мне в ноутбук показать, какую машину он думает купить. Обиделся, когда я сказала, чтобы не трогал мои вещи, и ушел. Через месяц написал смс, типа, давай встретимся, хочу извиниться. Вместо извинений сказал: «Я думал, ты прогнешься и первая позвонишь», — и попытался меня вернуть. А потом предложил: «Давай зайдем в магазин, посмотрим, почем консервы, я с ребятами на рыбалку собираюсь, нужно закупить». © psyhoholog.online
- Собирались с чуваком пойти на хоккей. Потом что-то отменилось. Приезжает вечером, идем в кафе. Он был в толстовке с большим карманом посередине. Засовываю туда руки пообниматься. И офигеваю, когда понимаю, что там билеты. То есть он с кем-то сходил. Я сразу уехала. Потом он запостил фотку с этого самого матча с какой-то девицей. А вишенкой на торте было то, что, когда я попросила вернуть мне мои вещи, он сказал: «Я тебе не курьер». Так и не забрала. © yazhevi4ka
А героям следующей подборки повезло найти наконец своего человека. Как происходит встреча с той самой второй половинкой — рассказываем в историях.
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