13 пользователей сети похвастались, какие крутые вещи они связали, и нам теперь хочется попросить схему
Фотоподборки
3 часа назад
Вязаные вещи давно уже перестали ассоциироваться с бабушкиным гардеробом. Сейчас это настоящее искусство, способное покорить даже показы мод. Мы окунулись в мир пряжи и спиц и сделали подборку вязаных шедевров, которые уникальны и эстетичны.
«Сделала мозаичный топ крючком»
- Выглядит великолепно и очень красочно. А еще он на тебе потрясающе смотрится. © lajjr / Reddit
«Комбинезон в стиле 1970-х готов»
- Прекрасно! Вы проделали замечательную работу! © sapphire_mist / Reddit
«Выпускное платье»
- Вы и ваше платье выглядите великолепно. © saevicit / Reddit
«Можете ли вы назвать мой любимый цвет?»
- Это пальто великолепно. Пару лет назад я вязала шапочку для своего племянника и спросила его любимый цвет. Он несколько раз менял свое решение, но потом остановился на радужном. Я подумала: «Ни за что, это обман!», пока не вспомнила, что существует пряжа радужных цветов, в том числе радужная и черная (еще один любимый цвет). Это до сих пор его любимая шапка, и я буду убита горем, когда он из нее вырастет. © maxtacos / Reddit
«Преодолела колесо фортуны»
- Я собиралась связать это для своего подростка, но немного не была уверена, как это будет выглядеть на самом деле. Выглядит потрясающе, так что я, пожалуй, попробую этот узор! Спасибо, что поделились с нами проектом! © KukaanIhminen / Reddit
«Мое выпускное платье. Попотела знатно: начала аж летом 2024 года!»
- Ух ты, ты сделала это! Ты выглядишь чудесно! Невероятная работа! Поздравляю! Надеюсь, выпускной был классным! © yikesonbikes1230 / Reddit
- Возможно, это лучшее изделие связанное крючком, которое я когда-либо видела. Цвета, которые вы выбрали, идеальные! © sgrbnny/ Reddit
«Только что закончила этот топ, чтобы надеть его на концерт Ланы Дель Рей в июле»
- Очень мило и смотрится на тебе восхитительно! Отличная работа! © Loritrudo / Reddit
«Я связала свое выпускное платье»
- Оно такое красивое, так хорошо сидит и это ваше первое платье?! Невероятно, неудивительно, что вы получили столько комплиментов! © paula_schultzzzz / Reddit
- Вы выглядите просто великолепно, и платье действительно красивое!! Молодец! © BourgeoisieInNYC / Reddit
- Надеюсь, вы получили миллион комплиментов, потому что вы их заслужили! Ваша работа — проявление настоящего мастерства. © MakeThemHearYou917 / Reddit
«Закончила свой наряд на День святого Валентина как раз ко дню рождения на следующей неделе»
- Ух ты! Мне нравится твое платье! Цвета, полоски, посадка! Ты выглядишь в нем потрясающе! © mormonenomore2 / Reddit
«Платье, которое я сделала для художественной выставки»
- Это платье достойно Оскара. Сначала я подумала, что это платье для куклы.. но потом поняла, что оно полноразмерное! Великолепно. © Bedhead2day / Reddit
«Я изготовила себе целый наряд для фестиваля, включая сумку, и очень довольна тем, как он получился»
- Шестидесятые звонили, и они завидуют! Я тоже! © Elsbeth55 / Reddit
- Мне нравится этот наряд! Цвета и все узоры заставляют меня чувствовать себя такой радостной, просто глядя на это. © chicken___cutlet / Reddit
«Получился бомбический топ»
- Оборки, которые вы добавили, такие забавные! Они облагораживают весь верх. Мне нравится! © RavenHeart0801 / Reddit
«Свитер в тон моим волосам»
- Этот свитер такой яркий, и твои волосы идеально к нему подходят! © Stormlightstarworld / Reddit
Вязаные шедевры — яркое выражение мастерства и вкуса. За каждым изделием стоит много часов кропотливой работы и творческое видение. А, если увидеть больше интересных вещей из мира креатива, то читайте нашу статью:
Фото на превью Which_Strawberry_919 / Reddit
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