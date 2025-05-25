14 снимков, герои которых будто сошли с полотен старых мастеров
Фотоподборки
50 минут назад
Героям нашей статьи удалось сделать потрясающие фотографии, не прикладывая слишком больших усилий. Они просто увидели классную композицию и запечатлели ее. Получилось так здорово, что некоторые снимки напоминают картины старых мастеров. Давайте же посмотрим на это искусство.
«Сфотографировал, как уснула моя девушка»
«Время чистить собаке зубы»
«Сфотографировал жену в саду»
- Да это же идеальная картина Рембрандта! Мне нравится в ней все. © lilspongebby / Reddit
«Это парк живой истории в Стокгольме, в котором люди живут как в старые времена. Я увидела, как свет падает на эту женщину, и сразу взяла телефон»
«В „Царстве животных“ несколько лет назад»
«Сфотографировала, как моя мачеха пытается охладиться. А Сейди в ужасе от моих шестимесячных близнецов»
- Королева! Мы ее недостойны. © SwampWitch1995 / Reddit
«Олени среди тумана. Я просто должен был запечатлеть этот момент: он был таким умиротворяющим»
«Моя девушка постоянно засыпает сидя. В этот раз она еще и в простыню завернулась»
«Друг заснял, как я исправляю своей жене сломанный ноготь»
- Ты такой милый. Это настоящая любовь. © Appropriate-Buyer963 / Reddit
«Кот, застывший во времени»
«Вчера вечером я случайно сделал натюрморт с арахисовым маслом и желе»
Комнатное растение в лучах солнца
«Мальба о манго»
«Жена отдыхает. Она в отключке»
- Ну просто чистый ренессанс! Потрясающая фотография. © tennisfan826 / Reddit
Фото на превью --eight / Reddit
Комментарии
Уведомления
Так себе фотографии. Стало модно фоткать спящих. Это не есть хорошо. Остальное тоже не впечатляет кроме пары фоток: природы с оленями и Стокгольмской женщины.
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