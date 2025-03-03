14 историй, после которых хочется воскликнуть: "Вот это поворот!"

Когда живешь спокойную и размеренную жизнь, то сложно представить, что в один из дней может случиться ну очень неожиданное событие. Но иногда такое происходит, что потом еще несколько дней в шоке ходишь. В нашей подборке сегодня истории именно о таких случаях.