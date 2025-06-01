13 теплых фотографий из прошлого и настоящего, глядя на которые в душе распускаются ромашки
Фотоподборки
6 минут назад
Время летит так быстро, что оглядываясь назад и вспоминая события, которые вроде бы были еще совсем недавно, вдруг осознаешь, что прошло уже много лет. Теплые и душевные снимки героев этой подборки доказывают, что прожитые годы делают всех нас только лучше.
«Это мы с женой после нашей свадьбы в 1984 году и сейчас»
- Вы просто обалденно красиво стареете! Браво! © BigOldComedyFan / Reddit
«Мама и папа в день их свадьбы в 1980 году и спустя 44 года»
- Стиль твоей мамы просто на высоте! Как же они классно смотрятся вместе! © Mia-Wal-22-89 / Reddit
«Мой отец и его школьная группа в 1973 году и сейчас. Они все еще играют вместе»
«Мои родители в 60-х и сейчас. Они вместе вот уже почти полвека»
- Надеюсь, я состарюсь хотя бы вполовину так же хорошо, как они. © KaleidoscopeFine / Reddit
«Это я в 1969 году и в 2023»
«Я в 60-х и сейчас»
- Выглядишь как куколка! © ran-Us / Reddit
«Мои родители в молодости и сейчас. Они вместе уже 36 лет»
«Вместе с 1978 года. Наши фото тогда и сейчас»
«Это я в 1973 году, когда мне было 17 лет, сейчас в свои 68»
«Мой папа в 25 и 75 лет»
«Мы с женой встретились 15 лет назад. Первая фотография была сделана в день, когда мы познакомились, а вторая — сегодня»
«Моя жена утверждала, что я не смогу повторить свою прическу из 90-х»
«Мы с женой в 1977 году, спустя несколько недель после знакомства, и сейчас»
А вот еще несколько ностальгических подборок, от которых на душе становится теплее:
Фото на превью DanDi58 / Reddit
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