14 человек, которые сначала слегка недопоняли, а потом до них как дошло

Бывает, что одно неверно услышанное слово или не до конца понятая фраза могут привести к неожиданным и даже комичным ситуациям. Кто-то слишком буквально воспринял инструкцию, кто-то перепутал понятия, а кто-то просто не уловил суть разговора — и вот уже начинается настоящий театр абсурда. В этой подборке — истории о людях, которые вначале слегка недопоняли, и момент, когда до них дошло, был по-настоящему бесценным!