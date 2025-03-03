14 историй, после которых хочется воскликнуть: "Вот это поворот!"
Истории
47 минут назад
Когда живешь спокойную и размеренную жизнь, то сложно представить, что в один из дней может случиться ну очень неожиданное событие. Но иногда такое происходит, что потом еще несколько дней в шоке ходишь. В нашей подборке сегодня истории именно о таких случаях.
- Неделю тому назад нашел лотерейный билет на улице, подобрал, смотрю, а розыгрыш уже был. Думаю возьму, проверю на досуге, чем черт не шутит. И вот вчера вечером решил глянуть на сайте, а он оказался выигрышным. Раньше покупал билеты с постоянной регулярностью, и хоть бы немного выиграл, а тут на тебе. Сейчас вот думаю, может, удача наконец-то повернулась ко мне лицом. © Подслушано / Ideer
- Идем с женой по рынку. Она уверенно рассекает торговые ряды, а я, как утлый ботик, плетусь следом, нагруженный провизией. Никак не можем найти рыбный отдел. Жена спрашивает у одной продавщицы, как найти рыбу. Та объясняет: «Прямо по этому ряду до конца, а потом налево», — но при этом рукой показывает направо. Жена поблагодарила и пошла в указанном направлении. Я — за ней. Доходим до конца ряда, и жена повторяет: «Так, до конца и налево», — при этом жестом руки указывает направо. И поворачивает — куда бы вы думали? Направо! Я хотел было подать свой слабый голос, но тут впереди показался искомый рыбный отдел. Две женщины все-таки поняли друг друга. © Unknown author / Pikabu
- Как-то к нам в контору на лето устроился студент, а у нас начальница была со странностями. Любила кричать по пустякам. В конторе был дресс-код. Не строгий, но в шортах и майках нельзя. А наш студент явился в шортах. Та увидела и давай орать. Он сначала пытался оправдываться, а потом встал, быстрым шагом пошел к ней и начал толкать ее лбом, издавая звук: «Муууууу». Дальше она ему:
– Ты больной?
– Мууу.
– Ты вообще нормальный?
– Мууу.
– Совсем ненормальный?
В итоге она ушла к себе, и весь день мы ее больше не видели. После этого она вообще редко к нам заходила. С тех пор я тоже мечтаю так сделать, но подходящего случая все никак не представится. © krik1989 / Pikabu
- Мне в юности часто говорили, что в городе есть девушка, очень похожая на меня. Город — примерно 300 тысяч жителей. Я не могла в это поверить, ведь я метиска малого народа Севера. Я же уникальная! И вот однажды мимо меня на машине, на пассажирском сиденье, проезжаю… я! Даже конский хвост такой же, и волосы окрашены в похожий рыжеватый цвет. Лет столько же, макияж похожий. Я остолбенела. Девушка меня не заметила, хотя машина ехала медленно. То, что родственница, — вряд ли. Никто из моей родни даже близко не жил в том городе. Это потрясение – увидеть своего двойника, до сих пор помню. © 11ore11 / Pikabu
- Парень в аптеке передо мной попросил соску, да побольше размером. «Да они все вроде одинаковые», – растерялась аптекарша. «Вам для какого возраста?» А тот весело: «24. Себе беру». В глазах у женщины заплясали недоверчивые искорки. И тут он добавляет: «Друг посоветовал». Оказывается, если мужчина заснет с соской во рту, то до утра ее уже не выпустит – срабатывает младенческий рефлекс. А с соской храпеть невозможно. Пусть жена смеется сколько угодно, зато хоть выспится. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Всю жизнь недолюбливал котов. Встретил недавно девушку всей жизни, позвала домой, а там кот. В голове сразу созрел план: уговорил девушку переехать ко мне, а кота отправить к ее маме. Притворялся, что у меня аллергия, а сам специально расчесывал кожу. Настал тот долгожданный день, и я решил погладить на прощание этого нещадного кота, мол, извини, братюнь. В общем, целый час игрался в беспамятстве с этим троглодитом, манипулятором пушистым и нахлебником. © Подслушано / Ideer
- Зашел в кофейню, заказал кофе, карта не проходит. Понимаю, что денег на ней нет. Наличка тоже, как назло, отсутствует. А бариста уже налила, стакан стоит, пар идет, ароматный, горячий. Стою, ужасно стыдно. За мной очередь, все смотрят. Думаю, надо сказать, что деньги в машине забыл, типа сейчас вернусь. А бариста смотрит на меня, улыбается и говорит: «Да ладно, все понимаю, пей, за счет заведения». Я завис. Думаю, может, прикалывается? Нет, просто спокойно отдала кофе и дальше пошла работать. На следующий день пришел отдать деньги. Говорю: «Спасибо, что выручили. А как вы поняли, что у меня нет денег в машине?» Она улыбается и спокойно отвечает: «Я видела, как ты на автобусе приехал». © Палата №6 / VK
