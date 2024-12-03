14 актеров и актрис, которые не побоялись сыграть реальных людей, и их сходство с ними ну просто поражает

Частенько, смотря биографические сериалы или фильмы, мы даже не задумываемся о том, как же выглядели реальные люди, которых играют актеры. А меж тем, сходство Леонида Бичевина с Марком Шагалом или Анны Снаткиной и Натальей Гончаровой неоспоримо.

1. Александр Шишинин — Никита Кологривый в сериале «Комбинация»

До того как заняться продюсированием, Александр Шишинин работал оперуполномоченным, а по образованию был метеорологом. Вдохновленный успехами группы «Мираж», Шишинин взялся за продюсирование женской группы. Александр познакомился с композитором Виталием Окороковым и поэтом Юрием Дружковым, которые впоследствии стали авторами многочисленных песен группы «Комбинация». В 1988 году были отобраны девушки, которые и вошли в состав коллектива. Группа начала колесить по небольшим кафе и сельским клубам, потом переехала в столицу, где ее ждал большой успех. Но больших денег Шишинин не видел, а для съемок клипа ему и вовсе пришлось продать свою машину. В 1993 году жизнь 30-летнего Александра Шишинина трагически оборвалась. Обо всех важных этапах жизни этого продюсера было рассказано в сериале «Комбинация», ну а перевоплотился в Шишинина Никита Кологривый.

2. Татьяна Иванова — Елизавета Базыкина в сериале «Комбинация»

Татьяна Иванова — одна из солисток группы «Комбинация». Ее восхождение на музыкальный олимп началось со знакомства с продюсером Александром Шишининым, который после прослушивания сразу утвердил девушку в «Комбинацию». В 1989 году группа стала настолько популярной, что им ее участницам приходилось давать аж по 6 концертов в день. «Комбинация» существует и сегодня. Иванова числится в составе коллектива и играет по несколько концертов в месяц, а также принимает участие в телепередачах. Как-то она признавалась: «Комбинация» со своими хитами про колбаску и бухгалтера — это не высокое искусство, а, по сути, музыка для ног. Философских мыслей в текстах наших песен искать не следует«. Роль Татьяны Ивановой в сериале «Комбинация» досталась молодой актрисе Елизавете Базыкиной.

3. Алена Апина — Анастасия Уколова в сериале «Комбинация»

Еще в детстве родители Алены Апиной разглядели в ней музыкальные способности. Сначала они купили ей пианино, затем повели в музыкальную школу. Апина окончила музыкальное училище, затем поступила в консерваторию. Учебу девушка так и не окончила, ведь ее бывший возлюбленный Виталий Окороков предложил Алене работу в новой группе «Комбинация», которая отнимала у нее все время. Вскоре певица ушла из коллектива и занялась сольной карьерой. Сейчас она продолжает выступать и принимает участие в телепередачах. В сериале молоденькую певицу Алену талантливо сыграла Анастасия Уколова. Сама Апина также засветилась в сериале в роли преподавательницы консерватории, в которой училась.

4. Виктор Корчной — Константин Хабенский в фильме «Чемпион мира»

Виктор Корчной начал заниматься шахматами в возрасте 13 лет. Уже спустя год мальчик удостоился первого разряда, а в 25 лет стал гроссмейстером. Корчной признавался, что шахматы для него — это сочетание искусства и спорта. Шахматист не раз говорил, что всем своим успехам он обязан собственному упорству и настойчивости, но точно не таланту. В 2021 году на экраны вышел фильм «Чемпион мира», большая часть которого была посвящена шахматному поединку между Виктором Корчным и Анатолием Карповым. По признанию режиссера картины, это кино «о судьбе, о предназначении, о принятии вызова, об ответственности, о ценности семьи». Перевоплотился в Виктора Корчного неподражаемый Константин Хабенский.

5. Марк Шагал и Леонид Бичевин в фильме «Шагал-Малевич»

Марк Шагал — один из ярчайших представителей художественного авангарда XX века. Он учился в рисовальной школе под руководством Рериха, его зачислили сразу на третий курс. В 1909 году молодой художник познакомился с Беллой Розенфельд, в которую тот час влюбился. Спустя 6 лет после знакомства они поженились. В 1944 супруга скончалась от сепсиса, после чего Шагал был женат еще дважды. Но на протяжении всей жизни он хранил память о Белле и никогда не говорил о ней в прошедшем времени. В 2014 году вышла картина «Шагал — Малевич», в которой отражена любовная линия Шагала с Розенфельд, а также показаны отношения между ним и Казимиром Малевичем. Ну а сыграл великого художника Леонид Бичевин.

