13 пользователей сети похвастались, какие крутые вещи они связали, и нам теперь хочется попросить схему

Фотоподборки
3 часа назад

Вязаные вещи давно уже перестали ассоциироваться с бабушкиным гардеробом. Сейчас это настоящее искусство, способное покорить даже показы мод. Мы окунулись в мир пряжи и спиц и сделали подборку вязаных шедевров, которые уникальны и эстетичны.

«Сделала мозаичный топ крючком»

  • Выглядит великолепно и очень красочно. А еще он на тебе потрясающе смотрится. © lajjr / Reddit

«Комбинезон в стиле 1970-х готов»

«Выпускное платье»

«Можете ли вы назвать мой любимый цвет?»

  • Это пальто великолепно. Пару лет назад я вязала шапочку для своего племянника и спросила его любимый цвет. Он несколько раз менял свое решение, но потом остановился на радужном. Я подумала: «Ни за что, это обман!», пока не вспомнила, что существует пряжа радужных цветов, в том числе радужная и черная (еще один любимый цвет). Это до сих пор его любимая шапка, и я буду убита горем, когда он из нее вырастет. © maxtacos / Reddit

«Преодолела колесо фортуны»

  • Я собиралась связать это для своего подростка, но немного не была уверена, как это будет выглядеть на самом деле. Выглядит потрясающе, так что я, пожалуй, попробую этот узор! Спасибо, что поделились с нами проектом! © KukaanIhminen / Reddit

«Мое выпускное платье. Попотела знатно: начала аж летом 2024 года!»

  • Ух ты, ты сделала это! Ты выглядишь чудесно! Невероятная работа! Поздравляю! Надеюсь, выпускной был классным! © yikesonbikes1230 / Reddit
  • Возможно, это лучшее изделие связанное крючком, которое я когда-либо видела. Цвета, которые вы выбрали, идеальные! © sgrbnny/ Reddit

«Только что закончила этот топ, чтобы надеть его на концерт Ланы Дель Рей в июле»

  • Очень мило и смотрится на тебе восхитительно! Отличная работа! © Loritrudo / Reddit

«Я связала свое выпускное платье»

  • Оно такое красивое, так хорошо сидит и это ваше первое платье?! Невероятно, неудивительно, что вы получили столько комплиментов! © paula_schultzzzz / Reddit
  • Вы выглядите просто великолепно, и платье действительно красивое!! Молодец! © BourgeoisieInNYC / Reddit
  • Надеюсь, вы получили миллион комплиментов, потому что вы их заслужили! Ваша работа — проявление настоящего мастерства. © MakeThemHearYou917 / Reddit

«Закончила свой наряд на День святого Валентина как раз ко дню рождения на следующей неделе»

  • Ух ты! Мне нравится твое платье! Цвета, полоски, посадка! Ты выглядишь в нем потрясающе! © mormonenomore2 / Reddit

«Платье, которое я сделала для художественной выставки»

  • Это платье достойно Оскара. Сначала я подумала, что это платье для куклы.. но потом поняла, что оно полноразмерное! Великолепно. © Bedhead2day / Reddit

«Я изготовила себе целый наряд для фестиваля, включая сумку, и очень довольна тем, как он получился»

  • Шестидесятые звонили, и они завидуют! Я тоже! © Elsbeth55 / Reddit
  • Мне нравится этот наряд! Цвета и все узоры заставляют меня чувствовать себя такой радостной, просто глядя на это. © chicken___cutlet / Reddit

«Получился бомбический топ»

  • Оборки, которые вы добавили, такие забавные! Они облагораживают весь верх. Мне нравится! © RavenHeart0801 / Reddit

«Свитер в тон моим волосам»

Вязаные шедевры — яркое выражение мастерства и вкуса. За каждым изделием стоит много часов кропотливой работы и творческое видение. А, если увидеть больше интересных вещей из мира креатива, то читайте нашу статью:

Фото на превью Which_Strawberry_919 / Reddit

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