- Живем вместе 7 лет, я работаю, жена сидит дома, занимается собой, детей пока нет. Сегодня выдала: «Сделай отчет, куда ты тратишь свою ЗП». Знатно обалдел, поругались. Говорю ей, мол, отчеты делать никакие не буду, легко говорить, что деньги быстро уходят, когда за все финансы отвечаешь ты и зарабатываешь ты. Обиделась. Говорит, мол, давай мне все карты и доступы к банкам, я теперь финансами буду рулить. Не согласился. Через час пришла со словами: «У тебя три часа, чтобы решить этот вопрос, или я уезжаю к родителям». Вот думаю, это жену заносит или я перестал понимать что-то в этой жизни? © Аноним / Pikabu
- Я звонил клиенту, чтобы сообщить, что его товар наконец-то пришел. Оказалось, что неделю назад, когда я записывал его номер, я перепутал одну цифру. В итоге я случайно позвонил на местное радио. И все бы ничего, но ведущий вдруг заявил, что я стал пятнадцатым звонящим и выиграл две путевки на круиз по Багамам. Шансы на такое, по-моему, примерно как выиграть в лотерею, если не круче. © ItsOliviaWilde / Reddit
Жена без детей, не работающая и требующая отчётов по расходам-доходам от мужа в момент превращается в бывшую.
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- Знакомая ситуация: девушка идет за продуктами, а приходит с сумочкой или платьем. Сегодня моя ушла в магазин за мясом, перезвонила через час и спросила, может ли купить себе сапоги. Согласился, но такой подставы я не ждал. Она вернулась домой без мяса, но с сапогами, а бонусом к ним шла теща и какой-то доходяга, который в итоге оказался новым хахалем ее мамы и вполне себе неплохим мужиком. Но где мое мясо, так и не понял. © Палата № 6 / VK
- Недавно узнала, что мои родители скрывали от меня одного родственника. Да, вот так всю жизнь жили, а я и не знала, что у меня есть двоюродный брат. Оказывается, его мама когда-то поссорилась с моей, и они перестали общаться. Я была в шоке, когда случайно увидела его фото в старом альбоме! Сразу кинулась к родителям с вопросами, а они такие: «Ну да, мы не говорили». Представляете? Целую жизнь скрывали! Теперь хочу встретиться с ним, но не знаю, как это начать. © Палата № 6 / VK
- Сплавлялись как-то по речке. Развеселая компания медиков одного медцентра во главе с их руководителем плюс несколько случайных друзей (я в их числе). Заплываем за поворот, огибаем кусты, а там две девицы по берегу носятся и паникуют. Оказалось, их товарищ что-то рубил и саданул себе по руке так, что рассек предплечье. «А нет ли у вас случайно врача?» — спрашивает одна из них. «Вот не поверишь!» — отвечаю я, показывая на нашу шоблу. В общем, повезло парню: руководитель медцентра, по совместительству оперирующий хирург с кучей регалий, лично обрабатывал ему руку, пока остальные ему ассистировали и отгоняли соболезнующих. © aav62 / Pikabu
С компанией медиков всегда весело. Меня жизнь два раза подкидывала в путешествия с ребятами из медВУЗов, отличные ребята. Причём в первый раз это были польские студенты, второй раз питерские. Поляки были взрослее, серьёзнее, но всё равно славные и юморные.
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- Нашла у мужа в багажнике безумно красивый и дорогой комплект нижнего белья. Мы себе такого позволить купить не можем, он бы и сам ни за что не потратился. Стала за ним следить, чтобы застать за изменой. Поздним вечером ему нужно было куда-то срочно уехать, я отпустила, вызвав следом такси. Оказалось, что белье попросил купить его отец своей женщине, тесть не мог сам выбрать, ибо не понимает, поэтому дал денег. Хохотали они вдвоем надо мной так, что люди в окнах свет включили. © Подслушано / Ideer
- Я не из тех, кто участвует в лотереях, но в прошлом году, когда я был в кафе, заметил в мусорке проигрышный лотерейный билет. Дернуло меня что-то пойти и тоже купить один на заправке рядом. В итоге я выиграл в 83 раза больше, чем заплатил за билет. © Unknown author / Reddit
Вот еще несколько наших статей о людях, которым жизнь не дает заскучать:
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