6. Маргарита Назарова — Ольга Погодина в сериале «Маргарита Назарова»

Прославленную дрессировщицу Маргариту Назарову называли «принцессой цирка» и «королевой тигров». Поначалу она выступала с акробатическими номерами, а уже потом стала дрессировщицей тигров. Также Назарова снималась в кино, в частности в «Укротительнице тигров» и в «Полосатом рейсе». Свою карьеру в цирке Маргарита Петровна завершила в конце 1970-х. Это произошло после того, как во время одного из выступления тигр напал на нее со спины. Однако вреда для здоровья животное не принесло, но врачи строго-настрого запретили Назаровой работать с хищниками. В итоге артистка и вовсе завершила цирковую карьеру. Маргарита Петровна скончалась в 2005 году в возрасте 78 лет. В 2016 году вышел телесериал «Маргарита Назарова», в котором роль главной героини досталась Ольге Погодиной.

7. Лиля Брик — Дарья Досталь в сериале «Маяковский. Два дня»

Прозаик и переводчик Лиля Брик оставила большой след в жизни Владимира Маяковского, который посвятил ей множество своих произведений. Ее знакомство с поэтом состоялось в 1915 году, а их отношения продлились вплоть до его кончины. Лиля Брик всегда отличалась особой элегантностью, а помогала ей ее достичь родная сестра Эльза Триоле, которая отправляла Лиле посылки с заграничной одеждой и аксессуарами. Лиля Брик ушла из жизни в 1978 году, на тот момент ей было 86 лет. В 2013 году был выпущен мини-сериал «Маяковский. Два дня», посвященный двум последним дням жизни Владимира Маяковского. Там уделяется большое внимание и отношениям между поэтом со своей возлюбленной Лилей. Брик сыграла Дарья Досталь.

8. Михаил «Горшок» Горшенев — Константин Плотников в сериале «Король и Шут»

Михаил Горшенев — основатель и один из фронтменов группы «Король и Шут». В 1989 году он познакомился с Андреем Князевым, который стал вторым участником коллектива. В 2005 Михаил записал сольный альбом, который обрел большую популярность, а спустя 5 лет создал рок-мюзикл TODD. Горшенев скончался в 2013 году, не дожив до своего 40-летия чуть меньше месяца. В 2023 году был выпущен биографическо-фэнтезийный сериал «Король и Шут», который сами создатели окрестили «панк-сказкой». В Михаила Горшенева перевоплотился Константин Плотников. Один из критиков оставил такой отзыв о работе актера: «Константин Плотников настолько глубоко погрузился в эту роль, что за него порою становится страшно, как за самого Горшенева, целиком ушедшего в два последних года своей жизни в роль демонического цирюльника Суини Тодда. Один в один снята не только мимика, моторика и манера Горшка говорить, но и каким-то непостижимым образом передана его невероятной мощи харизма».

9. Андрей «Князь» Князев — Влад Коноплев в сериале «Король и Шут»

Андрей Князев стал участником группы «Король и Шут» в 1989 году. Он же является автором большинства текстов песен коллектива. В 2011 году из-за творческих разногласий Князев покинул группу и создал свою. После кончины Михаила Горшенева пошла волна слухов, что Андрей вернется в «Король и Шут», однако он опроверг эти домыслы. Князев продолжает выступать в составе созданной им группы, а также является автором нескольких книг о становлении и творческом пути развития «КиШ». Андрей Князев появился в качестве камео в сериале «Король и Шут» и стал его креативным продюсером. Роль Князева исполнил Влад Коноплев.

10. Айседора Дункан — Шон Янг в сериале «Есенин»

Айседора Дункан начала заниматься танцами в возрасте 10 лет, а первый большой успех пришел к ней в 25. Она выступала по всему свету и открыла танцевальную школу во Франции. Некоторых своих учениц даже удочерила. В 1921 году состоялось ее знаковое знакомство с Сергеем Есениным, которое привело к замужеству. Разница между супругами составляла 18 лет. Их брак просуществовал менее двух лет. Айседора Дункан погибла в 1927 году в результате несчастного случая. Айседору Дункан — третью жену Сергея Есенина в сериале «Есенин» (2005 г.), сыграла Шон Янг.

