14 человек, которые сначала слегка недопоняли, а потом до них как дошло
Бывает, что одно неверно услышанное слово или не до конца понятая фраза могут привести к неожиданным и даже комичным ситуациям. Кто-то слишком буквально воспринял инструкцию, кто-то перепутал понятия, а кто-то просто не уловил суть разговора — и вот уже начинается настоящий театр абсурда. В этой подборке — истории о людях, которые вначале слегка недопоняли, и момент, когда до них дошло, был по-настоящему бесценным!
- Недавно ехала в автобусе и парень лет 16 принялся настойчиво уступать мне место. Я было отказалась, но он все равно по-джентльменски освободил сидение. Рассказываю эту историю мужу, а он смотрит на меня в недоумении и говорит: «Ты вообще в курсе, что тебе через месяц рожать?» Я как-то забыла про свой приличный такой животик. © Rina Mänd
- Мужу сделали операцию по удалению аппендикса. Утром на обходе врач объясняет пациентам, что можно и нельзя в первые сутки. Закончив, уходит, а я наклоняюсь к мужу и тихо спрашиваю: «Уточка не нужна? Я еще не скоро приду».
Он смотрит на меня с полным недоумением: «Ты что, врача не слышала? Мне сегодня только воду можно!»
Оказалось, он решил, что я предлагаю ему фаршированную утку. © Нина Козюба-Старухина
- Назначила первое свидание с парнем, его машина была в ремонте, так что заехала подкинуть до ресторана на своей. Он открывает пассажирскую дверь, а там на сидении — пачка витаминов для беременных. Берет их в руки, смотрит на меня с круглыми глазами: «Эм, может быть есть что-то, о чем ты сразу хочешь мне рассказать?»
Я поспешно объяснила, что днем подвозила сестру, которая ожидает малыша и они, должно быть, выпали у нее из сумки. Что ж, зато у нас нашелся повод посмеиваться между собой в течении всего вечера. © Ok_Row8867 / Reddit
- Ехала в трамвае стоя, как вдруг почувствовала себя ужасно — в глазах потемнело, сознание вот-вот отключится. Наклоняюсь к молодому человеку рядом и тихо прошу: «Вы не могли бы мне место уступить? Мне плохо».
Он тут же вскакивает: «Конечно, извините, что раньше не уступил! Просто у меня нога сломана...»
Смотрю вниз — а у него огромный гипс на ноге. Захотелось провалиться под землю. © Helen Odrina
- Сидим в ресторане, ужинаем. Я доедаю шоколадный десерт, мой парень — пирожное с заварным кремом.
Вдруг он украдкой чешет верхнюю губу. Думаю, намекает, что у меня шоколад на лице. Провожу рукой по губе, а он, увидев это, тоже трет вокруг рта. Теперь я уверена, что он дает понять — я не все стерла, начинаю тереть еще активнее. Он снова повторяет за мной.
Так мы энергично продолжаем протирать губы, пока я наконец не спрашиваю: «У меня что, шоколад на лице?»
Он, удивленно: «Нет, я думал, это ты мне показываешь, что у меня вокруг рта крем остался».
Мы так смеялись над этой нелепостью! С тех пор, когда хотим подшутить друг над другом, просто трем верхнюю губу. © GeeGeeGeek / Reddit
- Однажды приятельница решила устроить для общей компании костюмированную вечеринку на свой день рождения. Нам с подругой выдала четкую тему: «Японско-азиатский стиль».
У подруги как раз завалялось китайское ципао, а я решила нарядиться японской школьницей: короткая юбка в клетку, гольфы выше колена, рубашка с бантиком — полный комплект. И ведь знали мы, к кому идем! Но все равно повелись.
В итоге оказалось, именинница пригласила в широко известную столовую самообслуживания, где другие гости либо вообще забили на дресс-код, либо ограничились чем-то скромным — типа ковбойской шляпы, а мы с подругой, сияя ципао и гольфиками, отчаянно пытались не отсвечивать среди людей, пришедших просто поужинать. © Екатерина / ADME
- Пару лет назад сломал локоть и проходил в гипсе месяц или два. После того, как его сняли, врач не отправил меня на физиотерапию, сказал просто делать растяжки.
И вот прихожу я на очередной прием, доктор заходит в кабинет, встает передо мной и молча протягивает руку. Я же, решив, что подобный жест может означать лишь одно, спросил его, не хочет ли он обнимашек.
