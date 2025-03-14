14 фото, разницу между которыми могут увидеть даже дети из ясельной группы
Народное творчество
2 часа назад
В суете повседневной жизни мы редко замечаем, как стремительно все вокруг меняется — люди, питомцы, привычные вещи. Но стоит сравнить несколько фото, как все становится понятно без слов. Словно время становится на паузу, и сразу видна разница.
«Спустя 5 месяцев после операции на челюсти. Поверьте, мне даже дышать легче стало!»
«Мой золотистый ретривер до и после поездки на пляж»
«Я родилась с ресницами разного цвета»
- Хочется смеяться, но смотрится нереально круто! © howelltight / Reddit
«Вы только взгляните на размер кольца у моего жениха»
- Это не укладывается в моей голове. © Unknown author / Reddit
Кстати, у нас есть еще одна классная подборка фото, которые наглядно показывают, что такое «большая разница».
«Итог похудения на 12 с лишним килограммов»
«Вот какого прогресса я достиг за 5 лет, занимаясь изготовлением ювелирных изделий»
«Слева мне 24, а справа — 29. Вот что со мной сотворил ботокс в жевательную мышцу. До него я слишком сильно сжимала зубы. А еще я перешла на корейский уход за кожей»
«Обычное яйцо и длинное, которое наша курица снесла сегодня. В нем оказалось два желтка»
«Cестра со своим мужчиной нашли котенка. Кажется, кроха теперь счастлив»
«Работаю учителем. Устроилась в новую школу. Посмотрите, как преобразился мой шкаф, за которым следил предыдущий преподаватель»
«Совершенствуясь понемногу каждый день, можно достичь большого прогресса. Вот мои работы, между которыми 4 года разницы»
«Собака с витилиго всего лишь год спустя»
«Разница между ботинками, на один из которых нанесен кондиционер, а на другой — нет»
«Сравните мою первую и последнюю буханки хлеба. Горжусь своими результатами»
Глядя на подобные снимки, мы словно путешествуем во времени. Именно в этом и заключается волшебство фотографий — они незаметно меняют наш взгляд на мир.
Фото на превью Corgi_with_stilts / Reddit
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