14 фото, разницу между которыми могут увидеть даже дети из ясельной группы

В суете повседневной жизни мы редко замечаем, как стремительно все вокруг меняется — люди, питомцы, привычные вещи. Но стоит сравнить несколько фото, как все становится понятно без слов. Словно время становится на паузу, и сразу видна разница.

«Спустя 5 месяцев после операции на челюсти. Поверьте, мне даже дышать легче стало!»

«Мой золотистый ретривер до и после поездки на пляж»

«Я родилась с ресницами разного цвета»

Хочется смеяться, но смотрится нереально круто! © howelltight / Reddit

«Вы только взгляните на размер кольца у моего жениха»

Это не укладывается в моей голове. © Unknown author / Reddit

Кстати, у нас есть еще одна классная подборка фото, которые наглядно показывают, что такое «большая разница».

«Итог похудения на 12 с лишним килограммов»

«Вот какого прогресса я достиг за 5 лет, занимаясь изготовлением ювелирных изделий»

«Слева мне 24, а справа — 29. Вот что со мной сотворил ботокс в жевательную мышцу. До него я слишком сильно сжимала зубы. А еще я перешла на корейский уход за кожей»

«Обычное яйцо и длинное, которое наша курица снесла сегодня. В нем оказалось два желтка»

«Cестра со своим мужчиной нашли котенка. Кажется, кроха теперь счастлив»

«Работаю учителем. Устроилась в новую школу. Посмотрите, как преобразился мой шкаф, за которым следил предыдущий преподаватель»

«Совершенствуясь понемногу каждый день, можно достичь большого прогресса. Вот мои работы, между которыми 4 года разницы»

«Собака с витилиго всего лишь год спустя»

«Разница между ботинками, на один из которых нанесен кондиционер, а на другой — нет»

«Сравните мою первую и последнюю буханки хлеба. Горжусь своими результатами»