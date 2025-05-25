14 снимков, герои которых будто сошли с полотен старых мастеров

Фотоподборки
50 минут назад

Героям нашей статьи удалось сделать потрясающие фотографии, не прикладывая слишком больших усилий. Они просто увидели классную композицию и запечатлели ее. Получилось так здорово, что некоторые снимки напоминают картины старых мастеров. Давайте же посмотрим на это искусство.

«Сфотографировал, как уснула моя девушка»

«Время чистить собаке зубы»

«Сфотографировал жену в саду»

  • Да это же идеальная картина Рембрандта! Мне нравится в ней все. © lilspongebby / Reddit

«Это парк живой истории в Стокгольме, в котором люди живут как в старые времена. Я увидела, как свет падает на эту женщину, и сразу взяла телефон»

«В „Царстве животных“ несколько лет назад»

«Сфотографировала, как моя мачеха пытается охладиться. А Сейди в ужасе от моих шестимесячных близнецов»

«Олени среди тумана. Я просто должен был запечатлеть этот момент: он был таким умиротворяющим»

«Моя девушка постоянно засыпает сидя. В этот раз она еще и в простыню завернулась»

«Друг заснял, как я исправляю своей жене сломанный ноготь»

«Кот, застывший во времени»

«Вчера вечером я случайно сделал натюрморт с арахисовым маслом и желе»

tama
17 минут назад

Надо вишневое желе попробовать в этом году сварить. Красивое

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Комнатное растение в лучах солнца

«Мальба о манго»

«Жена отдыхает. Она в отключке»

Фото на превью --eight / Reddit

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
14 часов назад

Так себе фотографии. Стало модно фоткать спящих. Это не есть хорошо. Остальное тоже не впечатляет кроме пары фоток: природы с оленями и Стокгольмской женщины.

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