Оказалось, врач просто проверял, насколько хорошо я могу выпрямить руку. Теплые объятия он определенно не планировал. © Unknown author / Reddit
- Сходил в магазин, перед выходом запер дверь. По дороге домой осознал, что потерял ключи. Подхожу к двери — а они все это время торчали в замке! Посмеялся, отправил друзьям фото, зашел в квартиру.
На следующее утро ключи снова пропали. Где они были? Правильно, все так же торчали в замке. © nastynorthernrebel / Reddit
Моя родственница пошла за хлебом. Набрала в магазине много чего, идёт домой и вспомнила, что хлеб забыла купить. Вернулась в магазин, встала в очередь, купила, открыла пакет положить булку, а там уже лежит одна!
А когда пришла домой, то оказалось, что ключ остался в замочной скважине торчать.
У нее этот период был эмоционально и физический загруженным
- Были недавно в отпуске, в номере сломался кран. Пришел сантехник, осмотрел и сказал, что пойдет за инструментами. Муж пытается уточнить: «Мы сейчас уходим на ужин, вы тут дальше сами без нас справитесь?»
И тут его клинит — напрочь забывает слово «один». Стоит и упорно повторяет: «Соло, соло, ну сам по себе, то есть, как же это…»
Сантехник уже все понял, подсказывает, я тоже пытаюсь помочь, но муж все не сдается — соло и точка. Вышел из ступора только когда мы с сантехником начали откровенно ржать. © Бутербродик / ADME
- Работал в уличном кафе, готовил еду и выдавал заказы на стойке. У нас были пейджеры с номерами, которые начинали пищать, когда заказ был готов. Мы просто называли их «номерами».
Однажды нажал кнопку, женщина подошла за своим заказом, забрала еду и уже собиралась уходить, но пейджер не вернула. Я говорю: «Можно мне номер?»
Она смущенно улыбается и отвечает: «Может позже»
И только потом понимает, что я говорил про пейджер, а не ее телефон. Она так покраснела, чуть ли не пунцовая стала, ну а я галантно сдержал смех. © Organic_List7745 / Reddit
- Сижу у терапевта, рассказываю о своих симптомах. Она спрашивает:
— А к гастроэнтерологу обращались?
— Нет, но если порекомендуете кого-то, схожу.
— Запишитесь к… — и произносит какую-то сложную фамилию.
Я тянусь к ручке на столе:
— Можно ручку? Фамилию врача запишу.
Терапевт смотрит на меня, потом на ручку и говорит:
— А она у нас одна!
Мои брови медленно ползут вверх.
— Так я запишу и верну.
Теперь уже у врача брови на лоб. Пауза.
— Врач-гастроэнтеролог у нас одна, смысла записывать фамилию нет. Просто в регистратуре скажите, что к гастроэнтерологу, и вас направят. А ручек у нас много.
Посмеялись и разошлись. © MedeyaLara / Pikabu
- Заглянула к подруге в гости, стою в коридоре, снимаю пальто. Тут из комнаты в конце коридора высовывает мордочку кот. Я громогласно выдаю в его сторону жизнерадостное: «Привет, животное!»
Вот только спустя мгновенье следом за котом в дверном проеме показался ее отец, очень важная в нашем городе персона.
К счастью, с чувством юмора у него все оказалось в порядке — посмеялись вместе. © nebula.tlt / Pikabu
- Пришла подруга в гости, раньше всегда ходила в очках, а тут без. Завели разговор про линзы, и тут случился диалог:
— У тебя месячные?
Подруга смущается, краснеет и тихо отвечает:
— Ну, да. А зачем тебе это знать?
— Я про линзы спрашиваю. © TallFallOn / Pikabu
- Коллега как-то поделился историей: У входа в супермаркет останавливается машина, из передней левой двери быстро выходит мужчина и скрывается в магазине. Меж тем машина начинает медленно скатываться вниз по наклонной улице. Пара прохожих бросаются на помощь и умудряются подтолкнуть авто обратно вверх. И тут вдруг из машины выходит настоящий водитель и вежливо интересуется: «Ребята, можно я все-таки поеду?»
Оказалось, машина была праворульной. © ShprotPB / Pikabu
А вот в этой статье есть несколько примеров того, как к уморительно курьезным ситуациям привели языковые недоразумения.