11. Елизавета — Юлия Хлынина в сериале «Елизавета»

Будущая императрица Елизавета Петровна уже в детстве поражала своей привлекательностью. Помимо этого, она мастерски танцевала, была находчива и изобретательна. Некий французский посланник писал, что если бы не ее рыжеватые волосы и курносый нос, то Елизавету можно было бы назвать истинной красавицей. Один из биографов оставил о ней следующее воспоминание: «Беспорядочная, причудливая, не имеющая определенного времени ни для сна, ни для еды, ненавидящая всякое серьезное занятие, чрезвычайно фамильярная и вслед затем гневающаяся за какой-нибудь пустяк, ругающая иногда придворных самыми скверными словами, но, обыкновенно, очень любезная и широко гостеприимная». В 2022 году вышел сериал «Елизавета», в котором повествование ведется о времени до вступления главной героини на престол. Роль будущей царевны досталась Юлии Хлыниной. В основном критики благосклонно отнеслись к сериалу. Одна из них оставила такую рецензию: «Просто чудо, что съемочные дни сериала выпали на хорошую погоду: синее небо, облака, яркие краски обогащают изображение и приятны для глаз не меньше, чем ямочки на щеках Юлии Хлыниной. Роль будущей императрицы ей к лицу».

12. Иола Торнаги — Мария Смольникова в сериале «Шаляпин»

Итальянская танцовщица Иола Торнаги с блеском выступала не только у себя на родине, но и во многих других странах Европы. В 1896 году артистка познакомилась с 23-летним певцом Федором Шаляпиным, который признался ей в любви во время генеральной репетиции оперы «Евгений Онегин». В 1898 году они поженились, а уже в следующем году Торнаги стала матерью и навсегда забросила карьеру. У пары было 6 детей, одного из сыновей не стало в возрасте 4 лет. Через некоторое время певец начал ухаживать за Марией Петцольд, и Иола через некоторое время подала на развод. В конце жизни она переехала в Рим к сыну, где и скончалась в возрасте 92 лет. О жизненной драме певца Федора Шаляпина и о его отношениях с супругой Иолой Торнаги было рассказано в сериале «Шаляпин», вышедшем в 2023 году. В роль Торнаги вжилась Мария Смольникова.

13. Наталья Гончарова — Анна Снаткина в фильме «Пушкин: Последняя дуэль»

Уже с ранних лет Наталья Гончарова отличалась красотой, а от поклонников у нее не было отбоя. Одна из современниц оставила такое воспоминание о Гончаровой: «Необыкновенно выразительные глаза, очаровательная улыбка и притягивающая простота в общении, помимо ее воли, покоряли всех. <...> Пушкина пленили ее необычная красота, и не менее вероятно, и прелестная манера держать себя, которую он так ценил». Знакомство Натальи Гончаровой с Александром Пушкиным состоялось в 1828 году, а поженились они спустя 3 года. Впоследствии на свет у них появились 4 детей. В 2006 году вышел фильм «Пушкин: Последняя дуэль», посвященный Пушкину. Немаловажное значение там уделяется и его любовным отношениям с Натальей Гончаровой, роль которой блистательно исполнила Анна Снаткина.

14. Валерий Ободзинский — Алексей Барабаш в сериале «Эти глаза напротив»

Популярность эстрадного певца Валерия Ободзинского пришлась на 1960-1970 годы. Он же впервые исполнил песню «Эти глаза напротив», которая впоследствии стала шлягером и многократно перепевалась. В 1987 году Ободзинский попрощался со сценой, развелся с женой, устроился сторожем на галстучную фабрику и пристрастился к вредной привычке. Спустя несколько лет певец взял себя в руки и, благодаря стараниям гражданской жены Анны Есениной, вновь вышел на сцену и начал сниматься в телепередачах. Ободзинский ушел из жизни в 1997 году. Ему было 55 лет. В 2016 году вышел сериал «Эти глаза напротив», посвященный нелегкому жизненному пути Валерия Ободзинского. Консультантами сериала выступили дочери Ободзинского, Анжела и Валерия, и последняя любовь певца Анна Есенина. Главного героя сыграл Алексей Барабаш.