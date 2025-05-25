14 снимков, герои которых будто сошли с полотен старых мастеров

Героям нашей статьи удалось сделать потрясающие фотографии, не прикладывая слишком больших усилий. Они просто увидели классную композицию и запечатлели ее. Получилось так здорово, что некоторые снимки напоминают картины старых мастеров. Давайте же посмотрим на это искусство.