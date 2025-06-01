13 теплых фотографий из прошлого и настоящего, глядя на которые в душе распускаются ромашки

Время летит так быстро, что оглядываясь назад и вспоминая события, которые вроде бы были еще совсем недавно, вдруг осознаешь, что прошло уже много лет. Теплые и душевные снимки героев этой подборки доказывают, что прожитые годы делают всех нас только лучше.

«Это мы с женой после нашей свадьбы в 1984 году и сейчас»

Вы просто обалденно красиво стареете! Браво! © BigOldComedyFan / Reddit

«Мама и папа в день их свадьбы в 1980 году и спустя 44 года»

Стиль твоей мамы просто на высоте! Как же они классно смотрятся вместе! © Mia-Wal-22-89 / Reddit

«Мой отец и его школьная группа в 1973 году и сейчас. Они все еще играют вместе»

«Мои родители в 60-х и сейчас. Они вместе вот уже почти полвека»

Надеюсь, я состарюсь хотя бы вполовину так же хорошо, как они. © KaleidoscopeFine / Reddit

«Это я в 1969 году и в 2023»

«Я в 60-х и сейчас»

«Мои родители в молодости и сейчас. Они вместе уже 36 лет»

«Вместе с 1978 года. Наши фото тогда и сейчас»

«Это я в 1973 году, когда мне было 17 лет, сейчас в свои 68»

«Мой папа в 25 и 75 лет»

«Мы с женой встретились 15 лет назад. Первая фотография была сделана в день, когда мы познакомились, а вторая — сегодня»

«Моя жена утверждала, что я не смогу повторить свою прическу из 90-х»